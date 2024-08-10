Azar Hesap Silme Azar Hesabı Nasıl Silinir Ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır Android & İos Teknoloji Haberler

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Uygulamada tanışılan kişilerle, ücretsiz şekilde hem görüntülü konuşulmakta hem de mesajlaşmaktadır. Silinen hesaptaki Chrome uygulamalarını veya uzantılarını kullanamayacaksınız. Bir hesabı kaldırdığınızda, o hesapla ilişkilendirilmiş her şey telefonunuzdan silinir. Daha sonraki yorumlarımda kullanılması için adım, e-posta adresim ve site adresim bu tarayıcıya kaydedilsin.

Android’de hesap ekleme veya kaldırma

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Hesabın silinmesi ile kullanıcı verilerine tekrardan erişim sağlamak mümkün olmayacaktır.

Bir hesabı kaldırdığınızda, o hesapla ilişkilendirilmiş her şey telefonunuzdan silinir.

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