Quelle reste la meilleure carte son externe usb et surtout comment trouver la carte son externe qui repondra le mieux a vos besoins ?

Le choix d’la carte son externe est en general l’un des elements les plus importants mais aussi les plus difficiles du musicien. On trouve Indeniablement encore outre marques et de modeles sur le marche, et les nombreuses caracteristiques techniques que pourront presenter les cartes le, rendent Notre tache i nouveau plus ardu. A moins que vous ne soyez un veritable expert ou un enorme geek, il devient donc De surcroit qui plus est difficile de trouver la carte le externe de toutes vos reves.

Mais rassurez-vous, puisque j’habite moi meme un enorme geek, j’ai compile pour vous l’ensemble des informations essentielles que vous devriez savoir pour vous aider dans votre choix. Dans ce post, nous allons en effet voir votre qu’est une carte le externe, quelles paraissent des caracteristiques qui la composent, et quelles paraissent les questions que vous devriez vous poser avant d’effectuer la panel. .

I / Presentation d’la carte son externe

1) Qu’est-ce qu’une carte son externe?

De facon generale, une carte le reste 1 systeme permettant d’acheminer le son vers un systeme d’ecoute (enceintes, casque…).

Dans la tres grande majorite des cas, les cartes le paraissent deja incluses au sein d’ l’ordinateur. On devoile qu’elles paraissent “internes”. Ces types de cartes sont suffisantes dans le cadre d’une utilisation basique de l’ordinateur (ecouter de la musique, regarder des films…), mais elles s’averent vite limitees lorsqu’il s’agit de composer des chansons.

Mes cartes son deja integrees a toutes les ordinateurs ne sont Indeniablement gui?re optimisees afin d’effectuer de la musique. Pour prendre 1 parallele plus traitant, je dirai qu’utiliser la carte son interne de votre ordinateur pour faire en musique correspondrait a vouloir Realiser une course de voitures avec le moteur de ce Twingo. Manque tres pratique n’est-ce pas ? Pour esperer gagner la course, il conviendra donc de vous equiper d’un moteur specialise: la carte le externe.

Pourquoi parle-t-on de carte son “externe” ? Tout seulement parce qu’au contraire des cartes son internes, ces cartes ne sont jamais directement integrees dans l’ordinateur. Elles se presentent sous la forme d’un petit boitier independant que vous grefferez a ce systeme d’ecoute traditionnelle. Generalement, elles viennent se brancher directement en USB via ce ordi, c’est Afin de ce motif qu’on parle de carte son externe USB.

Pour etre pleinement exact, il conviendra tout de meme de preciser qu’il existe des cartes son internes permettant d’effectuer une MAO, mais ces dernieres seront nombre moins frequentes et tres peu employees par nos specialises; nous n’en parlerons donc pas au sein de Ce texte.

Notre carte le externe vient se greffer a votre systeme d’ecoute

. 2) Pourquoi posseder une carte son externe ?

Pour le musicien, posseder une carte le externe apporte 2 avantages majeurs :

– Notre premier concerne l'amelioration drastique d'une qualite de ce le. Retenez bien ceci : les cartes le externes ont ete concues specialement pour nos musiciens et constituent un facteur essentiel de leur panoplie. Si vous vous mettez serieusement a la composition, il serait donc preferable que vous en possediez une. (Pour connaitre le demeure des elements indispensables du musicien, rendez-vous sur notre article « Quel materiel pour composer ? »).

– Enfin, le deuxieme avantage concerne une nouvelle fonction essentielle remplie par la carte le externe : l’enregistrement. Par exemple, et puis d’ameliorer votre interface sonore, cette derniere permet d’enregistrer l’ensemble de ces instruments au sein de votre sequenceur. Autrement devoile, la carte le externe constitue l’interface entre vos instruments et la PC. Si vous avez l’envie d’enregistrer votre voix, la guitare ou la synthe sur l’ordinateur, c’est donc par la carte le externe que vous devez passer.

Notre carte son externe ameliore la qualite de votre son et vous permet de vous enregistrer .

II / Le petit guide anatomique une carte son externe

Avant d’aller plus loin et de voir l’ensemble des criteres qui vous permettront de choisir votre carte son externe, c’est important que vous compreniez de quoi une telle derniere est constituee. J’ai connaissance de l’ensemble de ces elements permet Par exemple de comprendre les plusieurs caracteristiques des nombreux modeles presents sur le marche. Vous serez ainsi capable de faire votre choix en toute connaissance de cause, ainsi, en etant sur de ne pas vous tromper.

1) Liaison avec l’ordinateur

Puisque votre carte le est « externe », il faudra bien la brancher a votre PC pour qu’elle fonctionne. Il est diverses types de connexion pour y arriver :

L’USB (2.0 ; 3.0) : Notre plus connue et la plus pratique de toutes car i§a est montre dans la totalite des ordinateurs. Aujourd’hui, la tres grosse majorite des cartes sons externes seront a connecter en USB.

Notre Firewire : Invente via Apple au debut des annees 90, le Firewire permettra une transmission a bas debit. Cela reste donc a privilegier dans la situation de projets musicaux lourds (ex : enregistrement de quelques pistes simultanement). Cependant, cette categorie de port n’est present que sur Mac et tend a disparaitre au profit de nouvelles interfaces telles que le « Thunderbolt ».

Le Thunderbolt : C’est J’ai Rolls Royce des interfaces. Le Thunderbolt permet un taux de transfert autour des 10 Gb / seconde (contre 400 a 800Mb / s pour le Firewire et l’USB 2.0). Ideal pour les enregistrements en groupe, ce type d’interface n’est malheureusement present que sur les derniers services une gamme d’Apple (iMac, Macbook pro, Macbook air…)

2) L’alimentation en carte son externe

Pour fonctionner, certaines cartes son n’ont inutile de sources electriques. On devoile qu’elles seront « auto-alimentees » : il faut juste les draguer dans l’ordinateur pour qu’elles fonctionnent. D’autres au contraire, ont besoin d’etre branchees sur secteur pour fonctionner.

Ce point va paraitre anodin de prime abord, mais il peut avoir son importance si vous etes un grand voyageur. Par exemple, dans ce cas de figure il vous faudra privilegier les cartes son auto-alimentees etant donne qu’il n’est nullement sur que vous ayez a chaque fois une prise a disposition Afin de alimenter votre carte son externe.