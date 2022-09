Ca m’interesserait de savoir comment elles sont quand t’es tout seul chez toi!

Ca m’interesserait de savoir comment elles sont quand t’es tout seul chez toi!

Tiens, une question polemique

Oui, c’est un ouf de soulagement. Moi au moment oi? je te vois Anna, je pousse interieurement un ouf de joie et de soulagement. C’est melange avec un “wow. “, generalement. Je pense que bien amour commence via de l’admiration et de l’estime de l’autre.

Un ouf parce que tu me manquais, parce que je peux enfin te reparler, entendre ta voix, echanger ces regards magnifiques avec toi, respirer ton odeur. Oh les pupilles vont tres bien, j’habite rarement seul, j’ai l”™occasion d’avoir des amis auxquels je tiens et qui tiennent a moi, mais meme si tu me manques et que j’habite quelque peu con des fois, j’suis optimiste, et j’ai toujours pense que l’amour deplacait les montagnes. J’ai doute quelquefois, mais gui?re un certain temps.

Tout ca ne m’empeche aucun affirmer a toi, de me rappeler les moments passes ensemble tous plus fous les uns que nos autres, de penser a ceux qui viendront, de me demander si tu vas bien, ainsi, ces jours-ci d’etre convaincu que tu devrais prendre l’air, te reposer, SEULE, histoire de reflechir.

Je t’epouse et tu m’aimes : pourquoi ca changerait ? 🙂

Ce Blog n’a plus lieu de continuer a vivre etant donne l’optique precis qu’il avait i l’origine.

Non mais c’est pas possible ca

Plouf.

Ah bah voila, depuis le temps ca devait arrive, je suis trempe, j’ai les chaussures qui font flic floc quand je marche, et un costard en moins. (i nouveau 1) Notre Seine n’est jamais si fraiche finalement. Quelle option de glisser aussi. Rassurez-vous rien de casse, des poissons n’ont gui?re voulu de moi (pourtant je sais jamais, j’dois gui?re etre mauvais. ) et je n’ai que dalle perdu.

C’est malin, une si belle journee pourtant. Temps pourri, collegues insupportables, visite medicale, boulot de fou, et un gros plouf pour finir : top. Et on n’est que mardi, la vache. Et demain je donne une formation, chouette. Au travail.

Non mais

Mon week end ne pantalon pas mauvais ;)Certaines discussions de fond s’imposaient, bien evidemment, mais apres tout si j’ai fera ce blog c’est avant bien pour te parler, donc tout ceci ne m’arretera pas.

Oui j’ai donc enfin fait la vaisselle, histoire de regagner en standing 😉 J’ai bricole aussi, et j’ai profite de mes amis. Ce midi j’ai donc donne des roses, a la maman qui n’a que 58 annees, ainsi, votre apres-midi j’suis alle voir un ami que je n’avais gui?re vu depuis un moment, histoire de parler mecanique (entre ca et tous les types de soudage, tu aurais adore !).

On s’est beaucoup marres : il a votre labrador MONSTRUEUX qui fait ma taille pour 35kg, et qui plus est qui m’a d’emblee adore (help).Il fait du Tai-Chi, et m’a montre des videos : c’est marrant ce style, on aurait dit votre film au ralenti, ou des kata de Judo super lents. Mais cela est interessant c’est que c’est tres ancien (900 apres JC), alors que le Judo reste super recent (1850). Cela m’a fera une demo d’une maitrise de l’eventail. dans lequel il y avait des lames tranchantes au depart. Je suppose que c’est reposant, c’est tellement gui?re mon style que je me suis dit que celui-ci fallait absolument que j’essaye 🙂

D’etranges smileys

Le mari reponds : nous sommes dans un scenario traditionnelle, tellement ordinaire traite avec maints scenarios de films. Cela nous arrive arrive a bon nombre de gens. saches que ma femme ne seloigne pas de moi, elle ne se rapproche pas non environ toi. Elle ne seloigne que delle meme. (dsl pour les accents la opu j’habite suis jamais daccent :))

Je ne sais nullement trop quoi satisfaire. Il suffit de analyser et cela se marche. Pas i fond pour nos accents, j’avais compris, pourtant l’orthographe et le langage SMS sont plus surprenants decouvert le contexte. Peut-etre qu’Anna s’eloigne d’elle-meme, je ne crois gui?re, ainsi, ca ne me plairait pas.Peut-etre par contre qu’elle se retrouve, elle et des choses oubliees ?Le fait que cette situation soit Pluti?t courante pour le bas monde ne nous aidera gui?re non plus a trouver une option. D’autre part, je suis desole, courant ne veut jamais dire banal : je considere gui?re votre que je vis tel tel. Je ne banaliserai pas et cela se marche entre Anna et moi.

Le mari reponds : je ne te diabolise pas, notre situation est tellement banale, que ce qui nous arrive ne me permet pas de affirmer que tu es le diable LOL. Pourtant desole mais ma moitie pourra etre heureuse un clin d’oeil et lautre instant tres malheureuse de cette situation, donc permet moi dinsister de te penser aue tu es egoiste. Enfin saches que cela est arrive reste beaucoup du pur hasard, ce qui se marche avec toi mais i§a aurait pu etre avec un autre. Tu nes pas le seul, depuis des millions dhommes mon cher. Mais laissons cette discussion de trottoir se terminer de la sorte .

3 milliards aussi. Pour les instants heureuse/malheureuse, je pense qu’Anna seule est en mesure de le savoir.”Ca aurait pu etre avec un autre” : je chope ca assez insultant pour Anna en fait. Il existe des milliards d’hommes et elle aurait pu tomber amoureuse de n’importe lequel : pourquoi ?Peut-etre que tu penses qu’il ne s’agit que de sexe, ce qui sous-entendrait serieusement que tu la prennes Afin de une “femme volage” (je n’emploierai nullement le terme courant).De plus, je ne crois nullement au hasard qui pousserait Anna dans les bras de n’importe qui.

Le mari termine cette discussion de trottoir avec : il semble beaucoup quanna a fait son panel, mais tel votre morpion tu taccroches pour essayer d’une refaire douter. (elle tas demander darreter de lui envoyer des sms ou de lappeler chez elle, ou de lui envoyer des emails, mais tu continues) egoiste tu les et tu le resteras, certes parce que tu es amoureux. cest aussi Afin de ce qui que je me suis imagine te approcher pour en discuter, mais je doutais aussi de linteret dune telle discussion. puisque nous navons nullement nos memes visons des trucs. alors je te propose de bien lui reclamer si elle a fera le CHOIX 🙂 est en mesure de etre es tu sourd et que tu ne desire pas lentendre ou le comprendre.