bahsegel

Bahsegel

Bahsegel yıllardır spor bahisleri piyasasında dürüst, güvenli ve güvenilir bir bahis şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Türkiye’den ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen oyuncular için tasarlanmıştır. Oyunculara çeşitli para birimleri (Türk lirası (TL), Euro vb.) arasından seçim yapmaları sunulur. Bahsegel’in spor disiplinleri arasında futbol, voleybol, basketbol, tenis, hokey, hentbol, rugby, dövüş sanatları, yarış, kriket, snooker bulunmaktadır. Counter Strike, Dota 2, Rocket League gibi efsanevi oyunlar gibi e-sporlara büyük önem verilmektedir.

Bahsegel bahis şirketinin resmi sitesi Kuruluş 2011 Resmi site www.bahsegel.com Şirketin sahibi Lowell & Pruitt N.V. Lisans Kurasao İzin belgesinin numarası 8048/JAZ (lisans) и 8048/JAZ2020-033 (alt lisans) Arayüz dilleri Türkçe, İngilizce Para birimi Türk Lirası, Euro vb. Minimum para yatırma 50 TL Minimum para çekme 1.000 TL Müşteri hizmetleri Canlı chat, e-posta Mobil sürüm + Mobil uygulama + Bonuslar + Maç öncesi bahisler + Canlı bahisler + eSpor + Slot makineleri + Canlı casino +

Kullanıcılar maç öncesinde ve basitten zora kadar canlı bahis oynayabilirler. Bahisçiler, kazançlı oranlara ve iyi bir kazanç imkanına sahiptir.

Bahsegel bahis sitesi, hızlı bir şekilde hesaba para yatırmak ve para çekmek için ödeme sistemlerine bağlıdır. Bunlar banka havalesi, kredi kartı, elektronik cüzdan, kripto para birimi gibi popüler ve güvenli yöntemlerdir.

Bahsegel’in diğer avantajları arasında

interaktif spor etkinlik panoları;

istatistikler;

etkinlik sıralama filtreleri;

zengin bonus programı;

profesyonel kullanıcı destek servisi.

Bahsegel’in mobil giriş sürümü de çok başarılıdır. Android için geliştirilmiştir bir uygulama vardır. Bahis şirketi, mevcut giriş adreslerini güncelleyerek özgür bir erişim sağlar.

Bahsegel, slotlar makineleri ve canlı casino ile kumar oynama keyfi sunmaktadır. Çeşitler arasında, ikramiyeler ve endüstri yenilikleri olan popüler slot makinelerini seçebilir veya bahisçilerin tavsiyelerine güvenebilirsiniz. Poker, blackjack, rulet, oyun şovları ve gerçek bayilerle oynanan oyunlar vardır. Sanal sporlara adanmış bir bölüm de mevcuttur.

Geçerli Kurasao Lisansı

Bahsegel bahis sitesinin faaliyeti, Kurasao devleti tarafından verilen lisans ile yürütülmektedir. İki izin belgesi mevcuttur: 8048 / JAZ lisansı ve 8048/ JAZ2020-033 numaralı alt lisans. Bu lisanlarlar, bahsegel.com sitesinin sahibine Kurasao’da da kayıtlı olan Lowell & Pruitt N.V. şirketine verilmiştir.

Casino lisansı, çoğu Avrupa Birliği ülkesi dahil olmak üzere bu yetki alanını tanıyan dünyanın birçok ülkesinde oyun eğlence alanında çalışma hakkını vermektedir.

Bahsegel için izin belgesinin alınması, şirketin mali belgelerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi, yazılımın test edilmesi önemlidir. Bu lisansın süresi sınırlıdır (genellikle 5 yıl) ve süresi dolduğunda lisansın güncellenmesi gerekir.

Kullanıcı için casinonun bir lisansa sahip olması hangi anlama gelir?

Şirketin yasal faaliyeti;

bahis sitesinin adil oyunu;

bahisçinin yasal olarak korunması.

Kullanıcılar, sertifikanın durumunu doğrulamak için sayfanın altındaki bağlantıyı kullanabilirler.

Bahsegel’de kayıt ve hesap oluşturma

Bahsegel’e giriş yapmak için oyuncunun bahis sitesine kayıt olması gerekmektedir. Doldurulması gereken birkaç alan vardır:

kullanıcı adı;

e-posta;

telefon;

şifre.

