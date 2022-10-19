12 анонимных сообщений о готовящихся взрывах поступило в милицию с начала этого года

Ногу нужно ставить на всю ступню, движение облегчать энергичной работой рук. Желательно выбирать более твердые участки почвы, борозды, кочки, глинистые выступы. В этих случаях движение небольшими шагами чередуется с прыжками и большими шагами.

А результаты первых опытов мы выбрасывали в мусорные баки. И на всякий случай подальше от дома и только в плотных пакетах, потому что варево это напоминало взрывчатку. Возможно способ подходит для уж совсем полевых условий, или когда нужно очень мало хлората с минимумом капиталовложений — позволяет получить 1-2 грамма KClO3 в течение нескольких часов работы. Это же свойство применял некий револююционер Кибальчич при попытке убить царя Николая II, самодельная бомба в качестве запала содержала смесь сахара с хлоратом + запаянную трубочку с серной кислотой и грузиком. Кибальчичу не удалось, запал такой конструкции изобрёл тоже не он, но именно под таким именем конструкция вошла в историю.

Вслед за дозорными он выдвигает в населенный пункт остальную группу.

При переносе огня в глубину в первую очередь поражается ближайшая цель, а затем дальние.

Для производства нового выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и опять нажать на него.

При преодолении водной преграды вплавь или переходе ее вброд нельзя срывать растения — всплывая на поверхность воды, они демаскируют место переправы.

Вообще, если нападающий плохой стрелок, он меньше опасен, чем сильный человек, хорошо владеющий ножом, и последнего следует более бояться, не подпуская близко к себе, особенно в темноте. Если противник не опасный бандит, который решил идти до конца, постарайтесь прострелить ему руку или ноги. Вообще же говоря, лучше всего целить в грудь, после в голову, так как последняя больше двигается и представляет меньшую площадь. Если дело происходит на расстоянии и на улице, то следует встать за какое-нибудь прикрытие — фонарный столб, угол дома, затрудняя тем стрельбу противника. Не следует стоять боком к противнику, под тем якобы предлогом, что так представляешь меньшую площадь для прицела. Дело в том, что в таком положении наиболее важные для жизни органы могут быть пробиты насквозь или задеты пулей, тогда как, стоя лицом к противнику, можно быть раненным несколькими пулями, но не опасно для жизни.

8 Дымовые средства маскировки

Для передвижения целесообразно использовать проводника или план коммуникаций. Радиосвязь, как правило, не применяется ввиду ее низкой эффективности из-за значительных помех. Для связи со старшим начальником используют проводные средства. На плане (схеме) подземных коммуникаций командир группы прокладывает маршрут движения с указанием азимутов, магнитного отклонения, точного расположения выходных люков и расстояний между ними. Используя оптические средства наблюдения, разведчики начинают разведку населенного пункта осмотром его с расстояния, позволяющим по характерным признакам определить, есть ли там противник.

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку. Перед промывкой в керосине необходимо тщательно вымыть руки, после промывки оружия их следует промыть еще раз и смазать кремом, но лучше всего в ходе этой процедуры пользоваться плотными медицинскими перчатками.

Более хлопотным, но безопасным способом, может стать кипячение деталей оружия в мыльном растворе, где на один литр воды приходится 30 граммов мыла. Жировые загрязнения будут собираться на поверхности воды. После кипячения детали следует промыть в холодной воде, одновременно проверяя качество обезжиривания.

Установка минного поля производится аналогично установке противотанкового минного поля. Установку мин в грунт начинают от первого ряда без предварительной их разноски. По команде командира солдаты, закончив установку первого ряда, переходят ко второму, третьему и четвертому ряду. Границы заходов обозначают вехами, флажками, которые переставляют при последующих заходах и снимают в конце установки.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАРАЖЕНИЯ

Джейраны и сайгаки реагируют на движение человека за несколько сот метров. Одновременное и быстрое движение в определенном направлении — признак испуга и бегства от него. Если животные внезапно и одновременно разбегаются в разные стороны, значит человек находится в непосредственной близости или среди самих животных. При сильном ветре следы могут исчезнуть в течение нескольких минут. Следы боевой техники в таких условиях сохраняются дольше (до 3–4 часов, а на мягкой земле и более), однако рисунок отпечатков стирается также быстро. Следы быстро заносятся снегом, песком или пылью, изменяются и разрушаются.

