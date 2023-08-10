Пин Ап Казино Официальный Сайт: Играть в Онлайн Казино Pin Up

Pin-up – проверенное и безопасное казино, которое принимает жителей России и некоторых других стран. Оно работает по официальной лицензии, что гарантирует честный игровой процесс и быстрые выплаты выигрышей. Всего в клубе доступно более 4000 игровых автоматов и других развлечений. Официальный сайт Пин-Ап казино часто устраивает турниры, различные квизы и викторины, позволяя игрокам получать крупные призы и участвовать в розыгрыше большого призового фонда.

Чтобы получить доступ ко всем играм, бонусам и другим поощрениям, нужно выполнить в Pin up casino вход. Войти в личный кабинет могут те посетители, которые уже прошли регистрацию и полностью заполнили регистрационную форму. Создать аккаунт предлагается классическим способом. Эта процедура займет всего несколько минут. Сразу после создания аккаунта игрок становится участником бонусной программы, системы лояльности и может запускать слоты в платном режиме. Новички получают приветственный бонус, который состоит из денежного поощрения и бесплатных вращений. Любые бонусы и подарки начисляются с вейджером, поэтому их придется отыгрывать. Пин-Ап казино официальный сайт доступен не только на ноутбуке, компьютере, но и на телефоне. Это обеспечено наличием мобильной версии и специального скачиваемого приложения. Если при регистрации, выводе денег или отыгрыше бонусов появились вопросы, рекомендуется обратиться к сотрудникам службы поддержки. Сотрудники саппорта консультируют 24/74 и помогают решить все проблемы, связанные с работой клуба.

Дата начала работы онлайн казино Пин Ап

Начало работы казино Пин Ап стартует с 2016 года. Клуб сразу приступил к онлайн работе, порадовав клиентов огромным ассортиментом развлечений и щедрыми поощрениями. Ежегодно компания развивается, использует новые технологии и системы безопасности, чтобы защитить клиентов от мошенников и гарантировать быстрые выплаты. Каталог постоянно пополняется новинками, которые предлагают известные бренды. История казино Pin Up показывает игрокам, как развивался самый надежный клуб, созданный профессионалами. Разработчики знают толк в азартных играх и учитывают все требования клиентов.

География деятельности Пинап

Работа Пин Ап казино в России законна и легальна, ведь компания получила официальную лицензию на проведение азартной деятельности. Посещать азартную площадку могут все совершеннолетние жители России, Казахстана, Турции, Азербайджана. Но легальное российское онлайн казино Пин-Ап недоступно в некоторых странах, что должны учитывать игроки. К ним относятся США, Франция, Испания. Перед тем, как создать аккаунт и пополнить счет, гемблер должен убедиться, что страна, в которой он проживает, поддерживается. Для этого нужно зайти на сайт казино и найти список доступных стран.

Лицензия и владелец онлайн казино Pin Up

Pin up casino считается надежным и безопасным, что объясняется наличием лицензии. Это не просто формальный документ. Это специальная лицензия, которая выдается только проверенным брендам. Лицензия Pin-up casino под номером 8048/JAZ2017-0003 была выдана комиссией Кюрасао. Это международный регулятор, который признан по всему миру. Вся информация о лицензии представлена в футере сайта. Здесь есть ссылка на регулятора, по которой игрок может перейти, чтобы убедиться в подлинности документа. Перед тем, как предоставить лицензию, комиссия проверяет все документы компании-основателя, платежеспособность и другие данные. Если клуб получил лицензию, это указывает на то, что все проверки он прошел успешно.

Владелец Пин ап казино онлайн – известная компания Carletta N.V, которая зарегистрирована в Кюрасао, где и получила разрешительные документы. Платежный агент B.W.I. BLACK-WOOD LTD зарегистрирован на Кипре. Посещать сайт Пин Ап безопасно, ведь оператор использует современные методы защиты и уникальные технологии, чтобы защитить все данные клиентов.