Bahsegel, hatasız ve gerçek bilgi girmenizi önerir. Bu bilgileri daha sonra değiştirmeniz maalesef mümkün olmayacaktır.

Kullanıcı, Bahsegel’i robot istilasına karşı koruyan Captcha servisi tarafından doğrulanır. Kayıt için yasaklanmış ülkeler listesinde yer alan IP adresine sahip olan kullanıcılar, bununla ilgili bildirimi alırlar.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra oyuncu yeni Bahsegel hesabına giriş yapabilir. Kişisel hesap; kişisel verilere, bahis geçmişine ve finansal işlemlere ayrılmış bölümler içerir.

Yeni kullanıcının doğrulanması

İlk para yatırma işleminden önce müşteri, kayıt sırasında belirtilen kişisel bilgileri doğrulamalıdır. Bahsegel hesabına giriş yaptıktan sonra Hesabım bölümünde aşağıdaki şu belgelerin ekran görüntüleri veya fotoğrafları yüklenmelidir.

fotoğraflı kimlik kartları : pasaport, ehliyet vb.;

geçerli ikametgahı teyit eden belgeler : banka hesap ekstreleri, fatura örnekleri. Belgelerin üç aydan eskiye ait olmaması gerekir.

işlemler için kullanılan ödeme sistemleri : banka kartının her iki yüzünün de fotoğrafı, bankadaki kişisel hesabın ekran görüntüsü. Gizli bilgileri bir kağıt ile kapatabilir veya fotoğraf editöründe üzerini çizebilirsiniz.

Bahsegel bahis sitesi ek belgeler talep etme hakkına sahiptir. Doğrulama süreci, bahisçinin kuralları ve koşullarında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Doğrulama, bahis sitesinin müşterisini tanımasını ve özellikle finansal işlemler sırasında internet dolandırıcılığından korunmasını sağlar. Kazanılan para, geçerli hesabın sahibine aktarıldığı için doğrulama konusu çok önemlidir.

Bahsegel’e giriş

Türkiye’de ikamet eden kullanıcılar için bahis şirketinin web sitesinin engellenmesi nedeniyle Bahsegel sitesine giriş yapamaz. Türkiye yasaları, ülke vatandaşlarının casino oyunları oynamasına izin vermez. Bahsegel dahil tüm sanal bahis siteleri ve casinolar yıllardır yasaklanmıştır. Şu anda, bu mevzuatın değiştirilmesine yönelik açık bir adım atılmamıştır. Yeni ve güncel casino adresleri sürekli olarak internet sağlayıcılarına ulaşmakta ve bu sitelere erişim engellenmektedir.

Erişim sorunu yerel düzeyde çözülebilir:

Giriş için güncel adres . Yeni Bahsegel giriş adresi bahis sitesinde verilmektedir. IP adresleri Türkiye’de olan oyuncular için en uygun seçenektir. VPN programları . Engellemeleri atlamak için özel yerel ağ ( VPN) oluşturan hizmetlerdir. Bahsegel’e giriş yasaklarını atlamaya, çevrimiçi gizliliği korumaya ve reklamları kısıtlamaya yardımcı olurlar. Ücretli ve ücretsiz sürümleri vardır. Ücretli sürümde hizmeti kullanmak için ödeme yapmanız gereki, ancak ücretli sürüm bağlantı ve çalışma hızı, VPN trafiğinin ek «gizlenmesi» gibi daha fazla avantaj sağlar. Ücretsiz sürümlerde ödeme yapmanız gerekmez, ancak çoğu ücretsiz VPN yavaştır, sunucuların listesi azdır, reklamları engellemez ve çok şikayet alırlar.

Ücretsiz VPN’lerin premium sürümü olabilir. Türkiye’de bazı popüler VPN’lerin de engellendiğini unutmamak gerekir.

VPN Ağ adresi İmkanlar Ödemeler Windscribe https://tur.windscribe.com/ Yer seçimi, reklam engelleme Bedava/

Bahsegel yeni giriş adresi

Bahsegel’e yeni giriş adresi ile ulaşmak, bahisçiler için engellemeyi atlamanın en iyi yoludur. Şirketin web sitesinin adresi, küçük bir farkla (sayı ekleyerek) değiştirilir. Bu tür taktikler Bahsegel bahis sitesine girişin engellenmesini atlamaya izin verir.

