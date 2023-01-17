Банк Конкорд

По словам Соседки, аналогичными операциями в Украине занимается еще несколько банков, включая государственные. Конкорд Банк со штаб-квартирой в Днепре занимает 36-е место среди 72 украинских банков (активы – 5 млрд грн). В группу «Конкорд» входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно). Стоит отметить, что в предыдущие годы, НБУ регулярно штрафовал АО “АКБ “Конкорд” за “грязные деньги”. Так в 2018 году банк был оштрафован на 1,55 млн грн и законность этого штрафа признал в суде.

Так в 2018 году банк был оштрафован на 1,55 млн грн изаконность этого штрафа признал в суде. Еще одна компания Дмитрия Мишалова – «Майстер-Профи» – участвует в ключевом для Днепра проекте этого года – реконструкции центрального моста через р. Проект будет финансироваться из бюджета Украины и обойдется казне, как минимум, в 177 млн грн. Как неоднократно отмечали недоброжелатели, компания «Майстер-Буд» выигрывала тендерные процедуры, несмотря на наличие конкурентов, предлагавших меньшую цену за аналогичные услуги и объем работ. Их предложения отклонялись под самыми различными предлогами.

Первая была известна как гражданская супруга уже бывшего секретаря Днепропетровского городского совета Вячеслава Мишалова (поздравление с рождением их дочери — Амалии-Голды Мишаловой — можно увидеть на сайте еврейской общины Днепра). Впрочем, в прошлом году в семействе миллионеров случились серьезные разногласия, и Мишалов с Соседкой пребывают в состоянии изнурительного развода и раздела имущества. Какое отношение к организации сомнительных финансовых схем с участием «Конкорда» имеет Мишалов и люди из его ближайшего окружения, должно установить следствие.

Помимо самого Железного человека, возглавляющего команду, противостоять Думу и компании будут Халк, Тор, Росомаха, Сокол, … Герой целой серии любимых детьми и взрослыми мультфильмов, добродушный пес по имени Скуби-Ду вместе с друзьями попадает в летний лагерь “Лосенок”. Веселой компании не придется скучать, ведь опытные вожатые продумали программу увлекательных мероприятий на каждый день. Обязательная ее часть – вечерние посиделки у костра с непременными жуткими историями.

Несмотря на то, что юридический адрес банка — Бульварно-Кудрявськая, 6 в Киеве, реальное местоположение офиса — Предславинськая, 28. Именно по этому адресу находится офис «КВВ Групп» Казьмина. В аутсайдерах прошедших торгов – акции металлургов и энергетиков. Такая избирательность наших инвесторов указывает на их сомнения в отношении ускорения темпов роста промпроизводства голубые озёра киевская область в нашей стране. По его словам,легальных средств у бизнесмена не было, поэтому ему пришлось обманывать Нацбанк при покупке. «С учетом идущих расследований США в отношении нелегальной криптоиндустрии в целом и зависимости Украины от США, вряд ли на самом деле может идти речь об актах экономической агрессии от Украины против России с использованием платежной индустрии.

Летом прошлого года, как мы писали ранее со ссылкой на интернет-издание ОЛИГАРХ, Орджоникидзевский районный суд Запорожья деньги на счетах целой плеяды фирм, которые подозреваются в фиктивном предпринимательстве. Реальной стоимостью актива опрошенные Громадским эксперты называют около 5,5 млрд грн ($198 млн), то есть немногим меньше названной Фондом госимущества цены. Если посчитатьпо котировкам актива на бирже — стоимость составит лишь чуть более 4 млрд грн ($145 млн).

Это не первый иск банка «Конкорд» к НБУ по поводу отмены штрафа. 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности. Тогда ходили слухи, что это произошло из-за интереса владельца генерирующей компании, который боялся конкурировать с остальными претендентами.

Например, киевским рестораном Reef, открытом год назад на месте автосалона Ferrari на ул. По данным «Олигарха», его ключевым совладельцем является сейчас Соседка-Мишалова. Банк, не чуждый секретарю Днипровского горсовета Вячеславу Мишалову, подозревают в незаконном обналичивании средств, формировании фиктивного налогового кредита, содействии в незаконном приобретении валюты и выводу денег в оффшоры. В структуре банка до сих пор работают многие сотрудники «КВВ Групп».