Регистрация и верификация на сайте казино Пин Ап

Регистрация в Pin-Up casino занимает несколько минут и доступна разными способами. Новичку нужно нажать кнопку регистрации, которая представлена в правом верхнем углу. Игрок должен выбрать способ создания профиля: по почте или номеру телефона. В Пин-ап регистрация доступна совершеннолетним игрокам. Для того чтобы подтвердить возраст, клиенту предстоит пройти верификацию личности, которая подразумевает предоставление скана паспорта.

Перед регистрацией рекомендуется внимательно изучить политику конфиденциальности. Она доступна в Pin up казино официальный сайт в футере. Здесь указаны все правила и условия, относящиеся к регистрации, депозитам, отыгрышу бонусов и другим особенностям. Главное условие для регистрации – клиент Пинап создает только один профиль, игрок должен быть совершеннолетним. Если он нарушает правила, указанные в клубе, его профиль будет заблокирован.

Pin up казино официальный сайт работает в соответствии с лицензией, поэтому придерживается всех правил. В свою очередь, клуб просит игроков также придерживаться всех условий, указанных на официальном сайте. С ними должен ознакомиться каждый посетитель. Создав профиль и выполнив в Пинап casino вход, игрок попадает в личный кабинет. Здесь доступна масса функций, которые нужно для игры в платном режиме и беспрепятственного вывода денег. Это финансовые транзакции, бонусы и их отыгрыш, настройки, смена пароля и масса других опций. Благодаря большому ассортименту развлечений, каждый клиент подберет подходящий слот, который будет соответствовать всем требованиям. Официальный сайт Pin up казино имеет функциональный интерфейс, простое управление и оригинальный дизайн, которые привлечет внимание каждого игрока. А удобная сортировка игровых автоматов позволяет быстро подобрать подходящий слот. Его можно выбрать, обратив внимание на провайдера, дату выпуска или указав название в поисковой строке. Если клиент не готов рисковать, он может протестировать все игры бесплатно. Казино позволяет пользоваться демонстрационным режимом максимально долго.

Как создать личный кабинет в Pin Up casino

Если игрок готов запускать слоты платно, хочет получать бонусы и выводить свои выигрыши, ему нужно создать личный кабинет казино Pin-up. Регистрация выполняется разными способами: по e-mail или номеру телефона. Для создания аккаунта следует выполнить несколько шагов:

Нажать клавишу регистрации, расположенную стандартно в верхнем углу; Выбрать способ регистрации – указать актуальный номер телефона или адрес электронной почты; Указать личные данные, придумать пароль для входа в аккаунт; Согласиться с правилам клуба, предварительно прочитав их.

После выполнения таких действий можно выполнить в Пин-ап казино вход в личный кабинет. Для этого нажимается кнопка входа и указываются личные данные. Во время регистрации новичок указывает немного информации, только почту или телефон, пароль. Все остальные данные нужно ввести в профиле, что позволит беспрепятственно выводить выигрыши.

Посещая личный кабинет, игрок отметит понятный и простой интерфейс. Все разделы представлены на привычных местах. Именно в учетной записи выполняются все действия для игры в платном режиме: пополняется счет, проводится верификация, выводятся выигрыши.

Верификация профиля Пин Ап Казино

Верификация в Пин ап казино является обязательной процедурой, которую должны выполнить все игроки. Она нужна для проверки личных данных, возраста клиента. Именно идентификация гарантирует безопасность, предотвращает посещение сайта мошенниками, несовершеннолетними клиентами

Верификация аккаунта в Пинап казино считается успешной, если игрок предоставил скан паспорта или другого документа, удостоверяющего его личность. Также гемблер должен прислать свое фото с этим документом. Снимки отправляются сотрудникам саппорт через личный кабинет и соответствующий раздел. Выполнив эти действия, игрок может в Пин-ап играть онлайн, получать выигрыши и выводить деньги любым удобным способом.

С чего начать новому игроку в казино Pin Up

На официальном сайте Pin-up casino доступны самые главные разделы, с которыми должен ознакомиться каждый игрок. К ним относятся правила приема ставок, пользовательское соглашение, ответственная игра.

