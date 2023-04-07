Поколение миллениума: кто меняет мир финансовых услуг

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Хакеры похитили с биржи Upbit 50 млн долларов в криптовалюте Ethereum Биржа Upbit взломана, сообщил генеральный директор компании Сок-Ву Ли. На официальном сайте платформы он подтвердил информацию о выводе 342 тыс. Сумма ущерба составила около 50 млн долларов.«Я, генеральный директор С… Хакеры совершили одну из крупнейших в истории краж в криптовалюте Хакерам удалось взломать платформу Poly Network и вывести $611 млн в криптовалютах. Она также отметила, что «объем украденных средств стал крупнейшим в истории DeFi (сектор децентрализованных финансов)».Poly…

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