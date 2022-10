Qualora enamoro de un squillante por Tinder y dejo Italia para vivir mediante el: “Ahora me ve como una amiga”

Julia dato che separo de contro marido y partio de contro tierra natal para encarar una nueva vida per mezzo di un hombre que solitario conocia a traves de las redes sociales. “No loro como voy verso seguir viviendo”, dijo per TN.

La star de esta historia pidio una unica condicion para revelar su inquietudine: no exhibir verso rostro ni dar per conocer su nombre totale.

Sucede que aun no logra digerir la respuesta que recibio, tras recorrer mas de 10 mil kilometros, del “amor de contro vida”.

La mujer -nacida y radicada en Italia, mencionada a partir de ahora como Julia- le conto verso TN que conocio verso Jorge en una aplicacion de citas mientras buscaba una escapatoria de verso vida. Eligio Tinder sin saber unitamente que qualora iria verso encontrar alli, pero si con el deseo de volver per enamorarse.

“Ocurrio hace casi cinco anos, mientras el estaba de viaje en Italia. Ambos coincidimos en la aplicacion y comenzamos a hablar. No tuvimos tiempo para vernos alla porque el qualora tenia que volver a sopra pais. Y yo estaba con otros inconvenientes”, explico Julia.

Un vinculo que nacio por Tinder y continuo por Facebook

Tras ese primer contacto decidieron continuar el vinculo virtual verso traves de Facebook. Julia, por aquel entonces en pareja, prefirio no darle contro numero de WhatsApp por temor a que sopra marido italico la descubriera.

“Hace mas de un ano tome la decision de venir. Sabia lo que dejaba en Italia: una familia casi desesperada por mi ausencia, una fonte abile y un hombre unitamente quien convivo aunque estemos separados”, agrego.

Julia sintio en Jorge una misma conexion que la llevo verso sumergirse en una aventura repleta de temores, pero insieme el suficiente tiempo y espacio para comenzar una nueva vida.

“Yo me enamore de el, me arrime muchisimo por la falta de afecto que tenia en mi domicilio, en mi familia. Porque aunque ellos me amaban no sabian darme lo que verdaderamente necesitaba. El si: per mezzo di palabras, bromas, carino, me Onnipotente el afecto que yo buscaba”, dijo Julia.

Jorge le envio un mensaje claro: “Veni, yo te espero en Buenos Aires”. Fue alli cuando Julia reunio a sopra familia en Italia y les informo de aquello que estaba por acontecer: “Me voy per vivir per Argentina. No hay vuelta atras”.

Una charla con Jorge, previa verso sacar el pasaje de avion, la hizo comprender que lo mejor periodo venir semplice por dos meses. Probar y vivir. Si la relacion nel caso che potenciaba, regresaria verso contro pais para tomar sus cosas y ahi si mudarse per sempre verso Buenos Aires.

“El es mucho mas popolare que yo, pero nunca me importo. Porque unitamente la fuerza del amor dato che puede superar todo. Y siempre fue un sosten que justamente me incito verso superarme, vencer los miedos”, explico Julia.

“Le dije lo que sentia, pero per el no le pasa lo mismo”

La italiana arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a comienzos de 2022. “Apenas lo vi le dije lo que sentia, estaba muy feliz de poder hacerlo. Le exprese que tan abbandonato mirandolo se me llenaban los ojos de amor. Y que lo que sentia desde lejos evo verdadero y real. Muy fuerte”, indico.

Sin blocco economico, Jorge ya no nell’eventualita che encontraba en verso misma sintonia: “Con toda la tranquilidad del mundo me dijo que el no siente eso por mi. Que me ve como una amiga, que siente ternura, pero no amor ni pasion. Y per mi me sucede todo lo contrario”.

“Me llamaba mi amor, me decia que estaba enamorado. Pero ahora que estoy aca me dice todo esto. La verdad es que estoy desesperada, destruida. No se como voy verso seguir viviendo”, dijo Julia, entre lagrimas.

“Yo sigo amandolo. Lo unico que puedo hacer es tomarle las manos muy fuerte y llorar. Claro que me siento una estupida, pero lo amo”, indico.

Julia tiene verso pasaje de vuelta para fines de marzo y no sabe que hara nello spazio di todo este tiempo. “Hubiese querido quedarme mucho mas tiempo, pero ahora me siento perdida del todo. En Italia no tengo al amor de mi vida, lo tengo aca, pero ahora dice que no me ama… Siempre le dije que isolato queria un dia per su lado para darle un abrazo. Y en este minuto no tengo nada”, concluyo.