Она назвала ситуацию “беспрецедентным давлением со стороны криминальных элементов, проживающих на территории РФ”. Связано ли оно с июльским штрафом НБУ для банка «Конкорд» – неизвестно. У Конкорда банка – черная полоса, которая, похоже, станет непрерывной. Действия тупых и жадных сестер Соседок, владеющих этой прачечной, вывели из себя ОП.

Почему Нацбанк выдает средства банку, стоящему на грани банкротства, с полной кошелкой уголовных дел, да еще и с российским собственником, тот еще вопрос. По факту это былопереоформление финучреждения на подставное лицо – британского инвестбанкира Стефана Пола Пинтера – чтобы сберечь актив. “КВВ групп” Казьмина на протяжении последних лет входило в пятерку крупнейших участников рынка металлолома в Украине, пишет «Деловая столица». В последние годы компания набирала обороты (в 2015 г. ее доля в профильном сегменте оценивалась в 20-25%) и даже вышла на международный уровень, купив за 107 млн евро металлургический завод Liepajas Metalurgs в Латвии. Но в нынешнем году в жизни главного акционера “КВВ групп” Евгения Казьмина, являющегося также акционером Коммерческого индустриального банка, наступила черная полоса. Одной из своих главных работ в кино Юрий Внуков считает роль бизнесмена Виктора Андреевича Ежова в сериале «Игра» .

«Сюда входят все операции, где есть риск, что покупатель может потребовать деньги обратно, – объясняет глава наблюдательного совета «Конкорда» Елена Соседка.

Под ней она была известна как депутат Днепропетровского облсовета.

Однако многие источники утверждают, что Стефан Пинтер – лицо подставное.

Известно также и то, что ее супруг Вячеслав Мишалов на 9 лет младше Елены. Может быть, благодаря предприимчивости его супруги он занял пост депутата Днепропетровского городского совета, а затем стал секретарем горсовета (это вторая по значимости должность после мэра города). Чуть позже стало известно, что Мишалов был замечен в коррупционных скандалах. После этого Елена перестала упоминаться в СМИ со своей двойной фамилией.

В каждое приключение Майлз берет с собой друга страуса, сконструированного гениальным отцом. Один гигантский шаг для собаки, ведь Скуби-Ду и его команда стартуют в эпическое неземное приключение! После выигрыша последних 5 мест в лотерее Скуби-Ду, Шегги, Фред, Дафни и Велма отправляются в космос на новом космическом корабле миллионера Слая Бэрона – “Sly Star One”. Все идет легко и весело, пока загадочный пришелец не начинает разрушать корабль! Поскольку корабль приходит в негодность, команда вынуждена высадиться на базу Слая Бэрона… Ригби и Мордекаю – лучшие друзья, которые вот уже многие годы подряд принимают участие во всевозможных приключениях.

Чем руководствовалось руководство Национального банка Украины во главе с Кириллом Шевченко, выдавая весьма крупную сумму рефинансирования региональному банку, попавшему под санкции США – неизвестно. Как заявили в Ассоциации украинских банков, под удар попали около 20 отечественных финансовых учреждений, бравших у НБУ деньги на рефинансирование. Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Как писал портал kompromat1 , именно тогда банк стал на пороге банкротства.

Банк «Конкорд» или Конкорд-банк – довольно малоизвестное финансовое учреждение. Он родился на Криптоне и был послан на планету Земля родителями, которые пытались спасти сына с разрушившейся планеты. На Земле он обрел новых родителей и стал помогать людям, борясь с преступностью. В обычной жизни он Кларк Кент – журналист известной газеты, но когда твориться зло он становиться супергероем.

Второй метод – «мискодинг», когда банк умышленно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто отмечали операции с онлайн-казино как видеоигры, писало издание the Bell. «Сюда входят все операции, где есть риск, что покупатель может потребовать деньги обратно, – объясняет глава наблюдательного совета «Конкорда» Елена Соседка. – Это не только ставки и казино, но и, например, авиабилеты».

