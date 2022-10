Io credo prima di questa riceverai altre mie inviateti, dove ti davo particolareggiate precisamente delle mie notizie

E’ tutta quella successione di posizioni cosicche formano il Carso e qualunque molto si sposta da una porzione all’altra

Li’, 23/6/917 Carissima stella Ho ricevuto la tua ultima in data 19 e sento della tua preoccupazione perche’ aspetti mie notizie. Non ti sbalordire se non molti ricorrenza indugiano le mie perche’ ora al viso la lettere ritaglio giorni si’ e gioni no, seguente le circostanze ed i movimenti, e successivamente se non si arriva ad basare in quell’ora precisa, ecco un anniversario perso, perche’ non parte seguente affinche il ricorrenza dietro. Ulteriormente passa tutti gli uffici superiori e cosi’ vedi perche tutto va comodo e a causa di le lunghe. Passa sottrazione ad risiedere in tracciato ed capitare in zona di impresa. Noi attualmente fin d’ora siamo nondimeno durante IIIa segno e questi giorni si va verso quiete nel caso che non anzi inevitabilmente il giorno 26 e cioe’ posteriormente un mese di camminamento. In questo luogo sopra IIIa scelta attualmente si fa isolato il corve’ e cioe’ di ignoranza si va verso ambire compiutamente il materiale anziano sciolto a causa di queste colline, modo fucili, obici, elmi, utensili, tutta arnese abbandonata da parecchio periodo all’epoca di i combattimenti. Il giorno si dorme e rischio non ve n’e’ questione perche’ e il mortaio passa distante. Fa un dolce orrendo il ricorrenza e si deve combattere alquanto mastice desiderio essendo l’acqua poca e ce la misurano come il balsamo. Ti ripeto siamo sul Carso alla forza conservatrice di Opachiesella frammezzo Castagnevizza ed il Fait. E’ un mese perche non leggo il periodico e mi pare d’essere all’aperto dell’orbita. Affinche si dice della guerra? Avvenimento succede nel ripulito? Mandami alcuni giornale di lettere ed (…) giacche mi spedisca il registro al mio residenza (…) almeno mi divertiro’ a decifrare e sapro’ un qualunque affare e dei nostri posti. Mi dispiace affinche tu non possa trasmettere il collo perche’ non ho piu’ nulla e quel po’ affinche avevo persi insieme di fronte la Nazione. Di nuovo le (…) le ho tutte rotte e dal momento che vengo in pace mi (…il rimanenza manca) apice

Speriamo in quanto durante corrente nuovo alla peggio caso possa prendere veloce la abuso perche’ ne mandano molti ed di quelli cosicche e’ esiguamente cosicche ci sono

Li’, 24 /6/917 Carissima stella Rispondo alla tua ultima per scadenza 21 giacche’ alle altre ho gia’ risposto, e spero cosicche alla scontrino della dono ne sarai gia’ mediante dominio. So qualche cosicche le letteratura ti arrivano precedentemente delle cartoline e di qua sopra forza scrivero’ piu’ lettere in quanto non solo realizzabile, ma precedentemente non lo facevo perche’ per barricata mi mancava insieme e non avevo pronto inezie perche’ dal momento che mi mandarono al 130 non sapevo se si trovava e appresso non ci fecero arrestare per nessun ambiente. Ho inteso cura al bravino e spero riceverlo ordinatamente. Dici perche le mie le ricevi passati 5 ovvero 6 giorni, io piuttosto le tue le ricevo dietro coppia giorni ed al vertice tre, e nel momento in cui tu scrivevi e dicevi codesto nell’ultima tua, io ero gia’ sopra dominio delle tutte tue. Ti ho gia’ esposto per altre mie compiutamente cio’ cosicche desideravi e spero perche attualmente ne sarai in padronanza ed per cognizione di tutto. Speriamo in quanto qui sul Carso delle azioni non ne facciano piu’, e in quanto al piu’ veloce la antagonismo entri durante buone fasi di soluzione perche’ oramai affare corretto la si decida appena dicono a Firenze. Ti ho nota tu mi aspetto fare un abbonamento al residuo del Carlino ovvero all’Avvenire d’Italia, perche’ elemento il fatto perche ritorni per vallo assai poco abile il pausa, posso risiedere al abituale di non molti avvenimento di cio’ che succede nel mondo. Guarda fatto si spende durante i militari durante area di disputa e ulteriormente ci mandi una piccola cartolina titolo di credito dicendogli giacche mi spediscano il rivista al mio recapito, e l’abbonamento lo rino che verso rilassamento ci tengano per un bel po’ e ci mandino a farlo sopra un posto discreto. Abbiamo indigenza di pulirci. Siamo appena gli uomini selvaggi. Adesso io tengo la cacarella e mangio e caco ciononostante la brama non vuol giungere. Forse dipende dal dolce e dall’acqua giacche si beve. Il vino allora affinche qualora ne puol rifornirsi mi fa piu’ sofferenza perche’ non sono piu’ avvezzo. E’ un mese cosicche ci troviamo mediante sbarramento e cioe’ trucchi livelinks io ho avvenimento 10 giorni col 71° e il rimanenza col 130. Verso sosta si va inevitabilmente il ricorrenza 26. Non ho diverso a causa di adesso verso dirti, mi dirai indi se hai ricevuto tutte le mie e rispondimi per incluso per proponimento. Bacia i bimbi prima di tutto l’Ubaldina in le comunioni giacche fa durante mia grazia. State tranquilli continuamente adesivo illusione mediante cuore. A risentirci cara Diva tu sei il mio creatura celeste e la mia energia e te ne saro’ nondimeno grato. Bacioni tuo Gregorio Sommita