Пин-ап казино официальный сайт позволяет внимательно прочитать пользовательское соглашение перед тем, как пройти регистрацию. Эта информация указана в футере сайта. В этом разделе подробно расписаны все правила регистрации, пополнения счета, вывода денег и других функций. Игрок должен придерживаться всех правил, чтобы предотвратить блокировку аккаунта. Регистрация в казино Pin-Up подразумевает то, что клиент ознакомился с пользовательским соглашением.

Пин-Ап предлагает не только азартные игры, но и ставки на спорт. Беттеры могут заключать пари на спорт, киберспорт, события из сферы культуры, шоу-бизнеса, политики. Посетив специальный раздел, клиенты узнают все особенности ставок на спорт, ознакомятся с основными терминами, понятиями, коэффициентами, типами ставок, спортивными событиями. Это позволит делать ставки с минимальным риском.

Выполняя вход в Pin up, клиент может посетить интересный раздел «О нас». Здесь доступна подробная история казино, информацию об основателе, номер лицензии и название регулятора. Этот раздел позволяет узнать все особенности работы азартной площадки, понять, что она работает честно и законно. Рекомендуется ознакомиться с предложенной информацией перед регистрацией. Здесь же доступна ссылка, позволяющая перейти на официальный сайт комиссии, выдавшей лицензию казино.

Категория «Ответственная игра» предлагает массу полезной информации. Она актуальна для всех игроков и помогает предотвратить лудоманию. Казино активно борется с такой зависимостью, дает полезные советы, как предотвратить ее. Ответственная игра – это меры, которые применяются для предотвращения игровой зависимости. Здесь доступна статистика игр, главные правила для всех игроков. Клуб Пин Ап в России предлагает помощь тем игрокам, которые имеют зависимость от азартной игры, и не могут вовремя остановиться.

Игровые автоматы и провайдеры Пин Ап

Онлайн казино Pin-Up предлагает автоматы с высоким RTP, интересной тематикой и бонусными раундами. Игры распределены на разные категории: ТОП месяца, недели или слоты с крупными выигрышами. Особой популярностью в Пинап пользуются слоты с фруктовой тематикой, 777, поиски сокровищ, исторические, посвященные различным фильмам. Каталог постоянно пополняется новинками. В Pin up игровые автоматы распределены на две основные категории: классические и современные слоты. Они отличаются количеством линий, барабанов, бонусными раундами и другими особенностями. Игры выпущены проверенными брендами, к которым относятся NetEnt, Microgaming, iSoftBet, Playtech и другие бренды. Всего в клубе представлено около 60 провайдеров. В Pin-up казино играть можно как платно, так и бесплатно. Демо-режим запускается на виртуальные монеты. Платная версия доступна только после пополнения счета.

Запускать в казино Пин Ап на реальные деньги можно развлечения, распределенные на такие категории:

В казино Пин Ап в России доступны не только автоматы, настольные развлечения, но и масса других игр. Это Колесо Фортуны, бинго, кено, лотереи. Они все доступны в платном режиме сразу после пополнения счета.

Софт и провайдеры игровых автоматов

Провайдеры Пин-ап казино предлагают только сертифицированные игры, которые выдают выигрыши с помощью ГСЧ, что обеспечивает честность и безопасность. Компании работают официально по лицензии, предлагают только интересные развлечения. В Пинап есть игры таких брендов:

NetEnt;

Microgaming;

Playtech;

Novomatic;

iSoftBet;

Red Tiger;

Endorphina;

Yggdrasil Gaming;

Quickspin;

IGT.

Казино Пин ап официальный сайт предлагает игры известного провайдера НетЕнт. Это компании из Швеции, которые предлагает слоты с оригинальной механикой, интересными сюжетами и необычными бонусами. Автоматы отличаются высоким качеством графики и анимации. Компания разработала единую систему прогрессивных джекпотов, RTP достигает 99%. Она имеет собственное ПО для игр. Бренд получил лицензии Великобритании, Мальты и Гибралтара. Особой популярностью пользуются игровые автоматы Gonzo’s Quest, Mega Fortune, Starburst, Dead or Alive. Сейчас провайдер делает упор на настольные игры с живым дилером.

