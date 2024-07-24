24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

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1922 Konyaspor, yeni sezon için büyük bir heyecan ve motivasyonla çalışmalara başladı.

Bu vesileyle, basın mensuplarımızın sorunlarının çözülmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Tarafsız, doğru ve objektif haber yapma ilkesiyle halkımıza hizmet eden basın mensuplarımız, kamuoyunun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Demokrasimizin temel taşlarından biri olan basın, toplumun haber alma hakkının en önemli garantisidir.

Filizkan, 2020 yılında ortaya çıkan salgın döneminin ardından, dünyada ve ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları hatırlattı.

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Basının özgür, tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevini yapabilmesi, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu vesileyle, basın mensuplarımızın sorunlarının çözülmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

İzmir’de taksi tarifelerine zam: indi bindi 30 TL oldu

Filizkan, uygulanan yanlış politikalar sonucu, basın sektöründe de maliyetlerin arttığını, son yıllarda Anadolu basınında birçok küçük ilde gazetelerin küçülmeyi birleşerek yaptıklarını söyledi.

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Daha sonraki yorumlarımda kullanılması için adım, e-posta adresim ve site adresim bu tarayıcıya kaydedilsin.

Basının özgür, tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevini yapabilmesi, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Filizkan, 2020 yılında ortaya çıkan salgın döneminin ardından, dünyada ve ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları hatırlattı. Filizkan, uygulanan yanlış politikalar sonucu, basın sektöründe de maliyetlerin arttığını, son yıllarda Anadolu basınında birçok küçük ilde gazetelerin küçülmeyi birleşerek yaptıklarını söyledi. Bilindiği gibi yerel basının tek geliri, abone satışları, reklamlar ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi ilanlardır. Ancak “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında getirilen kısıtlamalarla yerel basının bu gelirlerinde önemli oranlarda azalma yaşanacaktır.

Gazeteci İsmail Saymaz, Seçim Öncesi İkramiye ve Emeklilere Yeni Zam Talep Etti

Yaşanan uygulamalara bakıldığında, sansürün kalkmadığını, etkisini arttırarak devam ettirdiğini de bugün görmekteyiz. Sansür günümüzde bazen ‘haber yasaklama’, bazen de gerçeği çarpıtma, gizleme veya çeşitli tehdit ve yaptırımlarla devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Zor şartlar altında, fedakârca çalışarak toplumu bilgilendiren, halkın sesi olan gazetecilerimiz, demokratik ve şeffaf bir toplumun olmazsa olmazıdır. Doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlayan değerli basın mensuplarımız, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır.

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İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait binanın da rezerv alanı çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirildi.Yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından iş makineleri 7 katlı banka binasını yıkıma başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yıkımı süren binanın biran da büyük gürültü ile çöktüğü yansıdı. Bina biranda yerle bir olurken çevrede bulunan vatandaşlar ve çalışanların kaçışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.Bölgede bulunan diğer yapıların da yıkımına devam edileceği öğrenildi. Xslot yeni güncel giriş adresleri konusunda bir araştırma yapar iseniz, sitenin son ve resmi adresinin Xslot olduğunu görebilirsiniz.

Basın özgürlüğünün ve gazeteciliğin önemini bir kez daha hatırladığımız 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Demokrasimizin temel taşlarından biri olan basın, toplumun haber alma hakkının en önemli garantisidir. Tarafsız, doğru ve objektif haber yapma ilkesiyle halkımıza hizmet eden basın mensuplarımız, kamuoyunun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. 1922 Konyaspor, yeni sezon için büyük bir heyecan ve motivasyonla çalışmalara başladı. Takımın genç yeteneklerinin de katılımıyla teknik direktör İsmail Aksu’nun yönetiminde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Yazılı basında sayının azalmasına ve küçülmesini Türkiye genelinde yerel gazetecilerin işsiz kalma riskini artırdığını, bugün sektörde çalışanlarında geçim sıkıntısı çektiklerini vurguladı. Manisa Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu Başkanı Ali Filizkan, Türk basınında sansürün kaldırılışının 116. Gazete sahiplerinin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış, ancak ardından yapılan yasal düzen leme ve baskılarla hemen, hemen her dönem iktidarda olan güç sansürü gündeme getirmiştir.