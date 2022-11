Auschwitz est non seulement rince, aseptise, mais aussi sexualise

Jusqu’alors, Ie tres jeune ecrivain, Patrick Modiano (la Place de l’Etoile), jouait avec cette periode un peu comme Dumas avec Louis XIII

C’etait gagne. Le fascisme, Ie racisme reprenaient droit de cite par les chemins de la nostalgie! II y eut d’abord Ie cinema. Film charniere: Ie Chagrin et la Pitie, interminable preche sournois, a l’objectivite bien dirigee, magnifiant Ie ventre attentiste du pays, reduisant la resistance a des anecdotes mais, avouons-le, mont rant assez bien la nature et les motivations de la collaboration.

Second, the more the Occupation was discussed, the freer the atmosphere became and the easier it was to say things it had not been possible to say before

ais si vous saviez. C’est l’apparition de l’argument unanimiste: la France n’est plus qu’attentisme, veulerie, collaboration a la petite semaine. La droite en tire son argument capital: ‘Vous voyez bien que nous etions comme tout Ie monde.’ La table est mise pour Louis Malle. Intermede: Portier de nuit. Ici, Sigmund Freud tombe sous Ie coup du rappel des reservistes. Ce film italien (mais dont Ie succes en France a ete immense) nous rappelle que dans les rapports torture-tortionnaire, il existe avant tout une complicite. Et puis voici venir Lacombe Lucien. Sa rencontre avec Louis Malle donne un filmdigne de la UFA des belles annees. A ceci pres: quand en 1942, on faisait la queue pour voir Le Juif Suss, tout etait clair: on alIa it manger du Juif en Agfachrome et, sur Ie fond, on ne pouvait etre de

u. C’etait Ie manicheisme erige en monument. Lacombe c’est, une fois encore, l’unanimisme. Paysans, resistants, Juifs, tout Ie monde, et jusqu’a la mere de Lacombe se montre a un moment au a un autre integralement ignoble. Et comme, malgre la presence d’un Juif a l’accent de nulle part, qui taille des costumes pour les tortion­ naires, Malle juge que Ie valet raciste n’est peut-etre pas assez developpe, il ajoute un negre gestapiste. La presse en general, et meme quand elle dut sly prendre a deux fois, denon

oin collectif, un besoin d’exorcisme, pour ne pas obtenir un immense succes. Pour la vieille extreme-droite, la porte etait rouverte a deux battants. (pp. 18-19)10 Apart from confirming our contention that exorcism was an important reason for demythifying, Ganier-Raymond makes plain that his work is intended as a counter-balance: ‘je suis non mains persuade qu’au fil des annees, ces livres, ces films, si confortables pour les ames, prendront valeur de documents irrefutables. Si seulement ce livre-ci pouvait servir de post face utile a cette litterature . ‘ (p. 19). – 93 – If Une Certaine France has been chosen as an illustration of the chain reaction, this is not only because it was intended to counter other works, but also because its own controversial nature provoked response as well – the pages dealing with Celine had to be cut, and although Le Chagrin et la Pitie is decried for its ‘objectivite bien dirigee

is it really any more enlightening to ignore valiant Gaullists and to refer only (however briefly) to ‘les communistes, les vrais resistants’ (p. 15)7 In the same fashion, Ganier-Raymond again becomes subject to his own criticisms (apart from anyone else’s) when it is remembered that he was the man who went on to

Indeed, it may also be argued that the fact that Darquier's views were restated at all, even though evidently refuted, was ultimately a victory for the Right. Many people did actually adopt this point of view and the d·· . As the debate went beyond the literary sphere to be taken up on television, in the press and in the cinema, the mode retro was given a boost for two reasons. First, interest in the Occupation was stimulated and maintained, and so a profitable new market for nostalgia opened up. Editors responded by reprinting old war novels; enquiries into the cases f Kl B b · PIT· th Id .