The Year of Arabian Nights announced by the Silk Road Literature Anthology

By Ashraf Aboul-Yazid

CAIRO: Arabian Nights is a literary work inspired the world’s creators, whether they were poets, novelists, painters, or film, theater makers and music composers. It is a world that mixes history and legend, a space to travel between illusion and reality.

Around 40 days ago, I asked world poets: “Have you read the Nights, or just some of its tales? Have you thought about expressing your admiration or discontent with them? Have you thought of writing a poem about Arabian Nights; characters, heroes, narrator, and the paths of their women and men?”

I also requested them to “be Scheherazade or Dunyazad, act as Shahryar or Shah Zaman, do as Aladdin or Ali Baba, create your own poetic nights”.

This was the theme for the new issue of the Silk Road Literature Series Anthology. Being the coordinator of World Poetry Movement in Egypt, these publications will be a part of activities raised by the WPM in Egypt.

Earlier in 2021, in the Silk Road Literature Anthology, world poets presented in the first issue (Asia Sings), they excelled in the second issue (Mediterranean Waves), and they shined in the third issue (Ancient Egyptians, Modern Poets). Finally, 140 poets are gathering, from more than 40 countries in the fourth issue (Arabian Nights, World Poems).

I have announced that 2022 will be the year of Arabian Nights! 10 Books will be monthly produced, starting from January 15, to October 15, 2022.

In November 2022, a volume of 1001 pages will have the full collections of ten books. The first part of “Arabian Nights. World Poems”, in two weeks!

An amazing number of 141 contributors from 40 countries will be appearing in this series. They are Abdukakhor Kosim (Tajikistan), Abdulloh Abdumominov (Uzbekistan), Adalbek Ahmadiuly (Kazakhstan), Aizada Bekenovna (Kazakhstan), Ali Alhazmi (Saudi Arabia), Amita Sanghavi (Sultanate of Oman), Ana Stjelja (Serbia), Antonia Petrone (USA / Italy), Aparnaa Laxmi Singh (India), Ardak Igenova (Kazakhstan), Ardakty Kamak (Kazakhstan), Ashikuzzaman Asad (Bangladesh), Ashraf Aboul-Yazid (Egypt), Ashraf Hasan (Bangladesh), Asrizal Nur (Indonesia), Ayo Ayoola-Amale (Nigeria), Baby Shaw (India), Balausa Zhanaevna (Kazakhstan), Bhawani Shankar Nial (India), Bilal Al Masri (Lebanon), Borislav Batin (Serbia), Bozena Helena Mazur Nowak (Poland), Dalan Jahan (Bangladesh), Damegul Bakytzhanova (Kazakhstan), Dareen Nor (Egypt), Dariusz Pacak (Austria), Deema Mahmood (Egypt), Dimitri Streshnev (Russia), Dr. Brajesh Kumar Gupta (India), Dr. Debaprasanna Biswas (India), Dr. Dimitris P. Kraniotis (Greece), Dr. Haji Mohd Ali bin Haji Radin (Brunei Darussalam), Dr. Jamuna Bini (India), Dr. Mohamad Haj Mohamad (Syria), Dr. Sajid Hussain (Pakistan), Eden Soriano Trinidad (Philippines), Eduard Harents (Armenia), Eldar Akhadov (Russia), Elmira Sarsenbayevna Yeshozhayeva (Kazakhstan), Emanuele Cilenti (Italy), Ewith Bahar (Indonesia), Fahredin Shehu (Kosovo), Fatima Gameiro (Brazil), Francisco Azuela (Mexico), Gioia Lomasti (Italy), Glória Sofia (Cape Verdi) , Golam Kibria Pinu (Bangladesh), Guldana Sermakhanova (Kazakhstan), Gulnar Rakhymzhan (Kazakhstan), Gulnar Tileyevna (Kazakhstan), Gurjeet Kour Ghuman (India), Harinder Cheema (India), Hillol Ray (USA), Hossam El Khattib (Egypt), Igor Pop Trajkov (North Macedonia), James Tian (China), Jarkynbek Karakulov (Kazakhstan), Jasmina Hanjalić (Bosnia and Herzegovina), Jasna Šamić (Bosnia and Herzegovina / France), Jelena Ljubenović (Serbia), Kalipada Ghosh (India), Kamal Dhuqana (Nepal), Khuat Irkitkhankyzy (Kazakhstan), kishan Dahal (India), kuanish Esbergenov (Kazakhstan), Kunduzbu Mamatova (Kazakhstan), Kushal Bhowmick (Bangladesh), Lidia Chiarelli (Italy), Lily Siti Multatuliana (Indonesia), Ljubica Katic (Croatia), Madiyar Ospanov (Kazakhstan), Mahmud Kamal (Bangladesh), Maki Starfield (Japan), Márcia Batista Ramos (Brazil), Maria do Sameiro Barroso (Portugal), Marija Aleksić (Serbia), Marija Najthefer Popov (Serbia), Marijana Petronić (Istočno Sarajevo), Marlene Pasini (Mexico), Masudul Hoq (Bangladesh), Maysara Salah El-din (Egypt), MD.Sabbir Hossain (Bangladesh), Meg Smith (USA), Milena Alikhanova (Kazakhstan), Misna Chanu (India), Mohamed Abdelsalam (Egypt), Mohamed Hajji Mohamed (Morocco), Mohammad Shamim Miah (Bangladesh), Mohammed Kafrawy (Egypt), Momen Samir (Egypt), Mustafa Gökçek (Turkey), Nabakumar Podder (India), Nandita De nee Chatterjee (India), Nawar Ahmad al Shater (Syria), Nermina Subašić (Bosnia and Herzegovina), Nesibeli Shaidazymova (Kazakhstan), Ngozi Olivia Osuoha (Nigeria), Nguyễn Phan Quế Mai (Vietnam), Nigar Arif (Azerbaijan), Nina Abdul Razzak (Bahrain), Nina Zarkova (Bulgaria), Nivedita Roy (Bahrain), Norbert Góra (Poland), Olga Levadnaya (Russia), Olga Medvedko (Russia), Otteri Selva kumar (India), Pankhuri Sinha (India), Rahim Karimov (Kyrgyzstan), Rana Moghtader (Afghanistan), Rehab Wahdan (Egypt), RezaUddin Stalin (Bangladesh), Rosario Isabel Diaz Ramirez (Peru), Rouba El Youssef (Lebanon), Rudra Mostafa (Bangladesh), Ruslan Saulebekovich (Kazakhstan), Saaumyajit Acharya (India), Sandrine Davin (France), Shaheen Reza (Bangladesh), Sanhita sinha (India), Shikdar Mohammed Kibriah (Bangladesh), Shokhida Yusupova (Uzbekistan), Snighdha Baul (Bangladesh), Sosonjan A.Khan (Brunei Darussalam), Soumit Basu (India), Sri Verayanti R. (Indonesia), Swapnjoy Chowdhury (Bangladesh), Tajimur Rahman (India), Taniya Chakraborty (India), Tobias Burghardt (Germany), Tofayel Tafazzal (Bangladesh), Toufiq Zohur (Bangladesh), Trishna Basak (India), Türkan Ergör (Turkey), Tyran Prizren Spahiu (Kosovo), Varsha Gupta Samprabha (India), Vasiliki Karatasiou (Greece), Vatsala Radhakeesoon (Mauritius), Wali Mahmud (Bangladesh), Xanthi Hondrou Hill (Germany / Greece), Yeni Fatmawati (Indonesia), Yesim Agaoglu (Turkey) and Zhanat Bolatovna (Kazakhstan)