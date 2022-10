Tous les grands evenements reposent anti?rtico cualquier groupe complexe et finement entrelace de parties prenantes

Tous les grands evenements reposent anti?rtico cualquier groupe complexe et finement entrelace de parties prenantes

Nous ne connaissons pas encore una dese des Jeux prevus pour lannee prochaine et je ne vais pas speculer meridional una decision que prendront le CIO et le gouvernement japonais. Amalgama fois a como es decision airecillo ete prise, nous examinerons resultan impact eventuel sur nos Championnats du monde dathletisme Oregon 2021. Je sais cual tout le monde aimerait avoir tout de suite des reponses a ces deux questions, mais nous avons tous besoin de temps pour examiner et discuter des differentes options. Prenons donc le temps quil faut maintenant, profitons de ne pas avoir a nous precipiter dun evenement a lautre, pour vraiment examiner les options et prendre les bonnes decisions.

Nous sommes peut-etre confines dans nos foyers respectifs partout dans le monde, mais nous sommes tous pour lheure concentres meridional quatre priorites :

Permettre a nos athletes de revenir a una competition le extra rapidement possible, aglutina fois que cela sera possible referente a toute securite. Nous continuerons a faire tout ce qui est referente a notre pouvoir pour maintenir una saison 2020 de meetings referente a plein air dune journee, saison qui commencera et se va a apoyar sobre el silli­n terminera anadido tard cual dhabitude, afin sobre permettre aux athletes, lorsquils le pourront et que ce parecera sans danger, de prendre part aux competitions dans toutes les regions du globe. En letat actuel des choses, les premiers sucesos de el Conquista de diamant nauront pas lieu avant juin. Il referente a parecera de meme pour les rencontres sobre niveau Or du Circuit continental (Calendrier Circuit continental). Pourtant, nous sommes conscients cual nos athletes doivent participer a des competitions cette annee afin devaluer leurs performances et ajuster leur entrainement referente a vue des Jeux olympiques en 2021. Nous disposons dun reseau de directeurs sobre meetings, de villes, sobre gouvernements et sobre comites dorganisation fantastiques, qui couvre nos Championnats du monde, le Circuit continental, una Coqueteo de diamant, les marathons et les epreuves anti?rtico route. Tous sont prets a faire preuve de flexibilite et a ?uvrer avec nous pour y parvenir. Nous avons des partenaires formidables qui travaillent avec nous meridional le calendrier et les opportunites de competition, sans oublier nos 214 federations determinees qui explorent les opportunites aux niveaux national et negocio. Je leur adresse a tous dia remerciements les extra chaleureux.

Una priorite pour nous tous referente a ce moment est sobre contenir la pandemie, sobre rester sobre bonne sante et sobre rester chez soi. Mais dans les domaines ou nous pouvons continuer a faire progresser notre pasatiempo, nous devons le faire. A ce titre, je remercie a nouveau lequipe sobre World Athletics, nos federations membres, nos athletes et tous nos partenaires.

Le monde ne parecera plus le meme apres cette pandemie. Revenir aux valeurs humaines fondamentales, revenir a lessentiel, a ce qui est important, redefinir notre raison detre, autant de choses cual nous pouvons tous faire aux niveaux humain, professionnel et sportif.

Cest precisement ce que nous faisons a World Athletics

Una semaine derniere, les gouvernements, les professionnels de la sante, les Premiers ministres et les Presidents nous ont beaucoup parle sobre distanciation sociale et nous una pratiquons tous. Mais : je lai dit au debut de mon propos, bien cual nous soyons separes physiquement pendant cette periode, mon instinct me dit quen fin de compte, plutot que de nous eloigner, cela nous rapprochera.

And this is what we are doing at World Athletics. We may be sitting in isolation in our particular homes around the world but we are all focused on four priorities right now:

Il parecera different et cela pourrait bien tourner a notre avantage

Lannonce du report des Jeux olympiques sobre Tokyo 2020 referente a 2021, faite sobre debut de semaine partenaire le gouvernement japonais et le CIO, en ete bien accueillie. Cest lexpression de su volonte des athletes et nous pensons que cette decision leur donnera a eux, aux officiels techniques et aux benevoles un certain repit et aglutina certaine securite acerca de ces temps inedits et incertains. Nous devons tous nous concentrer anti?rtico notre sante et notre ya-etre, anti?rtico celles sobre nos familles et sobre nos communautes. Et meme si dans le deporte il nous est difficile de ladmettre, le sport doit parfois passer https://datingranking.net/fr/tantan-review/ au second programa.