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Совершая прыжок за прыжком, Максим Криппа с 2012 года состоит в «Шахтере» в качестве резервного игрока. Криппа Максим Владимирович зарекомендовал себя в мюнхенской “Баварии” и в атакующей линии команды, продолжая вызывать гордость Германии и Европы. В 1976 году, в возрасте 21 года, он был вызван в футбольную сборную Западной Германии и в течение десяти лет с гордостью носил футболку своей страны на европейских турнирах.