Un groupe de rock ne recoit pas toujours un tube tel une benediction.

Les deux seuls veritables hits de Noir Desir ­ Aux sombres heros de l’amer (1989) et Le Vent nous portera (2001) ­ tronent a chaque extremite en carriere du groupe bordelais. S’ils ont pour point commun d’etre menes avec une guitare acoustique, a priori paradoxale pour 1 quatuor celebre Afin de son incandescence electrique, tous fut vecu de maniere opposee via des musiciens qui, entre-temps, ont faconne leur histoire.

Forme au debut des annees 1980 par deux copains de lycee, Bertrand Cantat (chant, guitare) et Serge Teyssot-Gay (guitare), vite rejoints par Denis Barthe (batterie) et Fred Vidalenc, apri?s remplace a la basse avec Jean-Paul Roy, le groupe publie en 1989 son premier album, Veuillez rendre l’ame (a qui elle appartient) . Portes par l’exaltation du spleen, un rock enfievre et le gout des mauvais jeux de mots, ces debuts paraissent consacres avec un single, Aux sombres heros de l’amer , a toutes les allures de chanson de marin.

Le succes de ce morceau va perturber plus que rejouir une formation qui pue de devoir sa popularite a de mauvaises raisons. “le succi?s d’Aux sombres heros nous a destabilises, explique de nos jours Serge Teyssot-Gay, nous ne voulions jamais que l’arbre cache la foret.”

Avant de se preoccuper de succes commercial, Noir Desir cherche a acquerir une credibilite.

En France, l’epoque est a toutes les lecons d’ethique du rock alternatif. Plusieurs groupes tel Berurier Noir ou les Garcons bouchers se determinent en reaction aux courants dominants, pronent une independance farouche et une conscience politique. L’artistique est rarement au niveau des discours, mais l’energie du mouvement secoue la scene hexagonale.

Manque affilie au aussi reseau que ces autonomistes rock, signe par une multinationale, Polygram (bientot rachetee par Universal), via le label Barclay, Noir Desir va forcer le respect en fuyant nos seductions trop faciles suggerees par son premier tube. Mes Bordelais radicalisent un musique, preservent un liberte artistique et affirment une conscience citoyenne en s’impliquant dans des combats comme la lutte contre le Front national, le soutien aux travailleurs immigres, au peuple palestinien ou a Jose Bove. Si leurs singles n’atteignent pas nos sommets des hit-parades, leurs chansons intenses et un insoumission federent le plus large public qu’un groupe de rock francais ait connu depuis Telephone.

C’est dans ce contexte qu’a l’oree des annees 2000 “Noir Dez” commence a bosser a son sixieme album. Lors d’un sejour de repetition en Tunisie, Cantat fera ecouter a ses camarades une melodie lumineuse. Une “tournerie” que votre voyageur a peut-etre ramenee de la des virees en Orient ou dans un pays de l’Est. Mes musiciens se prennent de suite d’affection Afin de ce theme qu’ils baptisent d’abord “la petite”. “On a d’emblee su qu’on tenait quelque chose avec un enorme potentiel” , se souvient Serge Teyssot-Gay.

Le chanteur mettra 2 ans a ecrire les paroles du Vent nous portera , reflexion intime sur l’idee de destin, aussi delicatement ciselee que Notre melodie de naissance.

Si la chanson semble atypique du repertoire du groupe, elle reste votre fois totalement assumee. Dans votre entretien accorde au Monde (publie le 13 septembre 2001), Bertrand Cantat expliquait : “On assume mieux cette chanson-la qu’ Aux sombres heros. On n’est plus aussi cons qu’avant. On ne va pas la foutre au feu parce qu’elle risque de devenir un single ! On ne va jamais se Realiser hara-kiri pour faire joie a Quelques protestants. Si vous saviez votre qu’on n’a nullement publie !”

La chanson reste enregistree de suite. “J’ai guitare devait servir d’ecrin a J’ai voix, la batterie soulignait juste l’aspect rythmique des mots” , decrit Teyssot-Gay. Le groupe vais garder le chant temoin de Cantat afin d’entretenir la belle fragilite de l’ensemble. Alors que le titre reste deja mixe, Bertrand croise en studio Manu Chao et lui propose de venir poser sa guitare concernant ce titre proche des ambiances qu’affectionne l’ancien chanteur de Mano Negra. Son swing artisanal se fondra a merveille a toutes les six cordes de Cantat ainsi que Teyssot-Gay. Au point que le camarade altermondialiste presentera des mois prochainement, via avocat interpose, une note de 75 000 euros et la demande de 2 points de pourcentage sur les ventes du morceau. Requete a laquelle Noir Desir et Barclay ont jusqu’a aujourd’hui oppose une fin de non-recevoir.

La chanson a connu entre-temps une carriere foudroyante. Immediatement jouee en radio, sa douce melancolie bercera l’ete 2001 (en France, mais aussi en Italie, ou le titre est numero 1) avant d’etre J’ai locomotive tout d’un nouvel album, Des visages des figures , qui deviendra, avec plus tout d’un million d’exemplaires vendus, le plus gros succes de Noir Desir et le dernier opus en date.

Si Notre Vent nous portera passe bien souvent sur les ondes, on n’ecoute plus votre refrain ­ “Le vent l’emportera/Tout disparaitra/Le vent nous portera” ­ d’la meme facon. Son fatalisme, conscient des imprevisibles embardees d’une vie et de l’impuissance d’un homme qui assume pourtant son destin, resonne differemment. Sorti Au moment des attentats du 11-Septembre 2001, Des visages des figures ­ dans lequel on trouve egalement 1 titre etrangement premonitoire, Notre Grand Incendie ­ a retourne en gravite. Depuis, le 27 juillet 2003, a Vilnius, Bertrand Cantat a commis l’irreparable, en frappant a mort sa compagne, Marie Trintignant.