Bahsegel güncel giriş adresi hakkında bilmeniz gerekenler:

Bahis sitesinin kendisi tarafından geliştirildiği için kullanımı güvenlidir ;

Oyuncunun zaten bir hesabı varsa yeniden kayıt yaptırmaya gerek yoktur ;

Tüm özelliklere sahiptir : Bahsegel’in yeni giriş adresi üzerinden oyun süreci resmi sayfadan farklı değildir.

Sosyal medya Resmi site Twitter https://twitter.com/bahsegel_abi Facebook https://www.facebook.com/BahseGelll/ Instagram https://instagram.com/bahsegel_media?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Bahsegel’in güncel giriş adresini sosyal ağlardaki bahis sitesinin resmi sayfalarında bulabilirsiniz. En çok aranan ve ziyaret edilen Twitter sayfasıdır.

Spor bahisleri ve bahis türleri

Bahsegel bahis sitesinde bahisler, spor müsabakası başlamadan maç öncesinde kabul edilir. Farklı bir bahis türü daha vardır; müsabaka sona erene kadar maç sırasında canlı bahis yapılabilir. Bahis oynamak için herhangi bir müsabakanın oranına tıkladıktan sonra etkinleşen bir kupon tasarlanmıştır.

Bahis oynamak için şunları yapmanız gerekir:

Bahsegel’e kayıt olmak. Hesabınıza para yatırmak. Ana formda müsabakanın oranına tıklamak. Açılır pencereden bahis türünü seçmek . Bahis miktarını belirtmek. Bahisi oynamak.

Bahsegel klasik bahis türleri sunar: Tekli veya sıralı (sadece bir müsabakanın sonucu için), kombine (2 veya daha fazla müsabakanın sonucu için) ve sistem (çoklu kombine bahisler için). Bahis sitesinde bileşik bahis türleri de vardır:

Triksi : Seçtiğiniz 3 karşılaşmadan toplam 4 tane bahis oluşturulur: 3 tane 2’li kombinasyon ve 1 tane 3’lü kombinasyon. Bahis tutarı dört eşit parçaya bölünür;

Patent : Çeşitli seçeneklerde tek ve kombine bahisler birleştirilir. Seçtiğiniz 3 karşılaşmadan toplam 7 tane bahis oluşturulur. Her tahmin için 1 tane tekli bahis, 3 tane 2’li kombinasyon ve 1 tane 3’lü kombinasyon.

Bahsegel’deki karşılaşmaların kesin sonucunu belirlemek için ek bahis türleri kullanılır. Mesela:

çifte şans;

toplam;

handikap;

ilk golü kim atar;

hangi yarıda daha fazla gol atılacak.

Minimum bahis miktarı 1 TL, bir bahisten maksimum kazanç tutarı 400.000 TL’dir. Sisteme dahil edilen kombine bahisler ayrı bahisler olarak kabul edilir.

Maç öncesindeki marj ortalama olarak %5-7’yi geçmez. Spor dünyasındaki en iyi karşılaşmalar için (mesela futbol şampiyonaları) %3-4’e düşürülmüştür.

Canlı bahisler: Futboldan bilardoya kadar

Bahsegel bahis sitesinde yaklaşık 40 disiplin sunulmaktadır. Bunlar geleneksel sporlardır: futbol, voleybol, basketbol, hokey, büyük ve masa tenisi, hentbol, rugby, bisiklet, araba yarışı. Sitenin kullanıcıları Gaelic veya Avustralya futbolu, futsal, badminton ve lakros karşılaşmalarında bahis oynayabilirler. Ayrıca körling, bilardo, golf, plaj voleybolu, eSpor karşılaşmaları vardır.

Spor mevsimine bağlı olarak, Bahsegel’deki disiplinlerin sayısı azalabilir veya artabilir. Canlı bahisler için en az 20 spor dalında karşılaşma mevcuttur.

Bahsegel’deki popüler disiplinler olarak Avrupa futbolu, tenis, masa tenisi, voleybol, hentbol ve basketbol sayılabilir. Günlük futbol maçlarının sayısı, önemli bir kısmı canlı bahislerde olmak üzere 1.000 karşılaşmadan fazladır.

