Суровая реальность начинающих тестировщиков Пособие: что и как учить

Если идти по списку последовательно, приобретая постепенно соответствующие наиболее востребованные навыки, больше шансов найти интересную работу. Чтоб оставаться в тренде, нужно быть постоянно “в теме”, следить за новинками, пробовать инструменты, развивать уже приобретенные навыки. Новичкам также требуется развиваться, но при этом им еще нужно погружаться в проекты и накапливать экспертизу. Специалистам придется особенно сложно в случае смены сферы работы, так как нужно накапливать экспертизу заново поверх имеющейся. Нахватавшись по верхам, вы не станете хорошим специалистом, хотя может и пройдете собеседование, и даже продержитесь какое-то время на испытательном сроке, но долго это не продлится.

Но не намного меньше тех, кто пришел в тестирование ПО из других сфер. Тестирование — полноценная специальность в ИТ с относительно низкими начальными требованиями, в сравнении с требованиями к начинающим разработчикам. Именно поэтому тестирование так привлекает тех, кто не работал в ИТ». Usability-тестировщики— проверяют, насколько с ней удобно работать.

Важно показать свои способности, желание и профессионализм в придачу с адекватностью, тогда на диплом уже никто внимания не обратит. Но, безусловно, регрессионное тестирование важно автоматизировать. После налаживания процесса и наличия квалификационных кадров это существенно сокращает сроки и нервы.

О личных качествах тестировщика

Например, по xpath, kibana, xml, selenium и т.д., вообщем всё, что тестировщику пригодится в работе. Как и у других сотрудников компании – подготовка и сдача тест-планов. Сдача отчетности должна проводиться в сроки, отведенные для выполнения поставленной задачи, с учетом сложности и особенностей структуры рассматриваемой программы, приложения. Тестировщик – это квалифицированный специалист, задачей которого является проверка ПО (программного обеспечения), обнаружение, последующее устранение возможных ошибок в работе ПО. Там я проработал где-то полгода и понял, что расти просто некуда.

На этом шаге он собирает данные, настраивает используемые в работе орудия, составляет расписание проверки. В запущенном процессе каждый результат фиксируется автоматически. Тестировщик изучает эти данные, а свои выводы предоставляет разработчикам. Например, при получении нового функционала на тестирование сначала изучаем документацию по нему (если ее нет, описание задачи). После этого анализируем, каких кейсов и информации не хватает, не противоречат ли какие-либо пункты нового функционала тому, что уже реализовано, в каких местах есть вероятность возникновения дефекта. Обратите внимание, что процесс рецензирования для выбранной области начинается с запроса о рецензировании, который делает автор— тот, кто непосредственно создает продукт и исправляет в нем дефекты.

И не важно, техническая специальность у вас или нет. Я, например, по образованию экономист, и это не помешало тестировать и программировать в автоматизации. В Москве можно найти работу, на которой вам никогда не придется говорить на английском.

🐞 Как искать баги — гайд

А если нужно тестировать SOAP API, то идеально подойдёт инструмент SoapUI (на самом деле с ним можно тестировать и REST API). Без навыков владения командной строкой бэкенд-тестировщик не сможет обойтись в большинстве случаев. На начальном этапе достаточно будет базовых вещей в духе работы с папками и файлами, их создания, чтения, перемещения и т.п.

Об этом говорит в своём интервью на hh.ru руководитель департамента обеспечения качества ПО Veeam Software Игорь Кацев. Савина в советы для джунов включают везде и всегда, к сожалению. Хотя, эта книга содержит в себе вольный пересказ теории тестирования, описывает устаревшие процессы, она на 70% неактуальна, также в ней есть ошибки. Люди потратят на это свое время, при этом получат минимум информации. “Ключевые процессы тестирования” для джунов будет слишком сложной и скучной, ее лучше читать, когда у тебя уже есть опыт в тестировании, чтобы понять, что куда и зачем, а также как тебе расти. Например, когда ты с миддла хочешь перейти в синьоры.

Что тестируют?

Но знать прикладную область, уметь адаптироваться под вакансию и понимать нюансы тестирования именно этого направления — еще как возможно! Именно поэтому перед тем, как идти на собеседование, внимательно изучите, а что от вас хочет будущий работодатель, и хорошенько подготовьтесь. Вы должны понимать, как вы будете тестировать продукты в зависимости от их специфики (десктоп-, веб- или мобильные приложения, а может быть вам на тест попадется игра?). Еще раз хочу напомнить о важности определённого характера для работы в IT и тестировании в частности. Итак, чтобы войти в IT через тестирование, знать нужно довольно-таки много, а чтобы развиваться и стать профессионалом — ещё больше. Важно понимать, что у вас всегда есть выбор — быть экспертом в определённой области с глубоким погружением в специальность или стать широкопрофильным специалистом.

Тест состоит из 10 вопросов, за каждый правильный ответ вы получите скидку на любой курс в Hillel IT School в размере 100 грн. Самое главное — это помнить, что успех любого QA-специалиста заключается в постоянном обучении и самосовершенствовании. Ведь если специалист по качеству не развивается, значит, не развивается и его продукт.

Но это не значит, что данная компания недостойна вашего внимания.

Или давали сухую теорию без практики, или быстро пробегались по важным темам, не обращая внимания на тех, кто отстал и не понял азы.

Чтобы войти в профессию, мне хватило материалов с protesting.

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Мы много пишем про обучение на курсах QA Academy, понимая, что основная цель наших слушателей – это овладение новой профессией и получение хорошей работы.

