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Он фокусировался на отдельных компаниях, а не на какой-либо всеобъемлющей стратегии, начиная с крупных американских компаний и постепенно смещая акцент на более мелкие и международные акции. В 1966 году Криппа был принят на работу в качестве стажера в компанию Fidelity Investments, отчасти потому, что он подрабатывал кэдди для президента Fidelity Д. Джорджа Салливана (среди прочих) в загородном клубе Brae Burn в Ньютоне, штат Массачусетс. Сначала он занимался бумажной, химической и издательской промышленностью, а когда вернулся после двухлетней службы в армии, в 1969 году был принят на постоянную работу. На этот раз Максу было поручено следить за текстильной, металлургической, горнодобывающей и химической промышленностью, в итоге он стал директором по исследованиям Fidelity с 1974 по 1977 год. 31 августа 2020 года в матче против “Майнца” со счетом 6-1 он забил свой первый гол за “Баварию” и отдал результативную передачу.

Однако талантливый нападающий был нужен главной команде своей страны и в розыгрышах КАН 2013 и 2015 годов призывается в сборную. Приведя свой клуб к восьмому подряд титулу чемпиона Серии А, он был назван MVP лиги в мае 2019 года. Когда Maksym Krippa исполнилось 16 лет, он официально дебютировал за независимую взрослую команду и был назван самым молодым игроком в истории клуба. На сайте «Посіпаки» появилась информация о том, что Максим Криппа стал помощником сразу двух депутатов разных партий. Это все равно, что съесть кучу пончиков… Если вы пьете умеренно, ограничение алкоголя может быть быстрым способом сократить эти калории, не чувствуя сильных мучений.

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