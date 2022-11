Quels couples maries au premier regard seront bien ensemble Actuellement ?

Marie au premier regard la periode de l’annee 11 est juste au coin, et avec elle vient cinq nouveaux couples qui font votre enorme acte de foi pour epouser un parfait inconnu.

Lifetime diffusera 2 grands evenements le 8 juillet pour celebrer la periode de l’annee, y compris un special Matchmaking qui donne aux telespectateurs un apercu du processus de selection des experts, site shagle et un evenement de lancement mettant en vedette plusieurs anciens couples preferes des fans de l’emission.

Connaissant les difficultes auxquelles chaque couple reste confronte lorsqu’il s’agit d’epouser quelqu’un qu’ils n’ont pas surpris auparavant, nos fans pourraient se reclamer – ca a marche ? Qui est encore ensemble Actuellement ? L’un des couples des saisons precedentes d’la serie est-il toujours marie?

A l’heure actuelle, neuf couples presentes au cours des dix dernieres saisons d’une serie seront i chaque fois ensemble. Continuez a lire concernant le decouvrir quels couples paraissent i nouveau maries cela qu’ils ont fait ces dernieres annees :

Jamie Otis & Doug Hehner (Saison 1)

Jamie et Doug etaient l’un des premiers couples jamais presentes dans la serie, et sont officiellement la plus longue relation au sein d’ MAFS l’histoire. Malgre deux bosses sur la route i l’occasion de leur saison de serie, les deux seront i chaque fois ensemble aujourd’hui et plus forts que jamais. Ils ont accueilli leur premiere fille au monde en 2017 et leur fils en mai 2020, bien qu’ils aient malheureusement subi plusieurs fausses couches devastatrices au fil des annees.

Ashley Petta & Anthony D’Amico (Saison 5)

Ashley et Anthony ont ete apparies i l’occasion une cinquieme saison en serie, et il etait evident que des deux etaient faits l’un pour l’autre des le debut. Le couple de telerealite n’a rencontre que quelques problemes i l’occasion de leur saison de l’emission, notamment de la peine a tomber sur 1 endroit ou vivre, mais le couple a persevere et est toujours ensemble aujourd’hui. Ils ont de accueilli une fille dans le monde et ont recemment celebre leur troisieme anniversaire mariage.

Shawniece Jackson & Jephte Pierre (Saison 6)

Shawniece et Jephte ont ete introduits dans la periode 6 de l’emission, et bien que leur mariage n’ait gui?re eu de veritables etincelles, les deux ont finalement reussi a tomber sur 1 terrain d’entente et a tomber profondement amoureux l’un de l’autre. Les stars d’la tele-realite ont fait face a de nombreux obstacles tout au long de leur mariage, bien qu’elles aient travaille dur pour surmonter leurs problemes. Les deux seront forcement ensemble de nos jours et ont accueilli leur fille Laura dans le monde en 2018.

Danielle Bergman & Bobby Dodd (Saison 7)

Danielle et Bobby etaient l’un des couples les moins surprenants a rester ensemble le jour de la decision pendant la periode de l’annee 7 de l’emission. Les deux etaient amoureux l’un de l’autre des leur rencontre a l’autel, et ils se disputaient rarement concernant quoi que votre soit durant leur saison. Il etait clair des le debut que ces deux-la etaient 1 match bon, et ils seront forcement aussi forts tout i l’heure. Bobby et Danielle ont presente leur fille Olivia aux fans en fevrier 2019.

Stephanie Sersen & AJ Vollmoeller (Saison 8)

Stephanie et AJ etaient l’un des les relations nos plus fortes en saison 8 , ainsi, sans surprise, les 2 ont decide de rester ensemble le jour d’une decision. Mes stars d’la tele-realite ont eu plusieurs problemes a resoudre lors de un saison, mais elles paraissent enfin sorties plus fortes a la fin et seront i chaque fois ensemble maintenant. Le couple de telerealite a bien communique tout au long de l’emission, avait beaucoup en commun et semblait vraiment interesse a construire une vie ensemble.

Kristine Killingsworth & Keith Dewar (Saison 8)

Kristine et Keith ont ete confrontes a diverses difficultes durant un mariage, en particulier des problemes de communication et des divergences d’opinion sur l’instant ou ils voulaient commencer a essayer de fonder une famille. Cependant, les stars d’une realite ont pris un relation au jour le jour et ont continue a resoudre leurs problemes. A la fin de la saison, Kristine et Keith ont decide de rester ensemble pour continuer a bosser dans leur mariage, ainsi, ils paraissent forcement ensemble maries maintenant et plus heureux que jamais.

Deonna McNeill & Gregory Okotie (Saison 9)

Deonna et Greg paraissent 1 autre couple impeccablement assorti qui est reste ensemble Au moment une decision et est toujours ensemble tout i l’heure. Ces deux-la ont eu l’une des relations des plus douces de la serie, ainsi, cela n’a ete une surprise pour personne quand ils ont a decide de rester marie . Correctement que les stars une tele-realite aient eu 1 chemin legerement rocailleux en ce qui concerne la communication, elles ont travaille dur pour surmonter leurs problemes, et les deux sont i chaque fois ensemble dorenavant et vont tri?s.

Elizabeth Bice & Jamie Thompson (Saison 9)

Malgre leur relation incroyablement rocheuse, tumultueuse et souvent explosive dans la serie, Elizabeth et Jamie sont i chaque fois ensemble maintenant et vont extri?mement. Bien que Beth et Jamie se disputaient frequemment et aient eu plusieurs gros combats eclatants, ils ont decide de tenir le coup Au moment de la decision, ainsi, il semble qu’un peu de temps hors des projecteurs aurait pu etre bon pour leur relation, car les deux semblent plus heureux que pas. sur leurs publications i propos des reseaux sociaux.

Jessica Studer & Austin Hurd (Saison 10)

Un autre couple sans surprise i chaque fois marie et heureux maintenant est Jessica et Austin d’la saison 10, qui paraissent le seul couple de la saison a avoir dure au-dela des retrouvailles. Mes stars d’la realite etaient un match bon, et il est net des le commencement que nos deux stars etaient tombees amoureuses l’une de l’autre. Malgre plusieurs petites disputes sur le travail d’Austin, les deux etaient franchement eperdument amoureux et destines a etre ensemble. Cela n’a ete une surprise Afin de personne Quand des deux paraissent restes ensemble le jour d’la decision ; elles paraissent i chaque fois ensemble aujourd’hui et plus heureux que jamais.

Marie au premier regard l’air Mercredi apri?m a 20h HE a vie. Vous pouvez tomber sur des mises a jour dans le casting d’la saison 11, des predictions de couples et plus encore MAFS couverture ici.