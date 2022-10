Vous avez bien envie de tenter ces fameuses salles de fitness En plus qui plus est mode.

Bravo Afin de votre motivation ! Mais avant de partir bille en tete, une promenade d’horizon des mauvaises habitudes a eviter s’impose. Quelles sont les erreurs qui peuvent gacher la seance de gym ? Reponse avec Mathilde Uzenat, coach sportive et Formatrice Afin de Curves France & Suisse.

Reprendre abonnement biggercity le sport reste la resolution numero 1 des Francais en votre nouvelle annee. Beaucoup devraient se ruer dans les salles de sport tel les clubs de fitness, desireux d’eliminer les kilos des feteet de prendre de bonnes habitudes. Reste que Afin de tenir dans la duree et prendre plaisir a s’exercer, deux erreurs seront a eviter. Passage en revue.

Erreur numero 1 : etre en gali?re equipee

Ca semble evident et pourtant il n’est nullement rare de voir des personnes se blesser avec chaussures en gali?re s’adaptant. “si l’on courtnotre poids est multiplie par trois avec l’impact du sol, c’est pourquoi il est essentiel d’avoir de bonnes chaussures”, explique Mathilde Uzenat. On oublie nos chaussures tonfiantes, a la mode mais hors theme lorsqu’il s’agit de sauter, de arpenter ou de danser. On choisit des chaussures avec un bon amorti qui permettent un delicieux appui et qui tiennent bien la cheville pour les cours de danse.Autre accessoire indispensable, une brassiere de sport qui evite les frottements et soutiennent correctement la poitrine.

Erreur 06 2 : ne pas s’echauffer

L’echauffement c’est ennuyeux, on prefere passer a toutes les trucs serieuses directement. Peut-etre mais en foncant tete baissee, on risque aussi de se blesser ainsi que ne point tirer des benefices de sa seance. “L’echauffementpermet d’elever le rythme cardiaque progressivement, de preparer ses muscles a un effort prolonge ainsi que d’augmenter Notre circulation sanguine necessaire a l’apport des nutriments au sein des extremites du corps”, rappelle notre coach. En commode : l’echauffement devra durer un dixieme d’la duree de l’entrainement soit 10 minutes si on fait 1 heure de sport. Comment on s’echauffe ? Avant 1 footing, on trottine dans place, on fera des flexions extensions, on tourne les genoux en cercle en 8, on sautille en etendant nos bras.Avant un cours collectif : on va pouvoir faire du tapis de course pendant des minutes.

Erreur 06 3 : oublier de s’hydrater

On devra boire de l’eau avant, pendant et apres l’effort, pour hydrater les tissus et compenser la perte eliminee par la transpiration. Notre bon reflexe : deux gorgees l’integralite des 10 minutes. Si on fait des file cardio on peut changer l’eau avec des boissons riches en nutriments et en sels mineraux.

Erreur 06 4 : ne point s’ecouter

Si on a un point de cote ou qu’on sent une rapide douleur, inutile de forcer en vouloir a bien prix continuer le lei§ons de sport, cela risque d’empirer jusqu’a vous priver de tout sport pendant quelques jours. Donc on demeure attentif a son corps et s’il nous envoie des signaux d’alerte on s’arrete avant de reprendre en allant a son rythme. S’ecouter passe aussi avec l’acceptation de le niveau. Si on commence dans une discipline sportive, alors on suit un cours niveau debutant ou on fera des exercices d’intensite moderee. Commencer doucement va permettre de constater sa progression au fil du temps ainsi que ne pas traumatiser ses muscles en debutant avec des sports trop violents. Au sein des lei§ons collectifs, on choisit l’option plus simple donnee par le prof et on ne a jamais des charges trop lourdes. “On n’hesite gui?re a se placer au premier rang pour voir les mouvements du coach, i§a permet d’aller rapidement a son rythme, conseille Mathilde. Correctement souvent on a tendance a suivre le coloc’ qui peut se perdre dans la choregraphie ou bien mal se positionner”.

Erreur numero 5 : s’entrainer la totalite des journees

Plutot que de vouloir faire le grand chelem en suivant tous les cours de la semaine, on respecte au sein d’ l’ideal un intervalle de 48h entre deux seances, le temps que des muscles se reconstruisent et que la peau puisse se regenerer. Le bon rythme c’est trois seances de sport par semaine. “Le muscle a besoin de repos. Le surentrainement entraine d’une fatigue physique et psychique et accroit le va parfois blessures. On obtient environ resultats en pratiquant du sport regulierement et dans la duree”, assure une coach.

Erreur 06 6 : suivre 2 file a la suite

On fatigue le corps inutilement et non juste on augmente le va parfois fatigue musculaire et de tendinite. Autre effet pervers, faire trop de sport d’un coup oblige une organisme a puiser dans les sucres plutot que en graisses, ainsi, ne fera gui?re mincir, si c’est votre qu’on recherche.