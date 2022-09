Les 21 questions a poser aux premiers rendez-vous, en fonction de Tinder

Si on matche via une appli de rencontre, on fera le pari d’une possible relation.

Mais De quelle fai§on en avoir le c?ur net ? Pour cerner le match, la celebre appli de dating Tinder propose de lui poser 21 questions bien precises.

Apres avoir swipe (fera defiler les profils), hesite, like puis matche, voila que nous avons le loisir de discuter avec notre pretendant (ou nos pretendants) via Tinder. L’occasion de plenty of fish balancer le traditionnel « Salut, ca va ? » qui, on le sait bien, ne mene pas toujours au paradis. Alors pour empi?cher nos blancs, mais surtout afin d’effectuer connaissance dans la bonne humeur et mieux cerner la personnalite de notre match, l’application Tinder nous suggere d’echanger autour de 21 questions bien precis. Un moyen de ne pas tourner autour du pot pendant sept annees. Neanmoins, paradoxalement, votre demarche s’inscrit dans une approche de slow dating : en posant toutes ces questions, on prend finalement le temps de converser et d’en savoir plus sur le webmaster qui se cache derriere 1 ecran, jusqu’a prendre la decision de derouler le lien… ou nullement.

Inspire (de loin) des 36 questions pour tomber amoureux

L’application Tinder a donc etabli 21 questions a poser a le match Afin de mieux comprendre sa personnalite. Si une telle vingtaine d’items fut redigee avec Matt Davies, psychotherapeute specialise en relations, celle-ci s’appuie avant bien sur les 36 questions Afin de tomber amoureux. Souvenez-vous : en 1997, le psychologue Arthur Anton convoquait deux individus et leur demandait de se poser 36 questions (definies via ses soins). Cela remarquait alors qu’il ne fallait pas plus de 4 minutes pour tomber amoureux. Notre force de ces questions ? Elles sont de l’ordre de l’intime et poussent a se devoiler. Evidemment, rien de magique : entendons par-la qu’un minimum d’attirance et d’ouverture facilite l’epanchement et les papillons au ventre.

Ainsi, Tinder s’est inspire de l’experience d’Arthur Anton. Mais impossible de comparer les questions de l’un ainsi que l’autre ; elles ne s’inscrivent pas sur le aussi terrain. Mes questions prodiguees par Tinder touchent a l’actualite (on y cause Covid-19 et couvre-feu) et flirtent au milieu des nouvelles technologies.

Mes 21 questions :

1. Decris-toi en un tweet.

2. Quels paraissent des trois derniers emojis que tu as utilises ?

3. Une chose pour laquelle tu ne comprends nullement l’engouement ?

4. Le meme qui represente l’ideal 2020 d’apres toi ?

5. Quel reste le premier message que tu envoies le matin ? A tes parents ou a tes potes ?

6. Vivre Afin de travailler ou travailler pour vivre ?

7. Ton soir repas ?

8. Dis-moi un secret dans toi que personne d’autre ne connait…

9. Quels seront les trois mots qu’utiliserait ton ou ta meilleur.e ami.e pour te decrire ?

10. La B.O. de ta vie ?

11. Si tu pouvais faire quelque chose dans ta life en etant sur.e de reussir, qu’est-ce que cela serait ?

12. Quel reste ton celebrity crush inavoue ?

13. Un souvenir tres genant lequel pourra t’empecher de dormir le jour ?

14. Plutot TikTok ou Netflix ?

15. Notre chose votre plus dingue a Realiser avant de mourir ?

16. Leve-tot ou oiseau de nuit ?

17. Dans un film, qui jouerait mon role ?

18. D’apres toi, qui est le plus « Covidiot » de l’annee 2020 ?

19. Si nous n’etions pas en couvre-feu, que serais-tu en train de Realiser ?

20. Qu’est-ce qui vous degoute le plus ?

21. Quelle reste la pire excuse que tu aies donnee Afin de t’extirper d’un date ?

Vous noterez que l’approche reste plus « jeune » et un poil moins philosophique. Avec Arthur Anton, on se demandait quand aussi « Avez-vous votre pressentiment concernant la maniere dont vous allez mourir ? » Mais rien ne nous empeche de meler les deux ambiances pour flirter, en bien, avec 57 questions. De quoi s’occuper un delicieux bout de temps, Realiser connaissance comme il se devra et, qui sait, tomber amoureux.