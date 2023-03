Règle crapette avec jeu de tarot Jeux de tarot, Jeux, Tarot

Celui qui a la main retourne alors la carte du dessus de son talon et doit effectuer le plus de mouvements de cartes possibles. Une fois l’action terminée, la carte au-dessus de son talon est placée sur l’écart. Une fois les premières cartes retournées, le jeu peut commencer. Essayer de se débarrasser des cartes découvertes de son tas de Cra­pette en les utilisant pour « charger » le tas de Crapette ou le pot de l’adversaire. Cela consiste à recouvrir au moyen de l’une de ses cartes la carte supérieure de la Crapette ou du pot de l’adversaire.

Les deux joueurs mélangent ses cartes et recommencent la partie avec les cartes qu’ils auront en main. Ce qui veut dire qu’ils formeront à nouveau les cinq rangées de cartes, poseront sa pioche respective devant eux et retourneront https://reptoohil.com/crapette/ la première carte de cette dernière. Les jeux mêlés et coupés, chaque joueur fait devant lui un paquet de treize cartes retournées sur le tapis, dont ils montrent seulement la dernière, c’est le paquet de la crapette.

Comment distribuer les cartes à la Crapette ?

La Crapette consiste à faire de son mieux pour se débarrasser en premier de toutes ses cartes. Sur ces as viendront prendre place successivement les 2, 3, 4, etc. de la même famille, jusqu’au roi inclus. Le tour de jouer revient au joueur A, le tour continue ainsi. Chaque joueur mélange le jeu de son adversaire, puis le coupe. Lorsqu’il y a faute, le joueur fautif cède son tour à l’adversaire. Essayer de se débarrasser de toutes les cartes de son Jeu, en examinant avec une extrême attention les possibilités de placement de chaque carte.

Chaque joueur qui finit sa crapette marque dix points, le dernier ne marque rien et paie les dix points de crapette aux autres joueurs.

Lorsque le joueur ne peut plus déplacer les cartes visibles de sa zone, il a le droit de retourner la carte sur le dessus de son talon.

On retournera et reprendra ces cartes aussi souvent qu’il sera nécessaire pour se débarrasser du maximum de cartes.

Variante 2 – Pendant que l’un des deux joueurs joue, l’adversaire peut l’interrompre si le joueur omet de placer une carte apparente sur une pile du milieu.

Vous pouvez toujours poser une carte sans attendre que l’autre joueur ait joué, du moment que vous respectiez la valeur en-dessous ou bien au-dessus de la dernière carte posée. Par exemple, une des cartes de colonne est un dix de pique, une autre le huit de pique. Si l’on retourne le neuf de pique, on le place sur le dix, le huit par-dessus, ce qui fait que l’on a une place vide.

Au centre du tableau, pour l’instant inoccupé, on va chercher à constituer huit séries ascendantes de cartes de la même famille (pique, carreau, cœur ou trèfle), en commençant par les As jusqu’aux Rois. Les cartes sur la droite servent à faire des séries dans un ordre décroissant, tout en continuant de faire alterner les couleurs. À côté de cette dernière, vous allez poser les 35 cartes restantes, que vous nommerez le talon.

But du jeu

Le reste des cartes constitue son talon, posé devant lui. L’autre joueur prend la pioche face visible avec le plus de cartes et le reste de sa pioche. C’est celui qui ne finit pas de placer ses cartes qui paie, à chacun des autres joueurs, un point par chaque deux cartes qui lui restent, et trois points par paquets de levées. Lorsque l’un des joueurs a fini de placer toutes ses cartes, il a gagné.

Ensuite on retourne la carte suivante de la crapette que l’on cherche à placer de même. Si on ne le peut, on retourne la première du talon que l’on place aussi sur le jeu, si on le peut, sinon on la place on entre le paquet du talon et le paquet de la crapette, lu côté recto. Lorsqu’il peut placer cette carte ailleurs, que ce soit dans une pile du milieu, ou sur une case latérale, il retourne la suivante, qu’il pourra à nouveau utiliser. On peut admettre qu’il est possible de crier « Crapette ! » si l’on a aperçu une série de mouvements non obligatoires susceptibles de libérer une carte à placer sur une pile centrale. Dans cette variante, on doit donc toujours, quitte à perdre du temps, manoeuvrer en fonction des cartes à placer au centre.

Les règles de la Crapette à 2 joueurs

Ensuite c’est à l’adversaire de suivre les mêmes procédures. Vous avez le droit de poser une carte sur la crapette ou l’écart de l’autre joueur. Cependant, elle doit suivre directement la carte du dessus, ainsi qu’être de la même couleur. La crapette est un jeu qui se fait uniquement à deux, contrairement à la plupart des jeux de cartes. Quand vous avez terminé, c’est à votre adversaire de jouer et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un des joueurs n’ait plus de carte.

Il déplace alors la carte éventuellement placée face visible au dessus de sa pioche sur le dessus de sa pile de défausse.

Une fois le basique acquis, devenez un stratège, adoptez des stratégies, utilisez des astuces et des méthodes pour augmenter vos chances de gagner.

Lorsqu’un joueur a épuisé son talon, il retourne son pot, qui devient le nouveau talon.

Ainsi, sur un 4 de Cœur, il faut obligatoirement un 5 de Cœur.

Variante 3 – Pendant que l’un des deux joueurs joue, l’adversaire peut l’interrompre si le joueur n’a pas vu une combinaison de déplacement permettant de poser une carte sur l’une des piles du milieu.

C’est au joueur A à jouer en premier puisqu’il a la plus faible carte en crapette. Il place l’as de pique au milieu, la dame de trèfle sur le roi de la crapette du joueur B, puis le neuf de cœur de la crapette sur le dix de cœur de B. Il tourne alors la première carte du talon qui est le huit de trèfle qu’il ne peut placer et qu’il met à découvert entre le paquet de la crapette et le talon.