Pin Up casino предлагает достойный выбор развлечений бренда Playtech. Провайдер выпускает автоматы по мотивам известных кинофильмов, комиксов. Слоты имеют высокий коэффициент отдачи, в них часто разыгрываются джекпоты. Кроме автоматов, компания предлагает настольные игры. Среди слотов особой популярностью пользуются Age of the Gods, Superman, Kong, Buffalo Blitz.

В Пин Ап Казино можно запустить слоты Микрогейминг. Бренд работает более 20 лет. Именно эта компания выпустила первое программное обеспечение для казино. Она выпустила игровые автоматы, в которых разыгрывался прогрессивный джекпот. В слотах есть призовые раунды, бонусные поощрения. Особенно популярны модели Immortal Romance, Avalon, Mega Moolah.

Но это не все бренды, представленные в казино. Ассортимент игр и количество провайдеров постоянно увеличивается.

Живое казино с Live-дилерами в Pin Up

Игры с живым дилером в казино Пин-ап доступны только после регистрации. Такие игры в демонстрационном режиме не запускаются, поэтому игроку нужно пополнить свой счет. Это настольные игры, которые запускаются с живым крупье. Это специально обученный человек, который идеально знает все правила игры, принимает ставки и следит за игровым процессом.

Live игры в казино Пин-Ап представлены в большом ассортименте. К популярным относятся:

Рулетка – игроку предстоит угадать сектор, на котором остановится шарик;

Покер – гемблер играет с живым дилером и должен собрать призовую комбинацию;

Блэкджек – игрок должен собрать 21 очко, используя несколько карт;

Баккара – в игре используется две колоды карт, она отличается простыми правилами.

Играть с живым дилером в казино Pin up могут только зарегистрированные клиенты. Такие развлечения особенно популярны, если гемблер раньше играл в рулетку, покер и знает все правила таких игр. Выигрышная комбинация не зависит от ГСЧ, поэтому игрок может продемонстрировать все свои навыки. Пин Ап казино позволяет протестировать эти игры, но без участия живого дилера.

Пополнение депозита и снятие средств казино Пин Ап

Пинап официальный сайт предлагает разные методы для пополнения счета и вывода денег. Эти возможность есть у игроков, которые прошли регистрацию, полностью заполнили регистрационную форму, указав личные данные. На сайте доступны такие методы:

Банковские карты Виза, Мастеркард;

Некоторые электронные кошельки;

Криптокошельки;

Банковский перевод.

Выполнив в Пин ап вход, клиент получает доступ к разделу Касса. Здесь доступны все финансовые операции, время переводов и другие особенности. Азартная площадка гарантирует безопасность во время проведения платежей. Вся информация надежно защищена, что обеспечено современными технологиями. Личные данные не попадают в руки посторонним лицам.

Игроки могут использовать в Пинап казино только личные банковские карты, электронные кошельки. Пользоваться сторонними платежными инструментами запрещено. Вывод денег доступен только после отыгрыша всех полученных бонусов. Деньги поступают на счет в течение 10-15 минут. Срок вывода составляет несколько дней, что зависит от выбранной платежной системы.

Играть в демо-режим слоты Пин ап бесплатно

Гостям Пинап Казино доступен не только платный, но и бесплатный режим игры. Он запускается без регистрации и без обязательного внесения денег на баланс. Гемблеры тестируют любые выбранные автоматы совершенно бесплатно, не рискуя своими деньгами. Новички могут играть в слоты бесплатно, чтобы узнать все особенности и характеристики и разработать уникальную стратегию выигрыша. Более профессиональные игроки могут протестировать новую игру, чтобы узнать ее RTP, уровень волатильности.

В Pin-up казино играть бесплатно могут все посетители, которые не хотят создавать аккаунт и пополнять счет. Демонстрационный режим отличается такими преимуществами:

Оформление, внешний вид и другие параметры слотов в демо-режиме не отличаются от платной версии. Но, играя бесплатно, гемблер не сможет вывести свой выигрыш, воспользоваться бонусным раундом и риск-игрой;

Функционал игры не отличается от платного режима, доступны все специальные символы;

Играть можно максимально долго. Демо-режим в Pin up casino online запускается на виртуальные монеты, количество которых не ограничено.

