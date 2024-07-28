Orhangazi’de gece yarısı İşçi servis şoförü kesici aletle saldırıya uğradı! ‘Araçtaki işçiler büyük panik yaşadı’

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Her fırsatta zam yapınca ve alıcılarda itiraz etmeyince iş öyle bir hale geldi ki her şeyin fiyatı dünya fiyatlarının üstüne çıkmış. Yüksek Mimar, Mimar, İnşaat Yüksek Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, İnşaat Teknikerleri, Makine Mühendisleri ve çok sayıda teknisyen’den oluşan 70 kişilik uzman teknik personel ve bilgi birikimimiz ile Proje – Müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri sunmaktayız. Betonel AŞ üzerine aldığı işleri konularında deneyimli, uzman bir kadro ile işin proje safhasından anahtar teslimine kadar olan kısmında en kaliteli ürün ve en üstün hizmetler ile müşterilerine, iş ortaklarına en üst düzeyde değerler yaratarak yapmıştır, yapmaya devam edecektir.

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Donarak yaşamlarını yitirdikleri belirlenen dağcıları, dağdan indirmek için yerel rehberler ile AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda işçi taşıyan servis şoförü, iddialara göre aracın önünü kesen bir şahıs tarafından kesici aletle saldırıya uğradı.

Yakından takip ettiğimiz şehrimizin takımı birlik ve beraberlik ihtiyacını vurgulayan yanındayım Bursaspor kampanyası başlatmışken bizim de geri durmamız söz konusu olamazdı.

Ekipler, hava şartlarının müsait olması durumunda cenazeleri 3 bin 200 rakımdaki kampa indirmeyi planlıyor.

Daha sonraki yorumlarımda kullanılması için adım, e-posta adresim ve site adresim bu tarayıcıya kaydedilsin. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar, 18 Temmuz’da, 3 bin 200 metre rakımdaki kamptan tırmanışa başladı. 20 Temmuz gecesi, 5 bin rakıma ulaşan dağcılardan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın kayboldu. Gruptan ayrılan dağcıları bulmak için yerel rehberler, Ağrı Dağı’nda arama yaptı. Yerel rehberler ve 60’a yakın AFAD görevlisinin katıldığı aramada 2 dağcının cansız bedeni buz platosu olarak bilinen kuzey tarafında bulundu.

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Ekipler, hava şartlarının müsait olması durumunda cenazeleri 3 bin 200 rakımdaki kampa indirmeyi planlıyor. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıya uğrayan servis şoförü ve araçta bulunan işçilerden olayı dinledikten sonra, çıkan kavgada hafif yaralanan şoför ve işçileri ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Hızla değişen teknoloji ve kendimizle olan bu yorucu yarışımızda bizi daha genç hissettiren siz değerli müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruzProje, mühendislik, müteahhitlik hizmetleriyle birlikte firmamızın üretim ve uygulama çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz; Endüstriyel ve Üst Yapılar, Kuşatma elemanları, Çevre Düzenleme Elemanları, Alt Yapı Elemanları ve her türlü Özel İmalatlar.. Tartışmanın büyümesi sonucu şoför ile araçta bulunan işçilerin iddiasına göre dışarıdaki şahıs, yaşanan arbede sırasında servis şoförüne elindeki kesici aletle saldırıp olay yerinden uzaklaştı.

Demir çelik fabrikası bulunan Küçükbakırcı, küçük yaşlarda başladığı bisiklet sporunu 16 yaşından 28 yaşına kadar profesyonel olarak devam ettirdi. Betonel.com.tr olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Sebebi henüz netlik kazanmayan olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 12 yıllık sporculuk hayatında 707 kez milli forma giyen, ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı da yapan Küçükbakırcı, son 22 yıldır bisikletle kat ettiği mesafeyi gün gün not aldı. Manisa’da Sultani sofralık çekirdeksiz üzümde hasat izninin verilmesinin ardından ilk makas vuruldu, ilk hasat gerçekleşti. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler ilçesinde bulunan Tekeliler Mahallesindeki ilk üzüm hasadını katıldı.

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Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası’dan ulaşabilirsiniz. Panik dolu anların yaşandığı olayın gerçek sebebini öğrenmek için ise ilçe emniyet müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 16 yaşında Konya’da bisiklet sporcusu yetiştirme seçmelerine katıldığını ve kazandığını, Ankara’da farklı takımlarda profesyonel olarak bu spora devam ettiğini anlatan Küçükbakırcı, “Türk bisikletinin gelmiş geçmiş en büyük başarısını elde ettim, Balkan Şampiyonu oldum.” ifadelerini kullandı. Yıllık ortalama 2 bin bin kilometre bisiklet süren ve 22 yılda 63 bin kilometre yapan Küçükbakırcı, böylelikle Edirne’den Kars’a 19 kez gidip gelecek ya da dünyanın çevresini 1,5 kez gezecek kadar pedal çevirdi. Bu süreçte 17 kez Türkiye şampiyonu olan, 105 uluslararası müsabaka ile 2 kez de olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden Küçükbakırcı, sporculuğu bırakıp iş hayatına atıldıktan sonra da bisiklet sürmekten vazgeçmedi.

Donarak yaşamlarını yitirdikleri belirlenen dağcıları, dağdan indirmek için yerel rehberler ile AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yerel rehberler Cuma Saltık, Barzani Ceylan ile Doğubayazıt Dağcılık Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile 50’den fazla jandarma AFAD ve UMKE personeli, zorlu tırmanışın ardından bugün, sabah saatlerinde, dağcıların cansız bedenlerinin bulunduğu 4 bin 900 rakımına ulaştı. Ekipler, cenazeleri, buzul alandan çıkarıp halata bağlayarak 4 bin 700 metre rakıma kadar indirdi.

Bursasporumuzu ait olduğu lige yeniden taşımak için üstümüze düşeni yapmaya hazır olduğumuzu göstermiş olduk. Enes çelik olmak üzere Bursaspor yönetimi bizlere gerekli kolaylığı sağlayarak memnuniyetlerini ilettiler. Tüm şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ve diyoriz ki Bursanın vitamini Bursaporun yanında”’ dedi. Orhangazi’ye yıllardır Sölöz mahallesi ve ardından ilçe merkezinde eczacılık hizmeti veren Ecz. Bekir Bali tescili ve formülleri kendisine ait olan takviye ürünleriyle kapısını çaldığı Bursaspor yönetimine Bursaspor’un Mücadelende yanındayım kampanyası kapsamında destek vermek istediğini söyledi. Alınan bilgilere göre bir giyim mağazası çalışanlarını taşıyan servis şoförü ile farklı bir araçla gelerek minibüsün önünü kestiği iddia edilen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bekir Bali ‘ Yıllardır Türkiye genelinde formülü bize ait olan vitaminler başta olmak üzere bir çok gıda takviyesi ile hizmet ediyoruz. Yakından takip ettiğimiz şehrimizin takımı birlik ve beraberlik ihtiyacını vurgulayan yanındayım Bursaspor kampanyası başlatmışken bizim de geri durmamız söz konusu olamazdı. Hal böyleyken biz de kendi faaliyet alanımız kapsamında Bursaspor sporcularımızın vitamin ve destek ürünleri alanındaki ihtiyaçlarına hizmet edecek bir çözüm ile Bursasporun kapısını çaldık.