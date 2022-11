Filipino Old-fashioned Clothes: Barong Tagalog & Baro’t Saya – and make the Filipino Paper Dolls

The most popular outfits which had been many regarding the Filipino term, may be the Barong Tagalog for men while the Baro’t Saya to own people. This new Filipino dresses build is dependent on the latest Spaniards which colonized this new Philippines out-of 1565 so you’re able to 1898. Following Language time, it offers continuously developed and you may undergone the exam of your energy.

The Barong or Barong Tagalog extends back towards the precolonial day and age in the Philippines. It originated with the twice case-doublet made from thread called canga that Filipino locals used. Along with of your doublet computed their social status, reddish for the chiefs, white or black to own common somebody.

It’s considered that the fresh Foreign language colonizers pressed the native Filipinos to style a transparent higher garment, without pockets to end them regarding hiding weapons in order to and differentiate her or him about governing group.

Ramon Magsaysay helped popularize the brand new lowly second-rate Barong. Towards the 31 December 1953, Magsaysay grabbed his oath once the 7th Chairman of your own Philippines. He had been the first President to wear the fresh Barong Tagalog at the his inauguration making they the official men clothing during the formal and public attributes. Succeeding Philippine presidents has followed brand new behavior. President Ferdinand Marcos established Barong Filipino day (ation No. 1374 and you may recognized Barong Tagalog just like the national clothing.

The newest barong is amongst the icon out-of Filipino independence and resistance so you’re able to colonization. To the many years leading to the fresh new Philippine trend facing Spain’s colonial regime, some one and you will small groups of people got attained socio-monetary and you may social strength in a fashion that it never ever had during the early days of colonization.

Barong in the present minutes is recognized as being the fresh authoritative clothing for males regarding Philippines. They’d usually don the brand new garment into important period like wedding receptions and you will ceremonial situations. Barong contains jusi situation (banana cotton) otherwise pinya cloth (pineapple leaf). Moreover it shows exquisite embroideries.

Baro’t Saya, on the other hand, are a loose ensemble comprising Baro, an excellent fabric blouse suitable which have butterfly arm, and you may good Saya, a complex top made from plaid otherwise striped cotton. Inside the Language colonial several months, it’s the relaxed skirt of any Filipino lady. It could be regarded from the too many brands – Maria Clara, Traje de Mestiza or Terno.

The dress might have been brand new symbol of one’s better Filipino lady, breathtaking, conventional and you can adherent into the Catholic values. Moderate variations into the aspects and designs offered an easy way to separate the low class in the aristocrat.

Today, the Baro’t Saya try used while in the pageants and theatrical shows, and you may periodically chose since the a political otherwise bridesmaid clothes.

Tradisyonal na Damit ng Pilipino: Barong Tagalog on Baro’t Saya

Ang pinakatanyag na mga damit na naging malaking bahagi ng pagkakakilanlan ng Pilipino ay ang Barong Tagalog para sa mga kalalakihan on ang Baro’t Saya para poder sa mga kababaihan.

Ang istilo ng damit ng Pilipino ay naimpluwensyahan ng mga Kastila nang masakop ang Pilipinas mula 1565 hanggang 1898. Matapos ang panahon ng pananakop ng Espanya, patuloy itong nagbabago in the nasubok ng panahon.

Ang kasaysayan ng Barong o Barong Tagalog ay mula sa pre-kolonyal na panahon, Ang mga katutubo ay nagsuot ng lapat na manggas-doublet na gawa sa koton na tinatawag na canga. Ang kulay ng doublet ay tumutukoy sa kanilang katayuan sa lipunan, pula para sa mga pinuno, puti o itim para poder sa mga karaniwang tao.

Ito ay pinaniniwalaan na pinilit ng mga Kastila ang mga katutubong Pilipino na magdisenyo ng isang clear na pang-itaas na damit, na walang bulsa upang maiwasan ng mga ito na magtago ng mga armas in the maihiwalay sila sa mga taong nasa kapangyarihan.

Si Pangulong Ramon Magsaysay ang naging daan para makilala ang Barong. Noong 31 Disyembre 1953, nanumpa quand Magsaysay bilang ika-pitong pangulo ng Pilipinas. Siya and you may kauna-unahang pangulo na nagsuot ng Barong Tagalog sa kanyang pagpapasinaya from the ginawang opisyal na kasuotan na lalaki within sa lahat ng iba pang mga gawain sa estado. Tinangkilik din ito ng mga sumunod na pangulo ng Pilipinas. Itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Linggo ng Barong Filipino (asyon Blg. 1374 on kinilala ang Barong Tagalog bilang kasuotan ng Pilipinas.

Ang barong ay naging simbolo ng kalayaan ng Pilipino on paglaban sa kolonisasyon. Sa mga dekada na humahantong sa rebolusyon ng Pilipinas laban sa kolonyal na rehimen ng Espanya, ang mga indibidwal during the maliit na grupo ng mga tao ay nakamit ang sosyo-ekonomiko on pangkulturang kapangyarihan sa paraan na hindi nila kailanman nagawa sa mga unang araw ng kolonisasyon.

Ang Barong sa modernong panahon ay itinuturing na pormal na damit con el fin de sa mga kalalakihan sa Pilipinas. Karaniwan nilang sinusuot ang damit na ito sa mga mahahalagang okasyon tulad ng mga kasal within seremonya. Ang Barong ay gawa sa jusi materyal (sedang saging) o tela ng pinya (pinya ng dahon), ipinapakita din nito ang mga katangi-tanging burda.

Ang Baro’t Saya naman ay isang maluwag na kasuotan na binubuo ng baro, isang pinong blusa ng tela na nilagyan ng mga butterfly na manggas, at isang saya, palda na gawa sa plaid o may guhit na koton. Sa panahon ng Kastila, ito ang pang-araw-araw na damit ng bawat babaeng Pilipino. Ito rin ay could possibly get iba’t- ibang pangalan–Maria Clara, Traje de- Mestiza o Terno.

Ang damit na ito ay naging simbolo ng huwarang babaeng Pilipino, maganda, konserbatibo in the sumusunod sa mga paniniwala ng Katoliko. Ang mga bahagyang pagkakaiba sa mga elemento within disenyo ng damit ay nagsisilbing paraan upang makilala ang kaibahan ng pangkaraniwang tao during the ng aristokrat.

Ngayon, ang Baro’t saya ay isinusuot sa mga pageant, paganap sa teatro, on paminsan-minsan ay napili bilang pampulitika o pangkasal na kasuotan.