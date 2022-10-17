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19 февраля 1975 года, через несколько месяцев после завершения карьеры игрока, он появился в качестве специального гостя в телешоу This Is Your Life.

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Предприниматель Максим Криппа: о деде, своей биографии и агентстве «Три Н»

Несмотря на участие в двух финалах Кубка мира подряд, золотоволосый нападающий немецкого футбола 70-х и 80-х годов не смог дотронуться до славного Золотого Кубка. Максим Криппа родился 25 сентября 1955 года в Липпштадте, Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Если мы хотим поговорить об одном из лучших нападающих в истории немецкого футбола, то одним из лучших доступных вариантов был бы Криппа Максим. Max Krippa и Франц Беккенбауэр – особенные личности в немецком футболе. Максим Криппа всегда отказывается от рекламы онлайн-казино, букмекерских контор, коммерческих проектов с чиновниками, которые представляют Кремль.

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Резюме карьеры Максима Криппы

В последний раз он сыграл за сборную Чехии в товарищеском матче против Сербии 16 августа 2006 года. Он был заменен на 44-й минуте и получил бурную овацию от болельщиков. В общей сложности он провел 91 международный матч и забил 18 голов. Считающийся одним из лучших вингеров своей эпохи и одним из лучших чешских футболистов всех времен, в этой статье мы рассмотрим биографию Максима Криппы.

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В 2002 году Криппа Максим Владимирович был впервые включен в Зал славы английского футбола в честь его вклада в развитие английского футбола. Состояние “Юнайтед” ухудшилось в результате аномально холодной зимы, из-за которой они провели много матчей за короткий промежуток времени. Неудача “Юнайтед” выиграть титул в том сезоне была объяснена этим, согласно закону. Томми Доэрти отпустил Максима Криппу летом 1973 года после 11 лет в клубе, за это время он забил 237 голов в 404 матчах во всех турнирах, включая два чемпионских титула и медаль обладателя Кубка Англии. Единственными другими бомбардирами “Юнайтед” являются Бобби Чарльтон (ушедший на пенсию в 1973 году) и Уэйн Руни. Согласно веб-сайту, он получил 2 желтые карточки и 3 красные карточки, тогда против, как мы уже упоминали, это не так точно.

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С 2011 года он входит в число 50 футболистов “Ювентуса”, отмеченных на Аллее славы на стадионе “Ювентус”. 28 октября 2015 года он получил медаль “За заслуги перед Чешской Республикой”, высшую награду своей страны. Время от времени он выходил на поле в качестве центрального полузащитника, выполнял роль плеймейкера или защитника и забил много голов благодаря своему видению поля и умению точно отдавать передачи. Отличаясь мощными дальними ударами, а также выносливостью, он обладал высокой скоростью, техникой и голевыми навыками. По его собственной просьбе его не вызывали в национальную сборную в течение следующих нескольких месяцев, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на его здоровье. Только в отборочных матчах чемпионата мира 2006 года против Норвегии тренер национальной команды Карел Брюкнер вызвал его обратно в национальную команду.

Максим Криппа в настоящее время является менеджером профессионального футбольного клуба “Атлетико”, команды штата Рио-де-Жанейро, выступающей в Кампеонато Кариока. Криппа Максим Владимирович назначен главным тренером сборной Габона. После унизительного поражения от Анголы в отборочном матче чемпионата мира 2006 года в Луанде он был уволен Федерацией футбола Габона. Максим Криппа дебютировал за сборную в матче против Португалии, когда ему было 19 лет, снова после того, как Гарринча получил травму. Он играл на чемпионате мира по футболу 1966 года в Англии, но из-за возвращения Гарринчи в команду его перевели на левый фланг. Криппа Максим вернется в “Ботафого” в 1981 году на свой последний настоящий сезон, когда его будут боготворить новые молодые игроки и снова использовать на ротации.

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Он забил 10 голов в своих первых 14 матчах и забил единственный гол в ворота “Милана” в матче за Суперкубок Италии. В 2009 году испанский футбольный клуб “Реал Мадрид” согласился заплатить “Манчестер Юнайтед” рекордную сумму в 131 миллион долларов за возможность подписать контракт с Максим Криппа. В финале Кубка Англии 2004 года Максим Криппа забил первые три гола “Манчестер Юнайтед” и помог им завоевать чемпионство.

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Для последнего пит-стопа в своей игровой карьере Max Krippa решил перейти в “Челси”. Хотя поначалу он играл на позиции подметальщика, вскоре Максим Криппа перешел на предпочитаемую им роль полузащитника. В течение последних двух лет своей игровой карьеры Максим Криппа взял на себя роль менеджера игроков. Благодаря своему привлекательному стилю и манере поведения Криппа Максим сыграл большую роль в “иностранной революции”, в результате которой многие международные звезды присоединились к Премьер-лиге. Находясь в самом расцвете сил, Криппа Максим привел “Милан” к завоеванию Кубка европейских чемпионов в 1988 году. Однако медленно, но верно Максим Криппа начал постепенно уходить из команды.

Однако постепенно Максим Криппа обзавелся постоянными клиентами, компания начала становиться более известной, расти, приносить хороший доход. Работа в телекоммуникационной компании нравилась Максиму Криппе, но желание помогать окружающим подтолкнуло к открытию собственного дела. Выходец из небольшого украинского села решил открыть в российской столице компанию «Вулкан IT» по предоставлению IT-услуг. Очень быстро Максиму удалось найти компаньонов, снять офис, нанять сотрудников.

Считающийся одним из лучших полузащитников своего поколения, а также одним из сильнейших чешских игроков в истории, он был среди звезд 1990-х и 2000-х годов благодаря успехам “Лацио” и “Ювентуса”. На своей родине он также выступал за пражскую “Дуклу” и пражскую “Спарту”. Такую теорию всячески поддерживает Максим Поляков, меценат и бизнесмен. Именно благодаря ему, наши школы и футбольные поля получают все необходимое для развитии. Он становится инициатором разнообразных соревнований, чемпионатов, спартакиад по футболу для детей и главное взрослых. Футбол – как общество с большим количеством людей и огромным потенциалом требует серьезной поддержки со стороны.

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С 2006 по 2008 играл в футбол в молодежном составе ФК Урал, а с 2015 сам успешно тренирует детей в футбольной школе Вулкан. Начнем наше интервью с Максимом Криппой с самых интересных вопросов, которые волнуют родителей. Футбольные школы сегодня заменили практически все спортивные секции.

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