Spor dalı Karşılaşmalar Futbol Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Süper Ligi, İngiltere Premier Ligi, İtalya La Liga, Almanya Bundesliga kapsamındaki maçlar Tenis ATP, WTA, ITF, Challenger serisi turnuvalarda karşılaşmalar Masa tenisi Uluslararası turnuvalar, Çek Cumhuriyeti, Rusya, İsveç ve diğer devletler düzeyindeki karşılaşmalar Basketbol NBA, Euroleague ve Superleague turnuvaları, Türkiye, Almanya, Belçika, Avusturya, Avustralya, İtalya, Fransa şampiyonlukları Voleybol Uluslararası karşılaşmalar, Rusya, İtalya, Polonya, Yunanistan şampiyonaları Hentbol Uluslararası turnuvalar, Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya, İsrail, Macaristan, Polonya, Avustralya’da kupalar ve şampiyonluklar

Canlı bahisler için kupon, ilgili ve etkileşimli etkinlik panoları çalışır, istatistiksel ve diğer veriler sağlanır. Bu veriler, bahisçilerin sahada olup bitenleri hızlı bir şekilde takip ederek kazançlı bahisler oynamalarına yardımcı olur. Bahsegel’in canlı bahislerinde marj, spora ve maça olan talebe bağlı olarak %7-8’den başlamaktadır.

eSpor karşılaşmaları

Modern bir bahis sitesi, eSpor karşılaşmalarını görmezden gelemez. Sanal spor hayranları dünyanın her ülkesinde bulunabilir ve Türkiye de bir istisna değildir. Bahsegel, bilgisayar oyunlarındaki karşılaşmalarda bahis oynamanıza olanak tanır:

Counter Strike : Y-Zone, Grunex, Svenska Elit CS:GO, PGL CS:GO, ESEA CS:GO;

League of Legends : Riot LoL;

Dota 2 : BTS Dota 2, Epic Dota 2, ESL Dota 2;

Starcraft : Wtl Cs 2.

Bahisçiler, fantezi karakterlerinin (Joker vs. Batman, Wonder Woman vs. Harley Quinn) dövüşlerine bahse girerler. Bahis türleri spesifiktir, mesela Wonder Woman süper bir hamle yapacak mı, Superman ilk sağlık çubuğunu koruyacak mı gibi. Bir Bahsegel oyuncusu Robin’in zaferine 10 TL bahis oynayarak 100 TL ve 500 TL’lik bahis ile 5.000 TL kazanabilir. Demek ki eSpor etkinlikleri için çok hoş oranlar sunulmaktadır.

Casino oyunlarının çeşitliliği

Bahsegel sadece bir bahis sitesi değil, aynı zamanda çok sayıda slot makinesinin bulunduğu bir oyun salonudur. Slot yelpazesi; Playson, Pragmatic Play, Isoftbet, Betsoft, Endorphina, Evoplay, Amatic, Gamomat, Spinomenal, Yggdazil dahil olmak üzere 40 tanınmış şirketin oyunlarını içerir.

Bahsegel casino müşterileri için slot makinelerinin demo modu mevcuttur. Kayıt olmadan ve para yatırmadan slot makinelerini döndürmelerini sağlar. Oyun sanal para ile oynanır, ancak kazançlar görüntülenmez. Deneme sürümünden sonra, kullanıcının gerçek parayla oynamaya başlaması kolaydır. Yatırılan para karşılığında bahis yapılır, kazanılan para hesaptan çekilir.

Bahsegel’deki slot makineleri kategorilere ayrılmıştır:

Popüler . Bahsegel kullanıcıları tarafından en çok oynanan slotlar. Örneğin, 40 Burning Hot, Aviator, Barn Festival, Big Bass Bonanza, Crystal Crush, Flaming Hot Extreme, Fruit Party, Gates of Olympus.

Slotlar . Bu bölüm klasik ve modern slotları içerir: Üç makaralı slottan mükemmel grafiklere, ilginç arsa ve ses tasarımına sahip şık 3D slotlara! Gold Tiger Ascent, Aztec Bonanza, John Hunter, Super Heated Sevens, Hot Spin, Back to Venus, Legend of Cleopatra Megaways dahil.