Обувь, одежда, ковры, подушки и другие предметы, которые кипятить нельзя, а также средства защиты сдаются для дезинфекции на станции обеззараживания. В зоне уверенного заражения (зона А) доза радиации за время полного распада радиоактивных веществ равна 40 р на внешней и 400 как жестоко убивать детей р на внутренней границе зоны; уровни радиации через 1 час после взрыва соответственно 8 и 80 р/ч. В этой зоне в укрытиях нужно находиться несколько часов, а на участках, близких к внутренней границе, — до одних суток, после чего можно перейти в обычное помещение (жилой дом).

Дорожные маски делятся на придорожные, устанавливаемые сбоку дороги и скрывающие движение от бокового наблюдения противника и наддорожные, устанавливаемые над дорогой и скрывающие движение по ней от наблюдения противника вдоль дороги. Многие животные и птицы не только знают, при каких условиях их хорошо видно, но и умеют сделать себя менее заметными. Например, когда опасность неминуема, большинство животных, пытаясь использовать преимущества защитного фона, как бы замирают на месте. В результате многие из них остаются необнаруженными. Мелкие животные и некоторые птицы обычно распластываются на защитном фоне и также пребывают неподвижными.

Чтобы создать детонатор, нужно потратить ещё столько же. Во Флориде задержали двух школьниц по подозрению в подготовке массового убийстваВо время обысков дома у подростков полицейские обнаружили книгу, в которой рассказывается о том, как в домашних условиях изготовить взрывные устройства. Скорее всего можно чуть улучшить эффективность, подняв ток. Мой ATX питальник от старого компа давал около 2.8А, тогда как электрод явно сможет выдержать до 3.5А без какого-либо увеличения износа(нужен лучший питальник). “Хлорка” нагревается любым удобным способом, лучше до температуры чуть ниже кипения(следует перемешивать и контролировать термометром). Уже только после, во взрослом возрасте я узнал что торцы спичечных коробков — это красный фосфор, а спичечная “сера” — это и не сера вовсе, в основном некая “бертолетова соль”, а взрывающаяся их смесь называется смесью Армстронга.

Если под ногами очень много сучьев, прежде чем шагнуть надо разворошить их носком, нащупать твердую землю и наступить. Отводя в сторону ветки, преграждающие путь надо не бросать их, а, придерживая, медленно вернуть в прежнее положение. Двигаясь по скользкой поверхности (например, по глинистой почве после дождя) ногу следует ставить на всю ступню. Одна рука обязательно должна быть свободна, чтобы делать ею короткие резкие движения для сохранения равновесия.

Если больной будет оставлен для лечения дома, его необходимо поместить в отдельной комнате или его кровать отгородить ширмой или простынями. Для заболевшего следует выделить отдельную посуду и предметы ухода. В помещении, где находится больной, провести текущую дезинфекцию — обеззараживание помещения и предметов, с которыми больной соприкасался.

Серьезнейшей опасностью для диверсантов являлись вражеские засады, поджидавшие их на подступах к магистралям и на путях отхода. А ведь подрывникам-разведчикам каждый раз приходилось проделывать огромный путь от базового лагеря до места диверсии. Если в группе был человек, хорошо владевший немецким языком, тогда при подходящих условиях применяли подслушивание телефонных разговоров, подключаясь к линии связи немцев. После подготовки группы забрасывались в глубокий тыл врага для выполнения поставленных им боевых задач. Основным способом переброски в первое время войны был переход линии фронта (в зимние месяцы как правило на лыжах). Проходили обычно на флангах, где не было сплошной линии обороны, где отдельные опорные пункты чередовались с промежуточными участками — зонами патрулирования и наблюдения.

Воздействие ультрафиолетовых лучей на организм человека очень велико. Солнечные лучи вредно влияют на сетчатку глаз, вызывая резкую боль, а иногда и временную слепоту. Для предохранения глаз необходимо пользоваться очками со светозащитными стеклами. Для защиты лица следует носить головной убор с широкими полями или маску из марли; привалы и отдых организовывать в тени. Однако, несмотря на огромные трудности действий разведчиков в горах, именно условия гор в наибольшей мере обеспечивают конспиративность базирования групп и совершения ими переходов на боевые задания.