Consentement, desir, bonheur, a quoi ressemble la sexualite des vingtenaires ?

A quoi ressemble la sexualite des vingtenaires ?

Identifier ses propres desirs, accueillir ceux de l’autre. Face a la complexite du desir et du consentement, les jeunes seront quelquefois perdus entre leurs savoirs theoriques et leurs experiences intimes. Meme ultra informees, ils explorent a tatons un paysage amoureux en beaucoup bouleversement.

Leila s’en faisait un sang d’encre. Fallait-il raconter a le amie Angele sa nuit passee dans les bras de Paul, votre camarade de l’universite avec lequel votre derniere s’etait disputee quelques mois plus tot ? Etait-ce de la deloyaute que de coucher avec l’ennemi d’une amie ? Cette etudiante nantaise de 20 ans a fini avec se lancer. Angele, de marbre, a douche ses craintes. «Et aussi ? Tu etais consentante ? Lui aussi ? C’etait bien ? Eh beaucoup, voila tout cela compte !»

Le reflexe est de plus qui plus est frequent chez les jeunes. Ceux qui ont 20 annees en 2021 ont commence leur life sexuelle a l’epoque ou le consentement s’est impose au debat public, en 2017. Le vieux proverbe «Qui ne devoile mot consent» reste alors balaye avec le mouvement MeToo, ne en 2007, mais reveille dix ans apri?s par des actrices americaines qui denoncent les viols, les agressions et le harcelement sexuel infliges via le producteur Harvey Weinstein. Dans un sillage, d’autres prennent la parole, y compris en France, avec #BalanceTonPorc. La digue cede et, en quelques mois, des millions de messages inondent nos reseaux sociaux. Depuis, le consentement s’ecrit en grosses lettres dans les medias, sur les reseaux sociaux ou parfois sur les murs des villes.

Mais que veut dire, au franchement, consentir ? A quoi consent-on ? Comment donne-t-on et retire-t-on le consentement ? Ces questions se posent reellement concretement dans l’intimite d’une chambre ou d’un lit. Et les reponses n’ont que dalle d’evident, surtout chez les plus jeunes, bien en emplie decouverte de leur corps et de leurs desirs. «Des etudes sociologiques le montrent : le principal obstacle a une sexualite epanouie reste l’absence d’une discussion de grande ampleur sur le sexe et ses enjeux, souligne votre philosophe Manon Garcia, professeure assistante a l’universite de Yale et auteure de La Conversation des sexes (Editions Flammarion). Puisqu’on n’apprend jamais aux plus jeunes a reflechir a votre qu’ils attendent de l’intimite et du sexe, ils seront demunis face a J’ai complexite de leurs sentiments, aux joies et aux difficultes de leurs experiences.»

Hyper eduquees mais peu experimentees

Un sentiment exacerbe, peut-etre, avec une fai§on de dissonance cognitive entre votre que les jeunes apprennent, d’un opinion intellectuel, ainsi, votre qu’ils savent ou eprouvent intimement. Avoir 20 annees en 2021, c’est, Sans compter que et puis souvent, savoir que toucher la cuisse ou des fesses d’une femme sans y etre invite constitue une agression sexuelle. Ou que nos violeurs sont moins rarement des petits copains ou des amis rencontres a une fete que des inconnus croises dans un parking. C’est aussi decouvrir la masturbation feminine dans des comptes Instagram dedies ou se familiariser, devant des series Netflix, avec une diversite d’identites de genre et d’orientations sexuelles.

En un mot, des vingtenaires seront probablement plus eduques a la sexualite que leurs parents au meme age. Mais connaitre des concepts, d’une «culture du viol» a la «parite de l’orgasme», ne remplace gui?re des annees d’experience ainsi que vie sexuelle. A 20 annees, aussi en 2021, on ne sait pas toujours appliquer dans l’intimite votre qu’on a appris concernant Internet, votre dont on parle avec ses amis autour d’un cafe. On va pouvoir savoir votre qu’est le consentement et, Afin de autant, accepter quelque chose dont on n’a gui?re envie, parce qu’on est amoureux, parce qu’on souhaite qu’un nouvelle nous adore. Ou parce qu’il n’est jamais simple de contredire certaines representations stereotypees, mais bien ancrees, de votre que seront l’amour, le sexe, les hommes et ces dames.

Reinventer l’imaginaire erotique

Un certain cadre erotique, tout entier resume dans la pornographie, resiste au changement. Empreint d’une masculinite liee a la puissance et a la conquete et d’une feminite naturellement soumise, il infuse aussi chez les plus jeunes, quelquefois des l’adolescence. «Il m’a fallu un moment pour faire confiance aux hommes», confie Berangere, une etudiante rennaise de 19 ans. Au college, le premier petit ami la presse pour avoir un rapport dont elle n’a jamais envie, puis essaye d’la contraindre physiquement a une fellation. «Je ne l’ai pas vecu comme un viol, mais J’me suis sentie obligee, raconte-t-elle. Ca a joue sur notre desir de ne frequenter que des jeunes filles. Avec elles, je n’ai jamais eu peur, quand on s’embrassait, d’etre tenue d’aller jusqu’au bout.»

Pendant certains annees, Berangere se pense lesbienne, lit des essais feministes, rejoint des groupes militants et gagne en assurance. Depuis minimum, elle frequente de nouveau des hommes, qu’elle jauge avec vigilance. «Si je sens qu’un garcon est directif, me coupe la parole ou essaie de controler l’explication, ce va etre non. Quand on couche ensemble, j’attends de lui qu’il s’occupe de moi et prenne mon bonheur en compte. Au moins qu’il tente ! Mais je tombe sur bien que, lorsqu’un garcon ne crois qu’a J’ai penetration, je n’arrive pas a lui dire quoi faire. Ils subissent une telle pression… Je ne voudrais jamais un Realiser comprendre qu’ils seront nuls.»

De tres jeunes, la petite vingtaine, viennent dans mon cabinet car elles n’arrivent nullement a jouir

Ces garcons eux-memes ont peut-etre du mal a identifier, ou a entendre, leurs propres desirs. «La penetration parait si incontournable qu’une enorme pression subsiste dans le penis et sa capacite a etre en erection», confirme ma sexologue Claire Alquier, cofondatrice d’une plateforme de podcasts pedagogiques Le Vestibule. Et les femmes ne semblent pas en reste : «Puisqu’elles seront plus averties qu’auparavant, on attend d’elles qu’elles acceptent de nombreux choses et sachent tout Realiser. De reellement jeunes, la petite vingtaine, viennent au sein d’ mon cabinet, car elles n’arrivent jamais a jouir ou a se lacher avec un copain. Elles ont des propos theoriques tres avances au niveau intellectuel, mais pas toujours en accord avec leurs capacites emotionnelles.»

La est le defi pour une part importante une jeune generation : oser penser ce qu’on aime, plutot que votre qu’on pense devoir aimer ou votre qu’on imagine que l’autre attend. Ca implique une confiance en soi qu’on n’a pas toujours a 20 ans, sauf a faire preuve de curiosite, de patience et d’un certain souci de l’autre. Lola, une etudiante nanceienne de 20 annees, a degote bien ceci aupres de le petit ami depuis deux ans. «Mon plaisir reste important Afin de lui beetalk appli voili le commencement, explique-t-elle. C’est tres curieux, m’interroge beaucoup. Nous discutons regulierement de ce qui nous plait et essayons de nous adapter l’un a l’autre. Cette ecoute est precieuse, elle nous a permis de nous decouvrir. Je n’ai plus aucun mal a assumer le plaisir, a le verbaliser devant n’importe qui, comme Quand je defends une opinion.»