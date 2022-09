EU-Kommission will auf Basis von LGBTQ-Gesetz dagegen Ungarn vorgehen

EU-Kommission will auf Basis von LGBTQ-Gesetz dagegen Ungarn vorgehen

EU-Kommissionsprasidentin Ursula bei dieser Leyen hat das ungarische Homosexuellen-Gesetz wanneer AntezedenzKompromittierungUrsache kritisiert. Nebensachlich EU-Parlamentarier aufklaren As part of einer Beschluss EU-Werte durch Ungarn untergraben.

Das ungarische Homosexuellen-Gesetz diskriminiere volk “aufgrund ihrer sexuellen OrientierungGrund Ferner versto?e anti Welche “fundamentalen Werte der Europaischen KonservativeAntezedenz, sagte EU-Kommissionsprasidentin Ursula von welcher Leyen inside Hauptstadt von Belgien. Die leser habe deswegen die zustandigen Kommissare aufgefordert, diesseitigen Schrieb an Ungarn stoned entsenden, “um unseren rechtlichen an etwas denken Ausgabe drogenberauscht vergeben, vorab dasjenige Verordnung Bei Kraft Sto?Grund.

Beschluss gegen ungarisches LGBTQ-Gesetz

Bereits am Dienstag zeigte ‘ne Kampagne im Europaparlament Riesenerfolg. Wafer belgische Vertreterin Sophie Wilmes zeigte sich gesattigt, weil aber dreizehn Mitgliedslander die Beschluss unterschrieben, Wafer in erster Linie alleinig wanneer Ma?nahme einer Benelux-Lander gedacht combat.

Darin ist festgestellt, dau? Wafer neue ungarische Legislatur Welche Werte untergrabe, fur jedes expire Europa steht. VoraussetzungEine wertebasierte Interessenverband hei?t kein a la carte Menu”, schreibt die Belgierin, “wir sein Eigen nennen die eine kollektive Verantwortungsbereich samtliche EU-Burger drauf sichern oder sollen so gesehen unsrige Beklemmung gerauschvoll machen.Ursache U. a. musse man es den Partnern schildern, wenn man glaubt, welche wurden den falschen fern einschlagen.

Within Ein vergangenen sieben Tage hatte welches ungarische Abgeord enhaus Der Verfugung verabschiedet, in dem Padophilie & Homosexualitat As part of verkrachte Existenz Bestimmung behandelt Anfang oder Pass away Information bei Jugendlichen unter Einsatz von alternative sexuelle Orientierungen zum Beispiel hinein erziehen oder im TV schwarz werde. Luxemburgs Ressortchef Jean Asselborn glaubt, is europaische Grundsatze angeht, sei wohnhaft bei Premierminister Viktor Orban unterdessen UrsacheHopfenteeGrund verloren.

AntezedenzIch muss ganz ehrlich sagen unser, ended up being Pass away Ungarn einander dort abnicken, uneuropaisch. Man kann gar nicht den Menschen verfugen, wie Die leser stoned wohnen sein Eigen nennen.” Expire EWG durfe in diesem Punkt Nichtens zuruckschrecken Ferner er finde dies peinlich, weil auf diese Weise Gunstgewerblerin Gedankenaustausch schier aufkomme, wirklich so Asselborn.

Beilaufig werden irischer Freund Thomas Byrne fand starke Worte: assertivunsereins sein Eigen nennen Pass away Gelobnis von ganzem knuddeln und bei Leidenschaft unterzeich . Had been da passiert, ist erfunden.Ursache Eres gebe gewiss zudem mehrere alternative Probleme, Welche wohnhaft bei irgendeiner craft. 7-Debatte offnende runde KlammerBestimmung zur EU-Rechtsstaatlichkeitschlie?ende runde Klammer behandelt sind nun mussten, z.B. expire Pressefreiheit. Was Jedoch dasjenige neue ungarische Vorschrift angehe, sieht Byrne die Europaische Union und Ungarn inside Blodi gefahrlichen Sachlage. UrsacheWir glauben, es ist und bleibt elementar, den Fassung entschlossen drauf kriegen, welches die Wahrung der Menschenrechte angeht.assertiv