Jackpot . Büyük jackpotu vurabileceğiniz Bahsegel slot makineleridir. Jackpotlar sabit (sabit bir anlık kazanç miktarı ile) ve aşamalı (değeri oyuncuların bahislerinin sayısına bağlıdır) olabilir. Bunlar Jackpot Raiders, Holmes & The Stolen Stones, Paris’te Bir Gece, The Slotfather, Ozwin’s Jackpot.

Sanal sporlar . Spor temalı slotlar: Instat Football, Masa Tenisi, Steeplechase, Instant Racing, Instant Greyhounds.

Rulet ve kart oyunları (poker, bakara, blackjack), kazı kazan kartları ve mini slotlar içeren geniş slot makinesi seçenekleri de bulunmaktadır.

Bahsegel canlı casino ve gerçek krupiyeler

Bahsegel canlı casino, gerçek krupiyeli 130’a yakın slot makinesine sahiptir. Sektörün önde gelen yazılım firmaları Evolution, Ezugi, Vivo Gaming, EGT ve TVBet’tir bu sektörde lidedir.

Slot makineleri, hesabında parası olan kayıtlı her kullanıcı tarafından kullanılabilir. Bahsegel canlı casino 7/24 açıktır ve krupiyeler günün her saati oynamaya hazırdır.

Slot makineleri şu bloklara ayrılmıştır:

Rulet . Amerikan, Fransız, Avrupa ruleti ve diğer her tür «casino kraliçesi» mevcuttur. Bunların arasında Lightning Roulette, Immersive Roulette, American Roulette, Live Speed Roulette, Auto-Roulette bulunmaktadır.

Blackjack . Bahsegel «black jack» oyunu, kurallar ve belirli bir strateji bilgisi gerektirir. Amaç, bu değeri aşmadan kartlarda 21 puan almaktır. Bahisler minimumdan etkileyiciye (VIP oyunlarda) değişir: Infinite Blackjack, Blackjack Platinum VIP, Free Bet Blackjack, Dr Fortuno Blackjack, Blackjack Diamond VIP.

Poker . Popüler kart oyununun amacı kazanan kombinasyonlar yaratmaktır. Geliştirilen strateji ve şansın yaver gitmesi Bahsegel müşterisine bu konuda yardımcı olacaktır. Yüksek bahisli oyuncular yani highroller oyuncular için yazılım vardır. Teklifler arasında Texas Hold’em Bonus Poker, 2 Hand Casino Hold’em, Teen Patti, Three Card Poker, Texas Ultimate Hold’em, Live Holdem bulunmaktadır.

Bahsegel canlı casino; bakara, sic bo, barbut, ejderha ve kaplan gibi diğer oyunları da unutmamıştır. Oyun şovları şunları içerir: Mega Ball, Football Studio, First Person Dream Catcher, Cash or Crash. Türkiye’den oynayan müşterilerin rahatlığı için yerli krupiyeli yazılımlar ayrı bir kategoriye ayrılmıştır.

Bahsegel mobil versiyonunun avantajları

Bahsegel bahis sitesi, çoklu platform ilkesine bağlı kalmaktadır. Masaüstü, laptop, tablet veya çeşitli işletim sistemlerine sahip telefon dahil olmak üzere istediğiniz her cihazdan giriş yapabilirsiniz. Bahsegel mobil giriş, aşağıdakileri içeren masaüstü bahis sitesiyle aynı işlevselliği sağlar:

Yeni kullanıcı kaydı;

Hesap yönetimi;

Bonusların kullanımı;

Uygun para yatırma

Hesaptan para çekme;

Müşteri desteği ile iletişim.

Kayıt işlemi masaüstü versiyonuna benzer: Kullanıcı adı ve şifre, telefon numarası, e-posta adresi gerekmektedir.

Bahsegel müşterileri spor müsabakalarında bahis oynayabilir ve canlı karşılaşma izleyebilirler. Slot makinelerinde ve canlı casinoda doya doya eğlenebilirler.

Bahsegel Mobil Giriş Versiyonu:

bahis şirketine kolay erişim;

kullanım kolaylığı;

favori sitenizin elinizde olması demektir.

Android uygulamasını indir

Bahsegel bahis sitesinin mobil sürümünde de durmadı. Bahisçilere erişim sağlayan Android işletim sistemi için bir uygulama da geliştirildi. Kurulumu birkaç dakika sürer ve fazla çaba gerektirmez. Linki resmi web sitesinde bulunan veya yeni giriş adresi olan Bahsegel özel apk dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Platformun oyun politikası nedeniyle Android uygulaması Google Play Store’da bulunaz. Dosyayı üçüncü taraf kaynaklardan indirmeyin, Bahsegel bahis sitesini kullanın.