Впрочем, как показывают последние события, новые поводы для того, чтобы «Конкорд» светился в историях с обналом и фиктивным предпринимательством, появляются с завидной регулярностью. И является ли это просто совпадением, предстоит выяснить следователям. Совместные сделки семьи Мишаловых и скандалы вокруг “Конкорд банка” не только неоднократно становились объектом внимания днепровских и столичных СМИ, но и попадали в поле зрения правоохранительных органов. Кстати, сам Вячеслав Мишалов, согласно его декларации за 2018 год, продолжает хранить свои денежные активы в “Конкорде”. Кроме того, Вячеслав Дмитриевич течение нескольких лет входил в ревизионную комиссию банка. Использование материалов Vgorode.ua разрешается только при условии прямой и открытой для поисковых систем гиперссылки на сайт vgorode.ua.

Кажется, что эти ребята буквально не представляют своей жизни без веселья и сюрпризов, что нередко приводит их к самым безумным последствиям. На этот же раз главным героям нужно вступить в опаснейшую историю, на кону которой стоит будущее всей Вселенной. Если ребятам не удастся исполнить свое предназначение, то от нашего мира не останется даже воспоминаний. Интернет – всемирная паутина, которая с каждым годом становится все более могущественной.

Ввиду жизненно необходимого для Украины соглашения с МВФ в республике почти невозможен отзыв банковской лицензии коммерческого банка. Основатель украинского акционерного коммерческого банка «Конкорд» Елена Соседка в очередной раз публично обвинила российских журналистов и предпринимателей в шантаже. Окончила МГУ (1995 год), Днепропетровский университет экономики и права (2002 год), Киево-Могилянскую бизнес-школу по программе MBA (2017 год). Трудовая биография включает опыт работы в ЗАО «Компания по управлению активами Академия инвестментс», АО «Индустриально-экспортный банк», ЗАО «Финансовый Союз Банк», Днепропетровский филиал АБ «Донеччина», ЗАО «Сигмабанк». Елена является основателем БФ «Биржа благотворительности «Добродий», процессионгового центра PROCARD и экосистемы Concord Fintech Solutions. Благодаря работе нашего независимого процессингового центра ProCard, этот банк теперь может подключать своим бизнес-клиентам эквайринг и развивать сеть банкоматов.

Однако вскоре Мишалов оказался замешанным в нескольких крупных коррупционных скандалах. Через какое-то время Елена перестала упоминаться в СМИ со своей прежней двойной фамилией. Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский, он же — один из соинвесторов Suex, вместе с однофамильцем Егором Петуховским, а также Максимом Субботиным и Ильдаром Закировым, указывает The Bell. После объявления о санкциях США против Suex Exmo заявила, что не имеет отношения к криптообменнику. Также биржа опровергает любую связь с банком Конкорд, пишет российское издание РБК.

Банк Конкорд Вячеслава Мишалова может пополнить ряды банкротов: полиция взялась за прачечную Вадима Ермолаева

Под ликвидацию попало множество финансовых учреждений, в том числе и принадлежащих довольно крупным финансово-промышленным группам. Тем не менее, удалось избежать этой участи скромному банку «Конкорд», который действует главным образом в Днепре, а также в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге. Акционеры банка внесли на его счет 45 млн грн для досрочного выполнения плана по докапитализации до 200 млн грн. Тем не менее, удалось избежать этой участи скромному банку “Конкорд”, который действует главным образом в Днепре, а также в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге. Блокировка онлайн-казино свидетельствует о том, что “Конкорд” эту проверку пройти не смог, предполагают эксперты. В 2018 году на «Конкорд» были наложены штрафные санкции на сумму 1,55 миллиона гривен со стороны НБУ (Национального банка Украины).

Опубликовано интервью с Соседкой Вячеслава Мишалова, чей банк НБУ подозревает в схемах отмыва денег

С отключений от карт Visa началась и «зачистка» банковского сектора России от сомнительного игорного бизнеса минувшей осенью. Первым стало отключение карт Visa как раз от РФИ Банка, выступавшим единственным официальным партнером рухнувшего в России Wirecard. Как сообщал тогда «Коммерсант, Visa утвердила штраф за high-risk-трансакции РФИ-банку (к ним относятся проведение платежей в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой — прим. «Ленты.ру»). Позднее порядка 10 российских банковских институтов потеряли лицензии.