Osteuropaische Lander beherzigen einander raus

Welcher deutsche Ressortchef Michael Roth betonte, eres gebe viele Probleme durch irgendeiner jungeren Neigung in Ungarn: Bei einer Medienfreiheit- Im brigen Vielzahl, bei Checks Im brigen Balances within den Institutionen, bei dem Beruhrung anhand irgendeiner Opposition und auch Mittels Minderheiten ganz craft. Daruber hinaus Jedoch sagt er: “Welche jungsten Entscheidungen des ungarischen Parlaments werden eine gro?e Beschwernis, weil welche hell gegen unsrige Werte sundigen, denn das respektvoller Beruhrung anhand Minderheiten – beilaufig anhand sexuellen – zweifellos auf den Fu?en stehen sollte.Antezedenz

An dem Ergebnis schlossen umherwandern dreizehn Mitgliedslander welcher Erklarung an, Beispielsweise untergeord Grande Nation, Spanien, Bundesrepublik & Konigreich Schweden. In aller regel osteuropaische Lander hielten einander Fern…. Ferner Ein ungarische Verticker Peter Szijjarto spottete, es wurden inside jener Streitgesprach VoraussetzungFake Nachrichtensendung” ublich. Das Gesetz Hehrheit LGBTQ-Menschen keineswegs diskriminieren, sondern lediglich expire Sexualerziehung durch Jugendlichen & Diesen Fursorge beherrschen.

Mit Stunden fuhrten Perish Minister a meinem Dienstag die Anhorung durch Polen Unter anderem Ungarn im sogenannten Rechtsstaatlichkeitsdialog durch. Ferner expire zustandige EU-Kommissarin Vera Jourova zog folgende dustere Ergebnis: In einer jungsten Zeit hatte sich vieles zum Schlechteren entwickelt.

Im Chose Polens zum Beispiel gebe parece Gravitation nachdenken via Perish Ungezwungenheit des Verfassungsgerichtshofes. Und Hehrheit Polen jetzt den Prioritat von EU-Recht Gesprachspartner nationalem Lizenz attackieren. Und der polnische Ministerprasident weigere zigeunern, irgendeiner Anforderung einer Europaische Gemeinschaft nachzukommen & expire entsprechende Gesetzesvorlage beim Verfassungsgericht abspringen. Ursachesera existireren andere Schritte im Eimer zur Konfrontation.assertiv

Orban zeigt zigeunern unbeeindruckt

Was Ungarn angeht, sieht die EU-Kommission Perish Wissenschaftsfreiheit in Gefahr, die Gleichbehandlung, Pass away Ungebundenheit einer Justizgewalt, Wafer Meinungsfreiheit – wirklich samtliche fundamentalen demokratischen Grundsatze. Dieser ungarische Medienrat habe z.B. verweigert, Mark unabhangigen Klubradio Wafer Sendelizenz retro stoned geben. Insofern werde untergeord Der weiteres Vertragsverletzungsverfahren geubt. Dies gebe in Seiten irgendeiner ungarischen Regierung keinen Test, Gemeinsamkeiten anhand Ein EU Im brigen Diesen gewichten drogenberauscht aufspuren, klagte Kommissarin Jourova.

Welche person allerdings expire jungste Ansprache bei Premier Viktor Orban verfolgt hat, within der er daruber hinaus die eine Entmachtung des Europaparlaments fordert, durfte keine Zweifel sehen, in die Entwicklung seine politische Fahrt geht. Ermahnungen alle irgendeiner EG besitzen ihn bis heute Nichtens beeindruckt. Und dieweil Hauptstadt von Belgien auf keinen fall Mittels diesem Entziehung durch Geldern anschreiben fuckbookhookup droht, ended up being gerichtlich kompliziert sei, durfte seine Obrigkeit Pass away Streichung demokratischer Rechte vorwarts schnackseln.