Mobil uygulamayı indirmek için:

Android telefonunuzda Bahsegel sitesini açın. Ana menüye girin. Mobil uygulama bölümüne tıklayın. İndirmeye izin verin. Dosyayı yükleyin. Uygulama kullanıma hazır.

Uygulamanın önemli bir avantajı da yeni bir Bahsegel giriş adresine otomatik geçiş yapmasıdır.

Bahsegel bonusları

Bahsegel, yeni oyunculara değer verir ve daimi kullanıcılara saygı duyar, tüm müşterilerine sürekli hediyeler verir. Cömert bonus programı, kullanıcıların hoş geldin bonusu, para yatırma bonusu, kayıp bonusu gibi uygun promosyonu seçmelerine olanak tanır.

Bahsegel Hoş Geldin Bonusu

Hesabın en az 100 TL ile doldurulması ve müşteri destek servisinden talepte bulunulması gerekmektedir. Bahsegel’den gelen bonus dört aşamada uygulanır: birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü para yatırma. Seçim yaparken, spor bahisleri veya casino için hangi promosyonun tercih edildiğini belirtmelisiniz. Bahisçiler için bedava bahis (freebet) 50 TL, casinolar için – %100’den 200’e kadar teşvik artı 50 bedava döndürme (free spin). Bahsegel freebet Türkiye Süper Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, sanal sporlarda geçerlidir. Geçerliliği 7 gündür, karşılaşmanın oranı 1,3’ten başlar.

Ad Bonus Bahis Casino bahisi 1. Para yatırma 50 TL bahis /100% + 50 bedava döndürme х15, 2.0’den başlayan oran Bonus için х40, bedava döndürme için х5 2. Para yatırma 50 TL bahis /125% + 50 bedava döndürme х15, 2.0’den başlayan oran Bonus için х40, bedava döndürme için х5 3. Para yatırma 50 TL bahsi /150% + 50 bedava döndürme х15, 2.0’den başlayan oran Bonus için х40, bedava döndürme için х5 4. Para yatırma 50 TL bahsi /200% + 50 bedava döndürme х15, 2.0’den başlayan oran Bonus için х40, bedava döndürme için х5

Bahisten alınan parayı geri kazanmak için bonus tutarının 15 katı girilmelidir. Sıralı bahislerde, oran değeri en az 2.0, kombine bahislerde 2.0’dan en az bir bahis olmalıdır. Bahsegel casino bonusu x40 bahis ile, bedava dönüşlerden elde edilen gelir x5 bahis ile oynanmalı, çevrim süresi 30 gündür. Spor bahislerinden 5x kazanç, casinodan 10x para çekme için mevcuttur.

%15 para yatırma bonusu

Minimum para yatırma tutarı 100 TL’dir. Promosyon, bonus sayfasında seçilir ve otomatik olarak kredilendirilir. Spor bahisleri için, bahis şartı en az 2.0 oran ile bahis x15 olmalıdır. Casinoda, bonus tutarı 30 gün içinde 40 kez çevrilmelidir.

Kayıp halinde 250 TL bedava bahis

Promosyona katılmak için 50 TL’den başlayarak para yatırmanız ve 24 saat içinde aynı tutar için bahis yapmanız gerekmektedir. Bahisler teklidir, kombineler dikkate alınmaz. Kaybedilen bahisler, bahisçinin hesabına ertesi gün yatırılır. Bahsegel maksimum bonus tutarı 250 TL’dir. Ücretsiz bahislerden elde edilen kâr, 2.0’dan itibaren etkinlik oranlarıyla miktarın 5 katı olarak oynanır. Ücretsiz bahisler UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Süper Ligi ve sanal sporlar için geçerlidir.

Kombine oranların güçlendirilmesi

Kazanç bonusu, ek bir spor sonuç oranı sağlar. Kombine bahiste ne kadar çok seçim yer alırsa, elde edilen fayda o kadar yüksek olur. Bonus, en az 1.5 oranlı tüm bahisler için geçerlidir.

