Analyse des personnages principaux du conte philosophique Candide de Voltaire

Analyse des personnages principaux du conte philosophique Candide de Voltaire

Il y a maints personnages au conte Candide de Voltaire mais je propose Actuellement de dresser le portrait des plus importants. Commencons avec le personnage principal, central de l’?uvre dont le prenom reste au passage le titre du livre.

Candide

Des le commencement de pallier chapitre, nous faisons connaissance avec le personnage principal : Candide. Rappelons au passage que “Candide” est votre adjectif qui signifie exprimer d’la candeur, autrement dit etre ingenu, innocent, naif, pur, simple.

Candide reste votre enfant illegitime. Il va i?tre Indeniablement le gamin “de J’ai s?ur de M. le baron et d’un bon et honnete gentilhomme du voisinage”. On peut imaginer que “les anciens domestiques” du chateau etaient au frequent de cette liaison et qu’ils ont ete ensuite congedies car Voltaire utilise l’adjectif “ancien”.

Candide est 1 petit aventurier qui va vivre un incroyable week-end, ponctue par de nombreux rebondissements. Candide est un romantique, un sentimental, il va i?tre amoureux de Cunegonde et durant le periple, il sera guide par la volonte et l’espoir de retrouver sa bien aimee. Pour elle, il risquera tout.

Ce qui est important de saisir, c’est l’evolution du personnage. Par exemple, au depart, une heros chasse du chateau Afin de avoir embrasse Cunegonde reste un personnage tres credule, dependant et peu sur de lui. Cela croit aveuglement aux propos de Pangloss et cherche toujours conseil aupres de quelqu’un d’autre.

C’est vers la fin du conte que nous remarquons que Candide devient plus entreprenant et nombre plus confiant. Fort de ses experiences et de ses observations, il deviendra un homme capable d’exposer sa pensee sans redouter quelque moquerie de le entourage.

Pangloss

Pangloss reste l’autorite philosophique du chateau. C’est le precepteur qui enseigne la metaphysico-theologo-cosmolo-nigologie. Voltaire cree ce mot pour rendre la matiere plus pompeuse, plus complexe, plus impressionnante mais nous allons finalement voir plus loin que les raisonnements du maitre manquent de logique et de sens. Le mot “nigologie” est comique car l’adjectif nigaud signifie idiot, bete, stupide. Notre nom “Pangloss” signifie qui parle l’integralite des langues. Mais une telle designation reste une marque d’ironie d’une part de Voltaire car l’analyse des propos du montre trahisse une absence de savoirs solides. Ainsi, Voltaire nous offre J’ai caricature du personnage ridicule et amusant, le portrait tout d’un orateur pedant qui disserte dans la totalite des sujets meme nos plus simples. Il prone la philosophie optimiste et son role permet a Voltaire de mettre en vais garder le lecteur contre cette categorie de pensees.

Martin

Martin apparait Afin de la premiere fois au chapitre 19. C’est le compagnon de voyage qui embarque avec Candide Afin de Bordeaux. Il semble presente comme votre “savant”, autrement dit un homme de savoir, de connaissances. Martin se presente tel un manicheen, autrement devoile un philosophe qui voit le mal partout. Pour appuyer son discours pessimiste, il apporte votre tableau desolant en condition humaine. Martin est en ce sens un anti Pangloss : nos hommes sont mechants, la vie est un malheur car le diable « se mele si fort des affaires de votre monde » qu’il est impossible d’echapper au malheur. Martin incarne l’Anti-Pangloss. Il est Indeniablement pessimiste, negatif et ne croit absolument nullement au plaisir.

Cacambo

Cacambo reste le valet de Candide et apparait pour la toute premiere fois au chapitre 14. Cela reste un des rares personnages a donner de l’aide utiles a Candide. C’est un deracine : il n’appartient ni a une race ni a une societe determinee (c’est votre “quart d’Espagnol, en d’un metis dans le Tucuman”) mais il a quelques notions quand nous constatons la longue enumeration de ses plusieurs metiers. Il semble donc debrouillard et realiste.Il te prend le maitre en charge, le pousse a agir : ce qui se note par nos verbes d’action a l’imperatif : “allons”, “suivons”, “partons”, “courons” (gradation), ainsi, par la reprise de “courons” dans la replique suivante. Cela dirige les operations et te prend des initiatives. Remarquons ici la note de derision en part de l’autre car c’est le valet qui dirige le maitre et non l’inverse. Il semble misogyne : “elle deviendra votre qu’elle pourra” en parlant de Cunegonde.

Cunegonde

Cunegonde, la fille du baron et de la baronne est decrite de maniere tres expeditive. Voltaire utilise une succession d’adjectifs pour la presenter. Elle etait « haute en couleur, fraiche, grasse, appetissante. » d’ordinaire, nous utilisons ces mots Afin de decrire une dinde ou d’une volaille. Ces connotations pejoratives deshumanisent Cunegonde et J’ai presente comme une figure inspirant le desir et J’ai sensualite. A ma fin du livre, Cunegonde est devenue laide et repoussante mais en depit de sa degradation physique, Candide l’epousera tout de meme. Avec le personnage de Cunegonde, Candide disserte concernant le theme de l’amour en abordant tout et cela gravite autour de ce sentiment puissant mais complexe.