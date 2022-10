L’heure une rupture a sonne. Adieu a toutes les fous rires, aux cascades a deux et aux petits rituels.

A peine la relation terminee, la complicite vous manque deja ? Votre souhait reste de rester ami avec votre ex ? C’est possible, mais juste a plusieurs conditions, selon la coach love Lucie Mariotti.

Peut-on devenir ami avec le ex ? Est-ce une bonne idee ? Est-il preferable de tirer un trait concernant le ancien mari ? Ce sont les nombreuses questions qui peuvent nous traverser l’esprit apres une rupture amoureuse. Si pour Divers, faire ami-ami avec le ex est impossible, pour d’autres, le sujet est en mesure de se poser. Indeniablement, il pourra etre complexe de couper les ponts et perdre, du jour au lendemain, une telle personne qui possi?de compte et surtout avec qui l’on a passe des plus belles annees de sa propre life.

“Je prefere que l’on reste amis”. Cette fameuse phrase est souvent utilisee pour rompre et annoncer la fin d’une relation. Mais faut-il reellement la prendre au premier degre et la croire ? Dans Divers cas, elle pourra inciter des gens a veritablement voir l’idee d’entamer une amitie avec leur ancienne moitie. Et dans d’autres, elle va avoir bien l’effet inverse. Pourtant, faire copain-copain avec son ex n’est nullement si rare. Cette situation porte aussi votre nom : “frex”, la contraction du commentaire “friend”, ami en francais, et “ex”.

Une rupture, c’est perdre 1 partenaire puis un ami. Car oui, cette personne est surement celle qui vous connait le mieux concernant terre. Aussi, si vous songez reellement a garder la ex dans votre vie, on doit se poser certaines questions avant de lui faire part du fond de votre pensee. Bien que l’amitie ne soit gui?re evidente apres une separation, elle n’est jamais non plus impossible. Selon la coach love Lucie Mariotti, Cela reste possible de rester en bon terme et devenir ami avec le ex mais a la plupart conditions.

Etre ami avec le ex, c’est possible s’il n’y a aucune ranc?ur

Que la relation amoureuse se soit terminee en mauvais terme ou a “l’amiable”, “il faudrait que J’ai nouvelle relation amicale commence dans des bases saines”, declare Lucie Mariotti. C’est donc preferable de ne pas garder et ruminer sa ranc?ur car cette dernii?re pourra nuire a l’amitie. Si des zones d’ombre, des non-dits, des actes incompris durant la relation precedente doivent etre eclaircis ou evoques, il vaut plus en discuter, pour ne plus en parler et empi?cher toute source de conflits, avant d’entamer une amitie entre les deux exs.

Rester ami avec le ex : la page doit etre reellement tournee

Prendre son temps et faire son deuil apres une rupture, c’est important. “Le cerveau n’a pas la capacite de faire la transition immediate entre une relation amoureuse, ou profils outpersonals on eprouve du desir pour la personne, et une relation amicale, ou il n’y a pas de mots doux”, explique votre coach love. Devenir immediatement ami avec son ex reste tout sauf bio Afin de l’etre humain. Lucie Mariotti conseille donc de laisser moyen s’ecouler entre les deux relations. “Il faut trois mois minimum, c’est la duree d’un cycle de renouveau reel”.

J’ai notion de sas de decompression est egalement essentielle selon la coach love. “On a besoin d’un sas de decompression entre 2 histoires qui sont bien distinctes. On va pouvoir ouvrir la porte et entrer dans la salle de l’amitie, uniquement si celle de l’amour est fermee. Cette phase permet de se preserver”.

Durant une telle periode, la separation devra etre franche et totale. En pertinent, les exs ne doivent pas discuter, s’appeler ou prevoir des sorties ensemble car cette situation peut les empecher de tourner la page. “On peut croire et affirmer que l’on eprouve plus rien concernant l’autre. Pourtant, quand on fouille dans notre inconscient, on se rend que l’on se ment a nous-meme. Si c’est le cas, les deux exs commenceront votre nouvelle relation en ayant toujours des sentiments pour l’autre, et cela n’est aucun l’amitie”, indique Lucie Mariotti.

Il va falloir etre completement honnete avec soi-meme et l’autre Afin de rester ami avec le ex

En amour comme en amitie, il va falloir faire preuve d’honnetete. “Si on se rend compte que l’on n’arrive pas a aller de l’avant, que l’on nourrit i nouveau 1 espoir, que l’on eprouve du desir ou qu’il existe forcement une certaine ambiguite durant la relation amicale, on doit le reconnaitre et en discuter avec son ex”, explique Lucie Mariotti. “Toute nouveaute” doit faire l’objet d’une discussion avec soi-meme et l’autre.

Diverses regles doivent egalement etre prises en compte et respectees. “Pour moi, il va falloir faire attention a sa facon de se positionner vis-a-vis de mon mari et de la copine ou compagne de mon ex. Si la relation amicale derange l’un des 2, je prefere m’evincer”, revele Lucie Mariotti.

Merci a Lucie Mariotti, coach love et auteure du livre L’amour, le vrai ! Comment faire la rencontre de votre vie (Editions Harlequin).