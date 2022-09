Le drame de 2003 qui possi?de conduit a la peine de prison dont Bertrand Cantat a ecope n’a pas ete suffisant afin que le chanteur arrete sa carriere.

Cela reste vrai que le groupe Noir Desir ne se presente plus sur scene et n’enregistrera probablement plus d’albums, mais Bertrand Cantat est loin de se mettre a l’ombre. Il a cree deux groupes apres la dissolution de Noir Desir en annees 2010. Pour l’artiste qui possi?de retrouve sa propre liberte, ce qui n’etait jamais facile de retrouver son public apres le meurtre qu’il a commis et sa condamnation a 8 annees de prison. Comment votre artiste engage en faveur de la cause proletaire a-t-il commence sa carriere? Quelle est le histoire avec Sophie Trintignant? Chacune des reponses et d’autres precisions paraissent dans la suite de notre portrait d’un musicien unique et au c?ur en polemique.

Bertrand Cantat se bien en live au cours du Paleo Festival

L’histoire avec Noir Desir commence en 1987, quand Bertrand Cantat rejoint le groupe en tant que chanteur et participe a l’elaboration de quelques titres dont le chef-d’?uvre intitule Le vent nous portera. Les membres du groupe s’etaient enfile d’accord concernant le fait qu’ils peuvent centraliser un mediatisation i propos des tournees musicales, ils ont sorti plusieurs albums en parallele avec leurs concerts. Quelques-uns d’entre eux ont ete marchandises sans aucune promotion, mais le groupe reussit a avoir du succes malgre bien, ainsi, Bertrand Cantat, en tant que chanteur et au milieu des autres membres du groupe, gagne environ notoriete et beaucoup d’admirateurs. Notre figure va continuer a attirer des enthousiastes meme apres son implication dans un meurtre, aussi qu’apres l’accusation d’avoir une main dans le suicide de son ex-femme et la mere de l’ensemble de ses 2 enfants.

Presentation de Bertrand Cantat

Nom complet: Bertrand Lucien Bruno Cantat

Surnom: Cantat

Genre: homme

Date maternel: 5 mars 1964

Age de Bertrand Cantat: 57 annees

Signe du zodiaque: Poisson

Lieu maternel: Pau, Pyrenees-Atlantiques, au sud-ouest d’une France

Residence actuelle: Moustey, au departement des Landes

Nationalite: francaise

Taille de Bertrand Cantat: 1,89 m

Couleur des cheveux: noirs

Couleur des yeux: noirs

Mere: Daniele Cantat

Pere: Guy Cantat

Frere: Ann Cantat-Corsini

S?ur: Xavier Cantat

Statut matrimonial: veuf

Ex-epouses: Krisztina Rady et Sophie Trintignant

Profession: musicien, chanteur, compositeur, interprete

Annees d’activite: de 1987

Groupes de Bertrand Cantat: Noir Desir, detroit, PAZ

Celebres chansons: Le vent nous portera, L’hommepresse, Tostaky

Style musical: rock

Instruments: guitare, harmonica

Label: Barclay

Bertrand Cantat: des premiers gui?re d’un chanteur extraordinaire

Le pere est parachutiste a la guerre de l’Indochine, ainsi, sa mere est institutrice. Bertrand Cantat est ne a Pau le 5 Mars 1964, ainsi, il a grandi dans la region du sud-ouest d’la France ou il a appris a jouer ses premiers morceaux a la guitare. Comme pour diverses musiciens qui jouent derriere leurs instruments, ce qui a ete notamment la situation d’Hugues Aufray, Bertrand Cantat commence avec interpreter les chansons des musiciens desquels il s’inspire. Cela va jouer des chansons connues Afin de un entourage proche a lui, jusqu’a sa rencontre avec les autres membres du groupe qu’il va fonder dans le debut des annees 1980.

Notre chanteur a egalement passe un moment de sa jeunesse au nord-ouest, en Normandie. Cela a etudie au college Louis Pasteur a Pont-Audemer. Le jeune garcon va vivre plusieurs deplacements avec sa famille qui a quitte J’ai region du nord-ouest Afin de s’installer a Bordeaux en 1980. Bertrand Cantat gagnait ses inspirations pendant votre moment, il avait eu l’occasion d’ecouter MC5, chose qui l’a guide envers la reperee de The Doors et de la vague punk qui arrive plus tard. Ces Plusieurs inspirations vont etre precieuses a Bertrand Cantat, principalement Afin de la realisation tout d’un ton de chant personnalise et d’un jeu a la guitare bien etudie.

L’arrivee du punk fut 1 facteur qui possi?de positivement impacte le jeune musicien, le le desir de fonder 1 groupe devient En plus qui plus est importante et il fait le important pour realiser ses objectifs. Cela avait seulement 16 annees lorsqu’il rencontre Serge Teyssot-Gay, avec qui il va collaborer pour la conception d’un groupe de musique unique en le genre. Est-ce que le chanteur est oppressif envers ses compagnes pendant ce temps? Bien avant l’epoque ou, en fonction de d’autres membres du groupe, le chanteur avait demontre de la violence, Noir Desir se service dans plusieurs bars a Bordeaux et arrive a realiser une premiere maquette en 1986.