Lorsqu’il a fini, il déplace la carte du dessus de son talon sur son écart. Les huit piles du milieu du tableau (pour le moment il n’y a rien), sont destinées à recevoir chacune les cartes d’une couleur de l’as au roi (de façon croissante as de cœur, deux de cœur, trois de cœur,…). Quand le joueur a transféré la carte supérieure de sa crapette (ou toutes ses cartes visibles, si l’adversaire lui en avait ajouté), il retourne la carte suivante. Lorsque la crapette et les 4 cartes retournées ne donnent plus (ou n’ont pas donné) la possibilité de déposer au centre, il faut retourner le talon restant . On retournera et reprendra ces cartes aussi souvent qu’il sera nécessaire pour se débarrasser du maximum de cartes. La disposition initiale des cartes peut variée en information incomplète.

Lorsqu’une des 4 cartes à la droite de la crapette est déposée au centre, libérant ainsi une case, c’est sur la crapette qu’est prise la carte remplaçante. Déposer ce roi, c’est-à-dire terminer une famille, fait gagner 10 points. Puis encore à droite, il pose à l’envers, figures contre table, les cartes restantes qui constituent le talon. Le joueur ayant retourné la plus forte carte au-dessus de sa Crapette joue en premier. En cas d’égalité de ces deux cartes, on compare les deux cartes suivantes. Le premier joueur qui pose toutes ses cartes sur le tableau remporte la victoire.

En effet, on peut choisir de disposer face cachée une ou deux cartes de sa ligne de 4 cartes. Il est alors fréquent que le jeu se bloque lorsque l’on utilise cette variante. Il demande aux joueurs davantage de stratégie pour terminer la partie.

La partie se joue en 250, 500 ou même 1.000 points selon les décisions prises avant le jeu.

Il faudra ensuite les mettre à l’endroit, en colonne, sur votre droite, dans un ordre décroissant et en alternant les couleurs.

Ainsi sur l’as de cœur, on place le deux de cœur, puis le trois, le quatre, etc.

L’autre joueur compte les cartes qui lui restent et le premier marque autant de points que son adversaire a de fois deux cartes. La carte du dessus du talon, celle de l’écart et celle de la crapette peuvent être placées sur le tableau en respectant les règles déjà précisées. Une fois la carte de la crapette ou celle du talon jouée, la suivante est retournée. Si, au début ou au cours de son tour (mais pas à la fin), son talon est vide, il retourne son écart qui forme alors son nouveau talon. Le joueur qui a retourné la carte la plus forte sur sa crapette commence. Il devra d’abord regarder s’il y a un as dans une des colonnes de 4 cartes.

Les 8 autres cartes du tableau servent à construire des séries décroissantes, en alternant les couleurs. Les 8 piles de base au milieu servent à construire des séries de cartes de même couleur, en commançant par un As et en finissant par un Roi. Si le talon est vide au cours du jeu on retourne la carte de l’écart qui devient alors le talon (cette règle ne s’applique pas en fin de jeu).

Le vainqueur est le premier à vider ses deux piles de cartes (pioche et défausse).

Le premier commençant par le roi de trèfle et finissant par le 4 de trèfle, le deuxième commençant par la dame et finissant par le sept de trèfle.

Cette sanction peut être cumulée avec d’autres sanctions précédentes, de sorte qu’un joueur peut être contraint de passer son tour plusieurs fois de suite.

Le jeu continue ainsi, les deux adversaires jouant à tour de rôle, jusqu’à ce que l’un d’eux ait épuisé toutes ses cartes, alors il a gagné. Ses règles sont simples et rigoureuses https://reptoohil.com/casino/tortuga-casino/ mais leur application exige une grande attention. Il n’est possible de déplacer les cartes qu’une par une; une case vide peut recevoir n’importe quelle carte.

Pour chaque joueur, le reste des cartes constituera sa pioche respective en la posant devant les cinq rangées à droite.

Chaque joueur prend en main un jeu de 52 cartes et découvre devant lui 13 cartes en les entassant en un seul paquet.

Variante 1 – Chaque joueur à tour de rôle pose des cartes autant qu’il lui est possible de le faire.

Si c’est le cas, il lui faut mettre la ou les cartes au milieu de la table.

Souvenez-vous, toutes les cartes hors tableau peuvent être utilisées sur ce dernier.

Chacun retourne alors les quatre premières cartes du dessus de son talon, (qui est bien sûr posé sur la table, face cachée), et les dispose en colonne, à sa droite, faces visibles. Variante 3 – Pendant que l’un des deux joueurs joue, l’adversaire peut l’interrompre si le joueur n’a pas vu une combinaison de déplacement permettant de poser une carte sur l’une des piles du milieu. Le joueur interrompu ne touche plus au jeu, mais déplace sa carte de talon sur son écart.

Si vous voulez y jouer mais que vous ne trouvez pas d’adversaire, vous pouvez faire une partie en ligne. Il ne faut surtout pas oublier de mettre des cartes sur la crapette de son adversaire, cela vous permet de vous libérer de cartes, tout en le gênant. Souvenez-vous, toutes les cartes hors tableau peuvent être utilisées sur ce dernier. Pour les débutants, un système d’indices est disponible ainsi que les règles afin de bien comprendre le sens du jeu et élaborer des stratégies plus poussées. Sachez que vous ne pouvez avoir que 5 cartes maximum devant vous en même temps. Le but est simple, il faut se débarrasser en premier de toutes ses cartes, pour y arriver, si vous êtes débutant, prévoyez presque 1h30 de jeu.