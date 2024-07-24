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UPS ayg�t�ndaki verilerin çok say�da yönetim sitemine entegre edilmesini sa�layan MODBUS KART-MS SNMP eleman�n�, http/Web sunucusunu ve bir MODBUS kart� birle�tirerek SNMP ve tuzak ya da herhangi bir web taray�c�s� kullanarak herhangi bir a� takip sisteminden denetim yap�lmas�n� kolayla�t�r�r.

Emekli Sandığı’nda Fark Ödemeleri 26 Temmuz’da

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirildiği kaydedildi.

Emekli Sandığı’nda Fark Ödemeleri 26 Temmuz’da

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Makalelerde yer alan fotoÄŸraflar HABER amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmaktadÄ±r. Edinilen bilgilere göre, Kenan Işık Caddesi üzerinde seyreden H.K. Idaresindeki 44 AGK 602 plakalı otomobil ile M.Ç. Yönetimindeki 44 ADS 434 plakalı otomobil çarpıştı.

Dünyadaki bütün capsleri ve memeleri (miğim) indekslemeyi görev edindik.

Idaresindeki 44 AGK 602 plakalı otomobil ile M.Ç.

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Bir kolektif anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in makalelerde yer alan fotoÄŸraflar ve alÄ±ntÄ±larÄ±n sorumluluÄŸu makalenin yazarÄ±na, fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ±na aittir.

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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ABD’de yapılan bir ankete göre, Demokratların neredeyse yarısı, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi ile 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimini kazanma ihtimallerinin arttığını düşünüyor. Daha sonraki yorumlarımda kullanılması için adım, e-posta adresim ve site adresim bu tarayıcıya kaydedilsin. Eaton A� ve Modbus Kart� Bina Yönetim Sistemi (BMS) veya Endüstriyel Otomasyon Sistemi (IAS) vas�tas�yla UPS sistemlerinin sürekli, güvenilir ve hatas�z �ekilde takip edilmesini sa�lar.