Ligar en EEUU: la insospechada mision imposible Con El Fin De los indocumentados en ese pais

Ligar en EEUU: la insospechada mision imposible Con El Fin De los indocumentados en ese pais

?Como le cuentas a la chica que nunca puedes entrar en una discoteca? Una escuelero sin papeles ha creado un consultorio en internet en el que aconseja a jovenes inmigrantes acerca de este y no ha transpirado otros dilemas a menudo olvidados.

Nunca tener papeles no solo dificulta obtener un buen trabajo. Para los indocumentados que viven en EEUU tampoco es sencillo encontrar la pareja asi­ como efectuar amistades.

?Como le planteas a la chica que nunca puedes entrar dating for seniors a la discoteca por motivo de que no precisas una identificacion que demuestre tu edad? ?Que ocurre En Caso De Que tus amigos desean correr al extranjero? ?Por que eres el unico que no puede manejar? Y no ha transpirado especialmente, ?como se confiesa que resides ilegalmente en el estado?

Son aspectos de el dia a dia sobre miles sobre jovenes indocumentados ignorados en el debate gobernante asi­ como mediatico referente a la inmigracion asi­ como que ellos mismos deben enterrar de ocuparse de otros temas prioritarios: encontrar una tarea, retribuir la universidad o que nunca te pare la policia y no ha transpirado te sport.

Angy Rivera se dio cuenta sobre que no existia un lugar donde las chicos como la novia pudieran descifrar las dudas. Asi nacio AskAngy, un consultorio en la red adonde los jovenes indocumentados pueden interrogar anonimamente todo aquello que les preocupe: desde como Adquirir becas para investigar en la universidad, a si se tiene que tener hijos cuando uno esta en situacion irregular.

Angy posee 21 anos de vida. Llego a EEUU con 3 desde Colombia junto a su madre. Nunca fue conocedor de lo que implicaba su situacion hasta anos de vida despues. “Cuando mis amistades empezaron a poner en practica para obtener un permiso de labor, una licencia sobre conducir, para elegir. Yo les acompanaba a efectuar No obstante nunca podia hacerlo”, recuerda.

Irse del otro armario

Lo llaman “partir de el armario”, sin embargo en su caso confiesan ser indocumentados. Ella no hablo abiertamente sobre su condicion inclusive.

Es una de las cuestiones mas recurrentes del consultorio. “No me averguenza acontecer indocumentado (. ), sin embargo Jami?s he disei±ado en proceder del armario por motivo de que no creo que sea alguna cosa que me deba definir”, escribe Ali. “Muchas veces salimos del armario nunca por nosotros mismos, sino por otros. Por motivo de que en el transcurso sobre montar esperamos inspirar a nuestros padres, por ejemplo, que estan atados por el miedo”, le contesta.

Angy responde con una madurez impropia de la chica de su permanencia. “los usuarios se sorprende al conocer que tengo 21 anos de vida, todo el tiempo me dicen que creian que tenia como 30”, confiesa.

Ha pasado por algunas de estas estados que le plantean, igual que no tener dinero para ir a la universidad. “Cuando me iba a diplomar supe que no iba a tener ayuda financiera, que nunca habia becas. Fui a la escuela a interrogar y no ha transpirado solo me dijeron te debes andar por motivo de que no tienes papeles”, recuerda. “seri­a igual que un circulo y invariablemente debido a igual, por los papeles”.

Para terminar consiguio varias becas y no ha transpirado la donacion con las que ha conseguido estudiar criminologia en la City University of New York (CUNY), la universidad publica en la cual paga unos dolares al semestre. En ocasiones ha tenido que interrumpir sus tipos o matricularse de menor asignaturas por motivo de que nunca lo podia retribuir.

lanzo el consultorio en Internet. Fue un triunfo inmediato. Posee cincuenta mensajes esperando respuesta. “Preguntan de cualquier, desde relaciones a la escuela, aunque la de las cosas en las que mas se enfocan seri­a en el dinero. Como conseguir trabajar, retribuir la escuela, la renta”, dice. Ademas, cuelga videos en el canal sobre YouTube AskAngy contestando a las cuestiones mas frecuentes.

Carente alternativa sobre aprieto

Nunca tener papeles condiciona las relaciones sentimentales en la totalidad de las etapas. “la ser que no esta comoda por su estatus migratorio, no sabe En Caso De Que lo puede contar, si le van a continuar viendo igual, En Caso De Que piensan que estas con el novio por los papeles, En Caso De Que te van a denegar por eso”, explica Angy.

“?Por mi practica, seri­a extremadamente duro! Salgo con este chico desde hace 5 anos de vida, estoy segura de que conoce mi etapa pero De ningun modo lo short. Era duro porque por muchas justificacion a veces me sentia que era menos que el, igual que En Caso De Que me avergonzara sobre mi status. Creo que tambien evitaba el motivo porque nunca queria que el novio pensara que estaba con el por las papeles”, escribe la joven que desea casarse con su novio al que todavia no ha confesado su estatus.

Confesarlo es solo el primer transito. “En Caso De Que se lo dices y no ha transpirado te aceptan, despues esta el que la alma nunca posee suficientes recursos igual que Con El Fin De comprarle todos los regalos que quieran desplazandolo hacia el pelo bajarle la luna y las estrellas; usar pasaporte de entrar a un bar por motivo de que en ocasiones nunca te dejan entrar… Son cosas que te colocan incomodo”, dice Angy. “La vida seri­a tan incierta por nunca tener papeles que es laborioso tener una pareja cuando las cosas son tan nublosas”, lamenta.

?Que aconseja en temas tan personales? “todo el tiempo les digo que lo mas fundamental es todo el tiempo acontecer integro. Las mentiras empiezan pequenas y no ha transpirado luego tienes que realizar la mentira mas de tapar esa desplazandolo hacia el pelo te hunde. Si lo aceptan puedes proseguir relacion con honestidad. Y si la humano no te apoya no veo por motivo de que vale la pena continuar intentandolo”, dice segura.

Distinta al resto sobre las colegas

Ella ha visto barreras nunca solo con parejas, sino con a la hora sobre sostener amistades.

“A veces es complejo tener ese balance desplazandolo hacia el pelo sentirte apoyada por ellos. Cuando se aportan a hablar sobre las paseos en el esti­o, a veces en esas conversaciones individuo se notan excluido no sabes como participar. En caso de que yo hablo de inmigracion me dicen ‘otra ocasion hablando sobre administracion, por motivo de que no bajas la guardia’. Estamos en diferentes mentalidades”, explica.

Muchos jovenes se han dirigido a ella preguntandole por la “accion diferida”, la mesura anunciada por Barack Obama Con El Fin De evitar las deportaciones desplazandolo hacia el pelo dar un consentimiento de trabajo temporal a los jovenes inmigrantes.

En esos casos, Angy informe con un licenciado de asegurarnos sobre que da informacion correcta. “Hay mucha desinformacion ademas. Tenemos multitud que me duda que como podri?n poner Con El Fin De la ciudadania, igual que obtener su green card. Ademi?s tratamos sobre educar a la comunidad”, explica.

Espera que la movimiento diferida le ayuda a obtener mas becas de conseguir terminar sus estudios. Pero las dudas seguiran existiendo: “quedas en un limbo por motivo de que sigues estando indocumentado, aunque con autorizacion de trabajo”.