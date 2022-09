Un architecte : le mystere Albert Speer, deuxieme partie

Dix-huit mois avant le proces d’Albert Speer a Nuremberg, une Russe emigree a toutes les Etats-Unis, qui s’est rebaptisee Ayn Rand, publie The Fountainhead, 1 roman dont le but declare est de montrer un homme ideal du futur. Cela s’agit de l’histoire d’un architecte.

Le protagoniste de Rand, Howard Roark, reste guide des son adolescence par une vision radicale de l’architecture. Il dessine des batiments purs, anguleux, inspires non gui?re par la tradition mais par le potentiel technologique des nouveaux materiaux — acier, verre trempe. Son attitude intransigeante le fait renvoyer de l’universite, ainsi, c’est contraint de travailler dans la construction ; il voit ensuite un emploi au seul cabinet avec lequel il se sent en phase, sous Notre direction d’un moderniste precoce dont les gratte-ciels ont connu une lueur de gloire a la fin des annees 1890, qui s’est ensuite tourne par l’alcool lorsque la tendance l’a depasse datingmentor.org/fr/tendermeets-review. Roark, dont la carrure musclee et Notre rhetorique cristalline semblent incarner son ideal architectural, accepte l’ensemble des sacrifices et pas de compromis. On lui offre l’argent et la gloire, mais il n’en souhaite gui?re. Il veut construire.

Comme votre miroir deformant, Roark est double d’un camarade d’universite appele Peter Keating. Keating est egalement de talents et brillant. Contrairement a Roark, il attache tellement d’importance a toutes les idees des autres qu’il est finalement incapable de formuler nos siennes. Il souhaitait etudier l’art, mais a choisi l’architecture parce que sa mere voulait qu’il soit riche. Alors que Roark risque l’expulsion pour eviter que ses plans anguleux ne soient entaches d’une colonnade, Keating fait de l’ingenierie inverse Afin de adapter ses plans a toutes les styles des professeurs. Lorsqu’il remporte le tarifs du meilleur projet final, la seule raison de son bonheur est qu’il a reussi a dejouer un camarade de classe techniquement plus doue. Mais a la fin d’une ceremonie de remise des tarifs, le plaisir s’est deja transforme en une frustration terne et sans objet.

J’ai fontaine mentionnee au titre est la source de la creativite ainsi que l’individualite, la qualite intangible qui permettra a l’esprit de vaincre la matiere.

Howard Roark J’ai possede. Peter Keating ne l’a nullement.

L’intrigue developpe une telle premisse, tel on pourrait developper l’hypothese d’un theoreme, sous la forme d’un roman simple et captivant, qui possi?de l’allure d’une aventure de pirates. Tandis que Roark gagne sa life en faisant sauter une dynamite dans une carriere de granit, Keating se fraie votre chemin au plus prestigieux cabinet d’architectes de Manhattan. Il gagne la confiance de l’un des deux associes en acceptant toutes ses crises d’alcool, puis decouvre que l’autre a commis une simple erreur de comptabilite et le fait chanter pour qu’il demissionne en sa propre faveur. Pourtant, chaque fois qu’il est confronte a un probleme structurel ardu, c’est par Roark qu’il se gravite, avec ses plaidoyers lenifiants. Roark l’aide i chaque fois. Cela sait que l’elegance essentielle de ses croquis est defiguree via l’incapacite de Keating a resister aux desirs de gaudriole de l’ensemble de ses clients, mais il s’en moque. Il veut construire.

En attendant, sous le propre nom, Roark renove un magasin. Il concoit une station-service et une maison de banlieue.

Apres plusieurs annees de carriere, Roark et Keating seront l’ensemble de 2 en difficulte. Le premier a perdu le peu de reputation et d’argent qu’il avait dans un scandale orchestre par ses ennemis ; le second reste malheureux et boit. Son style reste passe de mode. Les representants qui avaient l’habitude de le courtiser font maintenant la cour a des rivaux qui s’averent meilleurs Afin de les courtiser. Cela a reclame a sa femme de coucher avec 1 millionnaire dont il esperait obtenir une commission, ainsi, l’a perdue. Notre seule chance de Keating d’eviter la faillite reside dans un appel d’offres pour un programme massif de logements sociaux. Notre commission d’adjudication reste constituee de vieux copains et, en tirant parti de l’influence qu’il a encore, Keating parvient a l’emporter, mais des qu’il y parvient, il se rend compte qu’il n’est pas a la hauteur d’une tache. Il a toujours concu des batiments voyants et plethoriques. Celui-ci exige efficacite et austerite. Il se tourne par Roark.

Mais Roark est en conflit. Il ne fera jamais confiance a Keating, et il ne fait jamais confiance aux comites. Cependant, l’ampleur des defis techniques du projet l’attire irresistiblement. Il accepte de bien concevoir a la place de Keating, a condition que ce soir jure de se battre de l’ensemble de ses forces pour empecher le comite de modifier le moindre detail de le plan. Il est en mesure de avoir toute la gloire et l’argent. Roark n’en veut nullement. Il veut construire.

Bien sur, c’est 1 pacte avec le diable, car les vieux copains de Keating ont tous des agendas personnels. Quand le batiment reste devoile au public, Roark decouvre qu’il reste rempli d’ajouts inutiles, de parures et de gribouillis. Il ne evoque rien. Peu avant l’ouverture du complexe de logements sociaux qu’il a concu, Roark le fait exploser a J’ai dynamite.