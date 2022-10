C’est dans notre enfance que se consolide, ou non, notre confiance face a l’existence.

L’attitude de des parents est naturellement determinante.

En bien ou en en gali?re.

Je n’ose nullement m’affirmer “, ” je ne sais jamais dire non “, ” j’ai peur du jugement des autres “, ” je suis timide “, ” je perds mes revenus quand je dois parler en public “, ” quand j’habite amoureux, j’ai le sentiment de ne pas meriter d’etre aime en retour “, ” j’ai l’impression d’etre sans valeur “… Autant de facons de faire entendre que l’on n’a pas confiance en soi.” En fait, l’expression “manque de confiance en soi” est 1 fourre-tout qui, sur le plan theorique, ne signifie que dalle, explique Gerard Louvain, psychotherapeute. En l’utilisant, le patient revele que quelque chose ne va gui?re dans ses relations a lui-meme ou aux autres, a l’amour ou au travail : ca ne roule nullement, “parce que” je n’ai gui?re confiance en moi. En outre, on peut etre reellement a l’aise dans le domaine professionnel et gui?re vraiment au sein d’ sa life affective. Etre performant pour lancer un projet et totalement inhibe a l’idee de negocier une augmentation de salaire. D’ou la necessite d’inviter la personne a decrire “comment ca cloche” i sa place, pour comprendre l’origine du probleme. “

Le constat ” je n’ai pas confiance en moi ” est i chaque fois le produit d’une histoire singuliere. On ne nait pas reservee ou complexe, on le devient. Toutefois, on repere 1 point commun : c’est a partir des peripeties en relation aux parents qu’ont surgi des elements ayant donne lieu a ce manque de confiance en soi. Quelques types d’attitudes parentales, conscientes ou gui?re, seront en cause, aussi si les parents ne semblent jamais entierement responsables des nevroses de leurs bambins. C’est parce qu’on les aime, qu’on des admire, qu’on des sacralise, qu’ils influent de la sorte concernant notre destin.

Les parents qui projettent leurs reves sur leurs enfants

” C’est fou ce que tu manques de grace ! ” declare la mere irritee par l’aspect un tantinet pataud de sa fillette de 5 ans. Elle avait reve d’etre danseuse, en vain. Pour se consoler, elle avait espere donner Au moment a tuto chatib un futur petit rat de l’Opera… On le sait de Freud, les parents ne peuvent s’empecher de projeter leurs reves de grandeur via leurs enfants : la ou ils ont echoue, leurs petits reussiront. Mais Quelques tiennent trop a leur reve pour accepter l’enfant tel qu’il reste. Et di?s qu’ils s’apercoivent qu’il ne comblera jamais leurs souhaits, ils en concoivent une immense deception, suivie de represailles en forme de denigrement systematique. Et puisque les paroles parentales ont valeur d’oracle, l’enfant s’imagine qu’effectivement il de mieux que pas grand-chose. D’ou des inhibitions susceptibles de toucher plusieurs domaines – l’amour, le travail, la relation a autrui –, de preference ceux qui ont ete fortement investis via des parents.

Le refus d’observer les problemes

“Quoi qu’il arrive, tu reussiras dans notre vie !” me repetait mon pere. Je comprends maintenant que c’etait un deni de faire mes difficultes : il ne voulait nullement s’inquieter me concernant. Resultat : un rien me destabilise, confie Catherine. Aujourd’hui, j’ai une petite fille et je sais qu’aider un enfant, c’est etre attentif a toutes les indices d’inhibition : pourquoi il a si peu d’amis, pourquoi il n’ose nullement s’exprimer a l’oral en classe… ” Plusieurs parents, deja encombres avec leurs propres problemes, auront malheureusement mode a jouer J’ai politique de l’autruche. Complexe de leur jeter la pierre. Meme s’il n’est jamais rare que votre aveuglement signifie, plus tard, pour un progeniture devenue adulte, certains annees sur 1 divan, a traiter des inhibitions qui, abordees des l’enfance, auraient de suite disparu. Autre cas : les parents qui preferent ne que dalle voir pour se preserver psychologiquement. Pour ceux-la, plutot brillants et a l’aise en agence, un enfant timore (et souvent il l’est, parce que trop intimide par eux) entraine une blessure de leur amour propre.

Notre surprotection

” Pas question que nous t’offrions une Mobylette, tu pourrais avoir un accident. ” Mes parents anxieux ont tendance a surproteger leurs bambins : notre vie est si dangereuse, lorsqu’on la contemple dans fond d’angoisse… Or rien n’est plus contagieux que ce sentiment qui vous envahit sans que vous puissiez le controler. Papa et maman ont peur pour un enfant, le croient sans cesse en danger de mort ? Il interiorise un peur et commence a craindre lui aussi Afin de le existence ! Il se met a eviter des activites susceptibles de presenter un risque. Il accumule des precautions. Et perd minimum a minimum confiance en lui. ” De surcroi®t, l’anxiete, affect tres mobile, peut parfaitement se metamorphoser en une peur d’affronter les autres ou d’effectuer face a l’autorite, observe Gerard Louvain. D’ou, prochainement, des inhibitions et des peurs dans des domaines sans lien apparent avec la cause premiere de l’angoisse. “

L’absence de transmission d’un ideal

Les parents de Stephanie, de grands pessimistes, ne lui ont jamais permis de penser qu’elle pourrait mener une vie conforme a ses esperance. Au contraire, ils lui ont serine que, dans l’existence, vous devez se contenter de votre que l’on a. Du coup, devenue adulte, elle s’ennuie a mourir au sein d’ son job mais n’ose nullement en changer… ” cela nous incite a oser les changements, ce paraissent nos ideaux interieurs, explique Elisabeth Martin, psychotherapeute. Mais Afin de les construire, Il semble utile d’avoir eu des parents qui croyaient en vous, qui vous ont encourage a ecouter les desirs. “

La survalorisation

” Ma fille est extraordinaire. Elle est d’une intelligence rare. Et quelle beaute ! ” affirme la mere, tandis que la petite, genee, ne sait nullement ou se mettre. Pour s’attribuer une valeur, se respecter soi-meme, encore faut-il avoir ete respecte et valorise. Toutefois, ” la survalorisation reste aussi nefaste que Notre devalorisation, poursuit Elisabeth Martin. Elle fragilise bien autant, car i§a ne va permettre gui?re d’acquerir une conscience exacte de ses potentialites reelles. Elle condamne l’individu a se mesurer sa life durant a l’image surdimensionnee que ses parents lui ont reclame d’incarner. Et il ne peut qu’echouer, se sentir insuffisant “.

Mes desirs parentaux inconscients

Clairement plus ravageurs sont les desirs parentaux inconscients, surtout di?s qu’ils paraissent hostiles. Parce que l’inconscient reste justement votre que personne ne peut maitriser. Or Il est des parents suffisamment infantiles et nevroses pour voir en leurs rejetons de dangereux rivaux, dont la reussite un porterait ombrage. Le psychisme de l’enfant enregistre nos v?ux de l’ensemble de ses parents et, effectivement, fabrique des symptomes en forme d’empechement, de blocages, de peurs.

Le role des relations parents-enfants au sein d’ l’apparition du manque de confiance en soi n’est donc plus a demontrer. Toutefois, si une enfance peu propice a l’epanouissement reste votre handicap, elle reste rarement une infirmite definitive. Cela demeure i chaque fois possible, a l’age adulte, de reprendre en main nos cartes de le destin.