Les vehicules a moteur hybride ou a motorisations hybrides combinent au moins deux energies plusieurs Afin de assurer leur propulsion, en general thermique et/ou electrique.

Utilisee selon les besoins, cette optimisation de l’utilisation des divers moteurs assure des gains en consommation et un succes grandissant de ces vehicules techniquement tres complexes.

Moteur hybride : definition

Dans une automobile a moteur hybride, on dispose de 2 groupes motopropulseurs (GMP) utilises en synergie. Il s’agit actuellement tout d’un moteur thermique a combustion interne a 4 moment associe a une machine electrique alimentee avec des batteries, voire une pile a combustible (PAC) embarquee.

Par rapport i l’architecture, il convient de distinguer 2 belles familles de « full hybrides »:

l’hybridation parallele ou nos 2 moteurs peuvent fonctionner ensemble d’apres des repartitions tres variables en fonction des besoins du vehicule ;

l’hybridation serie ou des roues motrices sont toujours entrainees par le moteur electrique.

Le plus souvent, le moteur thermique n’est nullement utilise aux arrets et aux faibles vitesses en ville. Autre perfectionnement interessant, encore outre ces vehicules hybrides sont rechargeables ou « plug in » ; leur batterie peut donc aussi etre chargee sur secteur Afin de des performances bien superieures.

A noter : il sera impossible de retrouver les consommations miraculeuses affichees par ces vehicules des fois surpuissants pour des raisons incontournables de lois physiques et d’optimisation de leur fonctionnement concernant des normes de mesures obsoletes.

Principes de fonctionnement des moteurs hybrides

D’une maniere generale, ces vehicules donnent la priorite a la machine electrique en utilisation urbaine, cela favorise d’autant les consommations normalisees. Des que l’autonomie des batteries ou un surcroit de puissance sont necessaires, le moteur thermique vient neanmoins epauler sa version electrique embarquee.

Plus en details, le fonctionnement depend du type exact d’hybridation :

En microhybride, le vehicule ne dispose que en fonction « stop and start » utile en cas d’arrets repetes, donc en circuit urbain congestionne. Les gains de consommation vont de 0 a 10 %, mais le moteur (surtout si turbo) et la batterie n’apprecient guere ce fonctionnement intermittent.

En mild hybrid ou hybride moyen, le freinage devient recuperatif a hauteur de 5 a 20 % et ajoute son gain de consommation au systeme precedent. C’est bien une technologie essentiellement utile tout a l’heure que l’on trouve chez BMW, Ford et Honda.

En hybridation parallele, on arrive au full hybrid. Ici, les 2 motorisations sont capables de propulser le automobile au maximum selon une gestion automatique optimisee via un calculateur electronique. Ce systeme est aujourd’hui employe par la pionniere Toyota Prius et bon nombre des concurrentes.

En hybridation collection, le moteur thermique entraine uniquement un generateur electrique et a le role d’un groupe electrogene. Il pourra ainsi etre optimise pour fonctionner a un menu fixe. Les roues motrices seront donc exclusivement entrainees par la machine electrique soutenue avec des batteries tampons.

Plugin hybrides, des evolutions qui peuvent etre avantageusement rechargees sur secteur tel pour nos Audi Q7 Plug-in, Volvo XC90 T8, VW Passat GTE ou Golf GTE, BMW I8 ou X5 eDrive, sans oublier la nouvelle Chevrolet Volt en 2016.

Criteres economiques des moteurs hybrides

Achat d’une voiture hybride

Logiquement un tantinet plus chers que leurs equivalents thermiques, les vehicules hybrides pouvaient beneficier de certaines aides financieres.

Depuis le 1er juillet 2021 (decret n° 2020-1526 du 7 decembre 2020), le bonus ecologique s’eleve a 1 000 € Afin de l’achat via un particulier ou une entreprise d’un vehicule hybride rechargeable neuf, d’une autonomie superieure a 50 km, dont le taux site de rencontre gratuit curves connect de CO2 est compris entre 21 et 50 g/km et dont le tarifs est inferieur ou egal a 50 000 €.

Une prime a J’ai conversion reste accordee si l’achat ou la location du voiture hybride s’accompagne du retrait d’la circulation tout d’un ancien voiture: vehicule essence immatricule avant 2006 ou vehicule diesel immatricule avant 2011.

S’agissant des voitures particulieres et camionnettes, le bareme fera varier le montant d’la prime a la conversion de 1 500 € a 5 000 € suivant le type de vehicule achete (emission de CO2 en g/km et certificat durable de l’air Crit’Air) et ca de l’acheteur.

Bon a savoir : depuis le 1er juillet 2021, la prime a J’ai conversion n’est plus accordee concernant l’achat d’un vehicule diesel ou d’un automobile Crit’Air 2.

Depuis le 1er janvier 2019, la prime est doublee Afin de nos foyers des plus modestes qui ne paient pas d’impots et dont l’un ou plusieurs des membres parcourent de multiples kilometres pour se rendre a leur lieu d’embauche (plus de 60 km aller-retour ou environ 12 000 km avec an).

A noter : avant le 1er aout 2019, la prime majoree Afin de des foyers des plus modestes ne s’appliquait qu’aux menages non imposables dont le montant de l’impot du est nul. Mes foyers, dont le montant de l’impot du etait positif et se situait au-dessous du seuil de recouvrement de 61 €, ne pouvaient donc jamais beneficier de cette prime majoree (rep. min., n° 16718, JOAN du 7 mai 2019).

Maintenant, l’offre est relativement etendue avec une cinquantaine de modeles differents allant du segment des citadines (Toyota Yaris HSD, Honda Jazz Hybrid, etc.) aux crossover (Peugeot 3008, Mitsubishi Outlander PHEV ou Lexus NX 300 H) en passant par les berlines (Ford Mondeo Hybrid, Lexus IS 300H, etc.) et les compactes (Toyota Auris HSD et Audi A3 e-Tron). Mes VH s’octroient presque 3 % des parts de marches en France, soit le meilleur resultat des vehicules a energies alternatives.

Bon a savoir : en cas de rade, seul un concessionnaire d’la marque saura Realiser un diagnostic et les reparations eventuelles sur 1 vehicule au moins 2 fois plus complexe. Les Toyota Prius paraissent malgre tout reputees fiables et ses concurrentes devraient l’etre egalement Afin de lui ravir sa couronne, alors soyons optimistes !

Revente de la voiture hybride

Grace a sa bonne image ecologique et un agrement de conduite simple double d’une economie d’usage correcte, on ne devra pas avoir d’inquietudes. Pour preuve, des cotes Argus sont soutenues et les ventes rapides, car l’offre est faible en occasion face a une demande en progression.

Important : la revente sera bien plus facile avec les recentes et avantageuses hybrides rechargeables ou plug-in hybrids !