В демонстрационном режиме доступны практически все игровые автоматы Пин Ап. Недоступны только игры с живым дилером. Это рулетка, покер, баккара и колесо фортуны. Здесь присутствует живой дилер, поэтому такие игры запускаются в Pin Up casino после пополнения счета.

Мобильная версия казино Pin Up

Онлайн казино Пинап в мобильной версии имеет такой же функционал и интерфейс, как и в десктопной. Но официальный сайт запускается не на компьютере, а на смартфоне. Игрок получает возможность поиграть в игры в любом месте, не привязываясь к домашней обстановке и компьютеру. Все элементы управления, разделы расположены на привычных местах, как и на официальном сайте.

Пин ап казино мобильная версия запускается без скачивания приложения. Она подходит для разных смартфонов, работающих на любой операционной системе. Мобильная версия имеет такие особенности:

С помощью мобильной версии можно проходить регистрацию, пополнять счет, выводить деньги, получать бонусы, обращаться к сотрудникам саппорта;

Игроку не нужно скачивать файлы на свой телефон;

Пин ап казино быстро запускается на любом телефоне, независимо от модели и операционной системы;

Казино Пинап на телефон отлично адаптировано под небольшие размеры дисплея. В каталоге представлены интересные игры, которыми легко управлять с помощью сенсорного дисплея.

Pin Up загружается на устройство с помощью браузера. Чтобы запустить игровые автоматы, нужно войти в личный кабинет и пополнить счет. Играть можно не только платно, но и бесплатно. В мобильной версии доступны все функции, платежные систем для пополнения счета, вывода денег. Здесь такие же бонусы и все другие опции. Дополнительно игрокам доступно мобильное приложение, которое онлайн казино Пин Ап в России выпустило недавно. Оно скачивается на разные устройства, работающие с помощью ОС Андроид, iOS. Скачав файл, игрок может запустить слоты с помощью телефона.

Рабочее зеркало казино Pin Up

Pin up казино зеркало официальный сайт позволяет обойти любые блокировки. Несмотря на то, что казино работает по лицензии, оно может оказаться заблокированным. Если официальный сайт недоступен, игроки могут воспользоваться специальным зеркалом. Оно имеет такой же функционал, интерфейс, поэтому не отличается от сайта и позволяет выполнять любые действия.

Используя зеркало Пинап, гемблер входит в личный кабинет, пополняет счет и запускает любые слоты. Игроки могут получить бонусы, отыграть их и вывести свой выигрыш удобным способом. Пин ап зеркало тоже может подвергаться блокировкам, поэтому ссылки постоянно обновляются. Ссылки на актуальные зеркала можно подобрать на тематических форумах, сайтах-обзорниках или написать сотрудникам службы поддержки. Можно подписаться на рассылку онлайн казино, чтобы быть в курсе всех новостей. Подписаться на рассылку можно во время регистрации или в личном кабинете.

Если казино Пин Ап оказалось заблокировано, зайти на сайт можно и другими методами:

VPN – специальное расширение, меняющее IP-адрес компьютера;

Анонимайзер – программа используется для обхода блокировки, но снижает скорость работы Интернета;

Специальные браузеры – оборудованы специальными программами для обхода блокировок.

Но такие методы не считаются безопасными. Заходить на сайт Пин Ап казино рекомендуется с помощью зеркала. Нужно найти официальную ссылку, чтобы не попасть на сайт мошенников. Для этого можно написать сотрудникам Pin-up.

Бонусная программа официального сайта Пин Ап

В Pin up казино бонус может начисляться за разные действия. Приветственный пакет выдается сразу после регистрации и пополнения счета, кэшбек за проигрыши, подарки именинникам начисляются в честь праздника. Бонусная программа доступна всем зарегистрированным игрокам, которые создали аккаунт и выполнили другие действия.