Sonuç sayısı Ek bahis 3 bahis x1.05 5 bahis x1,10 7 bahis x1,15 8 bahis x1,20 9 bahis x1,25 10 bahis x1,30

Bahsegel ayrıca slotlar ve canlı casinolar için bonuslar hazırlamıştır:

Spinomenal, Boongo ve diğer sağlayıcılardan hediyeler;

slot makişnelerinde bedava döndürme;

kripto para birimindeki ilk para yatırma işlemi için hediye;

casino kayıp bonusu ve daha fazlası.

Para yatırma ve çekme

Bahsegel’de bahis oynamak için para yatırmanız gerekmektedir. Hesaba yaklaşık 20 finansal araçla para yatırılır:

kredi kartları : Visa, Mastercard;

banka transferleri : CEP Bank, Anında Havale, Anında Papara;

e-cüzdanlar : Papara, Jeton Cüzdan;

ödeme sistemleri : AstroPay, Pay Fix;

kripto para .

Ödeme yöntemlerinin seçimi Bahsegel müşterisinin ikamet ettiği ülkeye bağlıdır. Bahisçinin bir para birimi hesabı vardır. Diğer para birimlerinde alınan ödemeler, hesabın para birimine çevrilir. İşlemler, bahisçinin kişisel kartından yapılır ve üzerine aktarılır, aile dahil üçüncü şahısların kartları kabul edilemez. Ödemeler Bahsegel’den komisyonsuz olarak anında işlenir.

Bahsegel’de finansal işlemler Minimum para yatırma 50 TL Minimum para çekme 1.000 TL Günlük limit 100.000 TL Aylık limit 500.000 TL

Kazanılan paranın çekilmesi için başvurular her gün.08:00 – 18:00 saatleri arasında işlenir. İşlem süresi 48 saati geçmez. Bahsegel müşterisi günde bir başvuru yapabilir.

Minimum para yatırma 50 TL’den, para çekme 1.000 TL’den başlar. Gün içerisinde bahisçi, bireysel olarak farklı bir miktar kararlaştırılmadıkça 100.000 TL’ye kadar para çekme hakkına sahiptir. Aylık para çekme limiti 500.000 TL’dir. Transfer hızı, 10-15 dakikadan 1-3 iş gününe kadar seçilen ödeme yöntemine bağlıdır.

Müşteri hizmetleri

Bahsegel destek birimi, müşterilerine günün her saatinde yardım ve destek sağlar. Danışmanlar, tatiller ve hafta sonları dahil olmak üzere 7/24 çalışırlar. Kullanıcıların çıkarları ve güvenliği her şeyin üzerinde olması gerçek bir hizmet göstergesidir.

Canlı chat . Sohbet aktivasyonu, kulaklık işareti ile üst bilgi panelinde bulunur. Ayrıca sohbet, sol alt köşedeki bir düğme ile başlatılır. Operatör ile iletişim kurmak için kullanıcı adı ve e-posta belirtmelisiniz.

E-posta . Bahsegel’e giriş yapan müşteriler ayrıca [email protected] adresinden yazılı olarak destek ile iletişime geçebilirler.

Bahsegel bahis şirketinin oyuncu yorumları

Kullanıcı destek hizmeti Bahsegel’in çalışması ile ilgili görüş, şikayet ve istekleri dikkate alır. Bahis sitesi itibarına değer verir ve müşterilerinin sorunlarının çözülmesi ve yanlış anlaşılmaların hızla çözülmesi için her şeyi yapar. En yaygın sorular şunlarla ilgilidir:

bonus kullanma kuralları : geçerlilik süreleri, bahis gereksinimleri vb.;

para çekme : sürecin hızı, komisyon faizleri.

Bahsegel çalışması hakkında gerçek müşterilerden gelen yorumlarının örnekleri şunlardır:

Ramazan : yorumları okudukça sitenin iyi olduğunu düşündüm ve nitekim böyle olduğunu gördüm. para çekerken, kimliğimi ve ikamet yerimi doğrulayan bir belgenin fotoğrafını göndermemi istediler. kurallar böyle napalım yanlış bir şey yok. fotoğrafları yükleyip gönderdim. 3 saat sonra para hesabıma geldi. benim deneyimim böyle arkadaşlar.

