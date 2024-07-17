Efbet Casino: Ai 100% pana la 4000 RON la inregistrare

Sofya, Plovdiv, Varna ve Svilengrad’da mevcutturlar.

Cum depun la Efbet Casino

2018’de şirket, Romanya pazarına resmi olarak girmiştir.

2014 yılında casino zinciri içerisinde Spor Barları oluşturulmuştur.

Burada 6’sı Bükreş’te ve biri Romanya’nın Târgoviște kentinde olmak üzere 7 oyun salonu bulunmaktadır.

Efbet, Bulgaristan pazarının önde gelen markalarından biridir ve ülkedeki oyun salonları 40’ın üzerindedir.

Evolution, entegrasyonun bir parçası olarak, tüm bu oyunlar için kullanıcı arayüzüne ve destek sayfalarına Bulgarca dilini ekledi.

Sofya, Plovdiv, Varna ve Svilengrad’da mevcutturlar.

Evolution, entegrasyonun bir parçası olarak, tüm bu oyunlar için kullanıcı arayüzüne ve destek sayfalarına Bulgarca dilini ekledi. Efbet, Bulgaristan pazarının önde gelen markalarından biridir ve ülkedeki oyun salonları 40’ın üzerindedir. 2018’de şirket, Romanya pazarına resmi olarak girmiştir. Burada 6’sı Bükreş’te ve biri Romanya’nın Târgoviște kentinde olmak üzere 7 oyun salonu bulunmaktadır. 2014 yılında casino zinciri içerisinde Spor Barları oluşturulmuştur.

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