В казино Pin-up бонус за регистрацию начисляется всем новичкам. Если игрок пополнил счет сразу после регистрации, он получает 120% к сумме баланса. Если деньги на счет поступили позже, гемблер получает 100%. К деньгам начисляется 250 бесплатных вращений. Сразу игрок получает 50 спинов, все остальные вращения начисляются в течение 5 дней. Их следует отыграть на конкретных слотах. Такие бонусы следует отыграть с вейджером х50.

Выполнив в Пин Ап казино вход, игрок получает приветственное поощрение и отыгрывает его. После полного отыгрыша можно рассчитывать на другие призы. В честь Дня Рождения игрок получает 500 рублей. Для этого следует пройти верификацию личности. Дополнительно в клубе выдается кэшбек с максимальным размером 10%. Точные размеры зависят от суммы проигрыша за последнюю неделю. Чем больше денег проиграл игрок, тем крупнее кэшбек. Бонусная программа в клубе постоянно обновляется и дополняется, поэтому игрокам нужно следить за всеми новостями.

Акции и турниры Pin Up казино

Акции на официальном сайте Пин-Ап разделены на две главные категории: постоянные и временные. Постоянные акции устраиваются регулярно. К ним относятся приветственные бонусы, кэшбек, подарки на День Рождения. Игроки получают деньги или фриспины. Такие поощрения выдаются только зарегистрированным пользователям. К временным акциям относятся различные викторины, лотереи. Игроки отвечают на вопросы. В случае правильных ответов, начисляются фриспины и другие ценные призы.

Турниры в казино Пинап часто проводятся на сайте. Здесь разыгрываются деньги, бесплатные вращения и другие ценные призы. Принимают участие всех игроки, которые прошли регистрацию. Участник должен запускать слоты, указанные в условиях. Если игрок попадает в турнирную таблицу, он может рассчитывать на выигрыш. Призовой фонд распределяется между несколькими участниками. Играя в Пинап, гемблер собирает баллы, которые влияют на его уровень в турнирной таблице.

Главные преимущества казино Пин Ап

Pin-up казино официальный сайт пользуется спросом в разных странах, в том числе, в России. Компания работает на законных основаниях, предлагает сертифицированные игры. Клуб имеет такие преимущества:

Работает официально по лицензии Кюрасао;

Казино Пин Ап выдает бонус за регистрацию, кэшбек, подарки в честь Дня Рождения, регулярно устраивает временные акции;

Есть программа лояльности, которая подразумевает накопление баллов и повышение статуса;

Мобильная версия и специальное приложение позволяет запускать автоматы с помощью смартфона;

Зеркало используется для обхода блокировок;

Разные платежные системы позволяют быстро пополнить счет и вывести деньги;

Служба поддержки готова круглосуточно отвечать на все вопросы клиентов.

Ежедневно игровые автоматы Pin up запускает тысяча клиентов. Они играют в платном режиме, получают бонусы и выводят деньги.

Техническая поддержка и контакты сайта Пинап

Служба поддержки Пин-Ап казино предлагает профессиональную консультацию. Она работает круглосуточно, отвечает на вопросы на русском и английском языке. С помощью саппорта игрок может решить любую возникшую проблему.

Обратиться к сотрудникам саппорта можно такими способами:

Через электронную почту;

С помощью онлайн-чата;

В телефонном режиме;

С помощью Telegram.

Выполнив в Pin up казино вход в личный кабинет, игрок может получить быстрый ответ на свой вопрос. Самый быстрый способ получить ответ на вопрос – написать через онлайн-чат.

Политика конфиденциальности сайта Pin up

Pin up официальный сайт гарантирует клиентам конфиденциальность и безопасность. Игрок должны придерживаться всех правил, указанных на сайте. Защита информации гарантирована применением современных технологий. Протоколы шифрования надежно защищают все платежные, личные данные игроков. Личная информация не распространяется сторонним лицам, что гарантирует безопасность. Игрок указывает свои данные во время прохождения верификации, при выводе выигрыша или для подтверждения возраста. На сайте Pin up казино есть политика конфиденциальности, с которой должен ознакомиться каждый игрок.