Osman : Dolandırıcı değiller, kazandığınız para anında hesaba geçiyor. bahsegel sitesine güvenebilirsiniz. ben kandırılmadım

Groovy : Güzel site, güvenilir bir şirket. Paranızı hemen çekebiliyorsunuz, tek olumsuz yanı banka havalesi için bir gün beklemeniz gerektiğidir ama sorun değil. Asıl mesele Bahsegel in faturaları dürüstçe ödemesidir.

Hasan : Kardeşim sayesinde bu bahis sitesinden haberdar oldum. Hesabıma 100 lira yatırdım ve bahis yapmaya başladım. Şimdi kazancım 43.000 tl.

Serkan : Pandemi döneminde hesabımda olan 100 liraya 500 lira eklediniz. İyi ki size inanmışım ve Bahsegelde oynamaya başlamışım

Wonbi : Mobil uygulamanın hızı harika ve kullanışlı, çok hızlı yükleniyor elinize sağlık

Batman : 3 yıldır Bahsegel üyesiyim. bu zaman boyunca hiçbir sorun olmadı! oynadığım tüm şirketler arasında en iyi oranlar burda. Sizi bulduğuma sevindim.

SSS: Sıkça Sorulan Sorulara cevaplar

Bahsegel yeni giriş adreslerini nerede bulunur?

Bahsegel yeni giriş adresi seri numaralarına göre değişir, örneğin şu anda https://www.bahsegel608.com/ ise, bir sonrakinin belirtilenden daha büyük veya daha küçük bir numarası olacaktır. Yeni adres hızlı bir şekilde bağlanmazsa, tarayıcı geçmişinizi temizleyin ve sayfayı tekrar yüklemeyi deneyin.

Bahsegel güncel adresini bahis şirketinin Twitter, Facebook, Telegram, Instagram ve Pinterest resmi sayfalarından öğrenebilirsiniz. E-posta yoluyla [email protected] desteğe de başvurabilirsiniz.

Minimum para yatırma tutarı nedir?

Minimum para yatırma tutarı, seçilen finansal yönteme bağlıdır. Ortalama olarak yatırılan tutar 50 TL’den başlamaktadır.

Bahsegel güvenilir mi?

Bahsegel güvenilir sitelerden biri olarak tanınır. Bahis şirketi, 10 yılı aşkın bir süredir sanal oyun ve eğlence sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında, spor bahisleri meraklıları arasında sadık bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Bununla ilgili yorumlar İnternet’teki tematik sayfalarda bulunabilir. Şirketin iki izni vardır: bir lisans ve bir alt lisans. Bahsegel’in iki izni vardır: lisans ve alt lisans.

Bonus kodu nasıl alınır?

Bonus kodları, diğer faydalı bilgilerin yanı sıra Bahsegel sosyal ağlarında yayınlanmaktadır. Bonus kodları, destek hizmeti tarafından müşteriye bireysel olarak aktarılabilir.

Bahsegel nasıl indirilir?

Bahsegel giriş mobil uygulaması web sitesinden indirilir. Şu anda Android uygulaması mevcuttur. Uygulamayı indirmek için mobil tarayıcınızda sitesini açın. İlgili bölüm ana menüde bulunur.

Bahis sitesinin mobil sürümü herhangi bir cihaz tarayıcısı üzerinden açılabilir. İşletim sistemi ve ekran boyutu farketmez. Bahsegel hepsiyle mükemmel uyum sağlar.

Bahsegel’in çalışması hakkında sonuç

Bahsegel bahis sitesinin kısaca özellikleri:

güvenilir;

istikrarlı;

dürüst.

Bahsegel güvenilir bir bahis şirketidir. Spor dallarının ve farklı bahis türlerinin çok geniş bir seçim yelpazesine sahiptir. Bahisçiler için eSpor oyunları da dahil olmak üzere 40’a yakın spor dalı mevcuttur. Kullanılan ödeme sistemleri, finansal işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bahsegel’in tasarımı, güzel kızlar ve reklam oyuncularının fotoğrafları ile renkli pankartlarla oyuncuları memnun eder.

Şirketin Twitter veya Telegram gibi sosyal ağlardaki sayfalarına abone olmak, oyuncuların yeni Bahsegel adreslerine kolayca giriş bulmasına veya şirketten harika bonuslar almasına yardımcı olacaktır. Yukarıda sözü edilen avantajlar, olumlu kullanıcı yorumları ile onaylanmıştır.