21 июня мэр Днепра сообщил в эфире skrypin.ua, что фирма “Майстер-Профи”, которая является подрядчиком ремонта Нового моста в Днепре, просит дополнительно 67 млн грн на завершение работ. С тех пор как Вячеслав Мишалов стал секретарем Днепровского горсовета, фирме его отца, что называется, “пошла карта”. Компания “Майстер-Буд” начала один за другим выигрывать городские и областные тендеры на ремонты дорог и реконструкцию коммунальных объектов. В октябре прошлого года “Наші гроші” насчитали за “семейной” компанией секретаря Днепровского горсовета выигранных тендеров в общей сложности на 466 млн грн. Крупнейшие из них связаны с ремонтом дорог в Днепре (на 150 млн грн), реконструкцией областной офтальмологической больницы (128,8 млн грн) и уже упомянутой реконструкцией стадиона “Трудовые резервы” (48 млн грн). Помимо этого, “Майстер-Буд” подрядилась помочь властям Днепра перевести около трех десятков котелен в Чечелевском районе с газа на топливные пеллеты.

Помимо этого, “Конкорд” требует взыскать с Нацбанка уплаченные 1,55 млн грн. Банк “Конкорд” подал иск к Национальному банку с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, который был наложен 5 марта. Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая. Как писал порталkompromat1, именно тогда банк стал на пороге банкротства. Там считали, что неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий, открытые в «Конкорде», начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.

Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Кроме того, средства энергофонда также могут быть использованы для обеспечения выполнения обязательств других предприятий госсектора. При этом Украина гарантирует обязательства МФО, которые обеспечивают привлечение кредитов для проведения “Нафтогазом” расчетов за импортный газ. Любое использование материалов сайта DonPress.com разрешается исключительно при условии указания названия ресурса (Интернет-издание «ДонПресс») и активной (не закрытой от поисковиков) ссылки на постоянный адрес страницы с материалом. Но и это было бы не столь важно, если бы не тот факт, что за «Suex торчат уши далеко не только Qiwi в России и бесконечной команды учеников Михайлова», но и якобы «значительный бизнес в погонах в Украине — в том числе опорный банк всего бизнеса Конкорд». — Да, в этом году мы действительно реализовали несколько значительных партнерских проектов в Азии.

Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов». Конкорд же обслуживал крупнейшую российскую наркоплатформой Hydra через криптообменник Suex, информацию о чем слили в СМИ их русские конкуренты-банкиры. Что дало русне основания устроить скандал, обвинив Украину в отмывании наркоденег.

Какие-либо объяснения он дать не мог, потому покупка банка опять сорвалась. Если сумму в 4,2 миллиона долларов Казьмин заплатил из своих оффшоров, то 120 миллионов из банка нужно было вывести легально, при этом хотя бы создав видимость, что в банке остаются оборотные средства. Сделка состоялась, Сидоренко получил эти деньги, а Казьмин – банк. После аннексии Крыма в 2014 году операции группы компаний на полуострове прекращены.

Все о том, что такое пластиковые карты, какие они бывают, как пользоваться пластиком экономно и безопасно, а также сколько стоит банковский пластик. «Конкорд» запачкал Вячеслава МишаловаБанк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег. Банк «Конкорд» – криминальная контора из Днепра, любящая не отдавать долгиБанк «Конкорд» или Конкорд-банк – довольно малоизвестное финансовое учреждение. Относится к малым и средним банкам Украины, но это отнюдь не порок — таких в нашей стране десятки, и многие из них вполне успешно и добросовестно работают. В список «арестантов» вошли ООО «Дрим сейл», ООО «Престиж опт К», ООО «Естор фінанс», ООО «Овочі та фрукти опт», ООО «Капітал сторі», ООО «Мега стальпром», ООО «Константа торг», ООО «Контракт аріс», ООО «Овочева іділія». Все они были зарегистрированы в один день — 7 апреля 2017 года в двух прифронтовых городах Донецкой области — Константиновке и Мариуполе.