Для джунов самая нормальная книга – это книга с теорией от Святослава Куликова, там много полезной информации, которая поможет пройти собеседование.

Впрочем, с одной поправкой — я не сдавал и половину домашних заданий. Причина была не в сложности или лени, просто это занимало много времени. Основная работа, семья… всё это мешало качественно делать домашки.

Просто потому, что качество тестирования и продуктов… Ну, мягко говоря страдает, даже в сравнении с другими Российскими компаниями. – Бесплатная практика в тестировании — что нужно знать тестировщику тема на форуме, которая пополняется ссылками, там сейчас как раз open-source проект и «Хомячки». – Хомячки — проект, направленный специально на получение опыта начинающими.

Ошибка при тесте компонента?

Чтобы получить более глубокие знания о жизненном цикле разработки программного обеспечения, прочитайте статью SDLC. Прежде чем приступить к любой работе, самое главное – понять, кто является клиентом и каковы бизнес-требования продукта. Благодаря ясности информации весь процесс может быть более плавным. Однако получить всю информацию очень сложно, однако адекватное исследование рынка может помочь. Соответствующее знание систем управления исходным кодом также поможет вам координировать свои действия, обеспечивая при этом качество кода на протяжении всего жизненного цикла проекта. Идея состоит в том, чтобы найти лазейки или любые ненужные ошибки, которые могут поставить под угрозу бесперебойную работу программного приложения.

Что нужно знать для работы тестировщиком: базовые знания

Как мне кажется, сейчас нужно быть в разы более проворным и смекалистым, чем 2-3 года назад, так как наплыв людей в ИТ-сферу сильно увеличился, а вам надо выделить себя среди остальных кандидатов. Поэтому, кроме стандартных способов (простая рассылка резюме), стоит искать что-нибудь нестандартное. Относительно программирования советую начинать изучение с основ C# или Java. После, если захотите, сможете без проблем в течение двух недель перейти на любой другой язык.

Но, например, для того, чтобы что-то сэмулировать руками, разработчику приходится проделывать из месяца в месяц одно и то же действие руками. Оглядитесь по сторонам и вы увидите так много процессов, которые можно автоматизировать, что не будете знать, за что взяться. Тестировщик, хорошо разбирающийся в анализе требований, проектировании и кодировании, хорошо понимает жизненный цикл дефекта. https://deveducation.com/ Они могут легко понять, в какой области кода больше всего дефектов и как их можно решить, помогая разработчикам. Итак, должен сказать, что есть хорошие технические навыки тестировщика, которые помогают предотвратить появление дефектов в доставленном коде. Это одно из основных условий, необходимых для того, чтобы стать профессиональным тестировщиком программного обеспечения.

В профессии тестировщика важно постоянно осваивать новые методы и технические приемы, чтобы хорошо разбираться в продукте, его слабых и сильных сторонах. Если вы руководитель IT-компании, например, у вас на потоке сотни программных приложений. За них платят деньги, их внедряют в другие крупные корпорации, чтобы оптимизировать работу. Какие-то получают успех и признание, остальные остаются без внимания. И почти всегда в топе пользовательских программ и приложений те сервисы, которые обладают запоминающимся дизайном, простотой использования – и бесперебойной работой. Тут звёздочки… У вас уже всё замечательно на проекте, регресс покрыт, тесты гоняются, разработчики спокойны и могут спокойно рефакторить архитектуру, не боясь сломать имеющийся функционал.

Чтобы не было потом ситуации, когда джуниор/трейни с горящими глазами наизусть рассказывает весь словарь ISQTB терминов (порой не понимая и половины), а потом сыпется на вопросе — что такое IP адрес. Также неплохо посмотреть по разным сайтам, какие определения в тестировании приняты для разных обозначений, названий тех или иных процессов. Тогда на собеседовании вы сможете оперировать несколькими вариантами ответа и с разной стороны описать проблему и решение вопроса. Когда я только начинал свой путь тестировщика, а затем — автоматизатора, я часто обращался к программистам за советом — например, почему у меня не работает код. И после очередного раза меня все дружно начали посылать в Google и YouTube. Я изначально не оценил пользы послания, но когда поработал без всякой помощи, то понял, что могу решить любой вопрос с помощью этих двух источников.

Кроме того, несомненным плюсом будут знания и навыки работы с NoSQL БД . Они позволят тестировщику сверять ожидаемые и фактические результаты в ходе выполнения тестов при работы с данными. Как же стать QA инженером и с чего стоит начинать? Так вот, начать стоит с погружения в теорию обеспечения качества. В первую очередь нужно научиться использовать IT-термины и QA в частности. Для этого необходимо разобраться с тем, что такое обеспечение качества и с основными понятиями из тестирования ПО.

Тестировщиком может стать абсолютно любой человек. А вот остаться в профессии получится только у того, кто легко идет на контакт, умеет правильно строить логические цепочки, строит собственные гипотезы, вопросы и анализирует их с помощью поисковиков. Открытость миру и фантазия в этой профессии – хорошее подспорье.

В исследовании IDC говорится, что в 2020 рынок устройств и сервисов в рамках интернета вещей достиг $7,1 трлн. По данным App Annie за 2017 год, мы, в среднем, используем от 9 приложений в день. При этом, согласно данным TechBacon, половина пользователей ожидает, что приложение обработает запрос не дольше, чем за 2 секунды. 80% больше не воспользуются сервисом после трех ошибок.