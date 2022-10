IciA 2 ans 1/2, mon grand a commence a faire pareil.

Petit dormeur il etait la journee et il l’est reste. Cela a i chaque fois ete contraint de rester dans son lit, cris ou pas (j’ai ete bien rare que celui-ci hurle en fait, mais il ne dormait nullement et finissait via faire le singe), Afin de un temps calme, meme lorsqu’il ne dormait pas.

Livres, puzzles, je ne voulais gui?re l’entendre. il ne semble s’i?tre jamais endormi pendant des mois, ainsi, le soir, du coup, je le couchais beaucoup (beaucoup) plus tot (vers 19h) Afin de qu’il ne soit pas trop enerve et s’endorme facilement (si j’attendais trop, ca devenait infernal). Maintenant, il a 3 ans 1/2, continue souvent de faire un moment calme (et aussi c’est couche tot) et regulierement, il arrive a refaire Notre sieste (pendant les vacances, la totalite des semaines car et, on faisait beaucoup de choses la journee et il se couchait apri?s).

J’ai technique coercitive ne roule nullement, mais il a le droit de ne point etre d’accord. Par rapport a le frere de 10 mois, quand je voyais qu’il ne voulais jamais se coucher, je mettais mon grand dans notre lit (ma chambre est plus loin), mais je ne crois jamais qu’il faille lui dire que tu ne desire gui?re jouer avec elle. Vous devez juste lui dire que dorenavant, on se repose, c’est l’instant, ainsi, c’est bien. Dodo ou nullement dodo, tu ne decides pas, mais c’est a elle de decider si elle est en mesure de etre calme ou non. Et cela a souvent fonctionne, c’est de faire une chose que celui-ci aimait beaucoup apres un temps reellement calme ou une sieste (dodo ou gui?re, mais qu’il ait ete calme), histoire de devenir motive. Neanmoins, tu ne changeras pas ta fille en nouvelle siesteuse. tu peux juste lui savoir a controler votre temps mort d’apres le repas, sachant qu’a l’ecole, la sieste des petits est indispensable, ainsi, donc il faudra qu’elle gere i§a aussi. Ici, il a commence l’ecole en mars, ainsi, il a souvent reussi a dormir au milieu des autres.

Bon courage, puisqu’il y a 1 an, ca me desesperait, surtout pendant ma grossesse et les premiers mois de mon second.

Maintenant, je vois que d’avoir tenu bon, ca lui permet de controler ce temps libre mort, et de reussir a dormir meme desfois.

Merci de ton aidepuopidoc en fait desormais c est la nuit que ca pose souci depuis qu cette dernii?re reste au sein d’ son grand lit (15jours) ceci fait j ai compte 5 nuits qu a un moment en nuit i§a se leve et ne souhaite plus dormir elle ne souhaite jamais rester dans le lit elle souhaite dormir avec nous cela arrive au bout d un moment car sinon hurle etc ils font en ce moment quelquechose qui se passe mais je ne sais pas quoi quand elle etait au sein d’ le lit a barreau cette dernii?re ne le faisait nullement elle dormais 10h sans reveil la elle peut rester eveille 2 h cettenuit a 23h20 jusqua 01h20 on est rester quelque peu avec elle une promenade chacun avec mon mari dans son lit puis apres on la prise avec nous c reste fatiguant pourquoi subitement i§a fera i§a c fout a t celle-ci des angoisses j ai commence de l homeopathie deouis deux jours; en fait quand elle se reveille celle-ci pleure jamais forcement elle se leve et va sur mon bureau et quand j’ai envie la recoucher c http://www.datingmentor.org/fr/mobifriends-review est le drame cette dernii?re devra rever aussi dur dur je n ai jamais envie d’effectuer ca toutes les nuits Il existe un brin de comedie mais aussi une cause a ces reveils c est dans